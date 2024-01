Domani in campo per i Quarti di Coppa Italia

ROMA- Sarà la Serie A2 a cominciare per prima la corsa alla prossima Coppa Italia Frecciarossa. Domani, mercoledì 10 gennaio, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata i Quarti di Finale della competizione dedicata al campionato cadetto. La prima occasione per mettere a confronto le squadre in cima alle classifiche del Girone A e del Girone B, che si troveranno l’una contro l’altra in attesa della Pool Promozione. Le vincitrici scenderanno poi in campo per le Semifinali, sempre in gara unica, mercoledì 24 gennaio, mentre la Finale è prevista a Trieste domenica 18 febbraio alle ore 11 in diretta su Sky Sport.

Le prime due formazioni a scendere in campo saranno l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio e la Cda Volley Talmassons FVG, con il fischio d’inizio fissato alle 20. Di fronte, i migliori team dell’A2 per muri vincenti, con due specialiste del fondamentale come Botezat (55 blocks) e Eckl (64). Si sono scontrate l’ultima volta nella Regular Season della passata Serie A2: un successo a testa, l’ultimo delle venete, anche se le friulane sono avanti 5-1 nei precedenti.

Dallo stesso lato della griglia, alle 20.30, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ospiterà l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Dei quattro precedenti, tre sono stati vinti dalle umbre ma tutti risalgono alle stagioni 2017-18 e 2018-19. Il ritorno di Caforio per le romagnole dopo l’infortunio, miglior giocatrice per percentuale di ricezioni perfette, sarà fondamentale per provare a rallentare le temibili attaccanti in maglia nera, con Kosareva (24 ace) seconda nella classifica delle migliori atlete al servizio.

Dall’altro lato del tabellone, sarà una prima volta il confronto tra la CBF Balducci Hr Macerata e la Città di Messina (ore 20.30). Con lo stesso punteggio seppur in due gironi diversi, le due squadre sono nella top5 per punti realizzati nel campionato cadetto: seconde le arancionere (1075), quarte le siciliane (993). Tante le frecce nell’arco di coach Saja e coach Bonafede, il cui ultimo incontro risale alla stagione 2020-21, quando i due allenatori erano alla guida di San Giovanni in Marignano e Vallefoglia: a sorridere, sia all’andata che al ritorno nell’allora Girone Est, fu il secondo, che nel roster a disposizione poteva contare sul libero Bresciani, ora sotto la guida del primo.

La vincente della sfida si troverà di fronte una tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la CremonaUfficio Esperia Cremona (ore 20.30). Le due formazioni occupano entrambe il secondo posto nei rispettivi gironi e gli unici precedenti risalgono alla passata stagione, con doppio successo bustocco. La squadra di coach Amadio è a riposo da Santo Stefano, visto l’anticipo della partita dell’Epifania vinta contro Perugia a metà dicembre, mentre le ragazze di coach Zanelli hanno dovuto lottare cinque set per avere la meglio nel derby contro Lecco. In campo, la regia dei due team sarà affidata a Sofia Monza e Sofia Turlà, lo scorso anno in Serie A1 e protagoniste la passata estate al Lega Volley Summer Tour.

LE QUATTRO SFIDE-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

La OMAG-MT di coach Matteo Bertini affronterà domani, mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 20.30, la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Sfida decisiva dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2. Il recupero di Caforio, in buona forma già domenica scorsa contro Mondovì, completa il roster a disposizione di Bertini. Si cercherà di superare la formazione umbra per accedere alla semifinale del 24 gennaio prossimo e sfidare la vincente tra Montecchio e Talmassons. Attualmente al comando nel girone A, le umbre hanno subito solo una sconfitta e possono schierare il loro roster “ufficiale”, a differenza delle romagnole che si trovano costrette a rinunciare a due atlete del calibro di capitan Saguatti e Cabassa.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Serena Ortolani a Bartoccini Perugia nel 2020/2021 - Allenatori: Matteo Bertini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023





Giulia Saguatti (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « la partita di mercoledì è una di quelle sfide per le quali ci si prepara dall’inizio della stagione. Sappiamo bene che Perugia è una squadra allestita per occupare i piani alti della classifica e di certo non sarà semplice. Noi, quest’anno, abbiamo avuto tante difficoltà ma la nostra squadra ha dimostrato più volte di sapersi rialzare e unire sempre più e questo è un grandissimo pregio. Mi dispiace molto non poter essere al fianco delle mie compagne per sostenerle in questo momento così importante e ancor più non poter dare il mio contributo in campo. In bocca al lupo raga, mettete in campo tutta la vostra grinta e determinazione perché finché non cade l’ultima palla tutto è possibile! ».

IPAG MONTECCHIO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

L'UVMM giunge all'atteso quarto di Coppa Italia dopo la "maratona" corsa ad Offanengo. La partita in terra lombarda, protrattasi fino al tie-break, è stata infatti quella con il punteggio più alto della stagione: ben 237 punti, spalmati in un arco di tempo che ha sfiorato le tre ore e in cui ogni set si è giocato sul filo di lana. Ma a trionfare, per il sesto turno consecutivo, è stato Montecchio, sempre più terzo in classifica con 14 vittorie e solo 2 sconfitte sin qui. Da sottolineare, ancora una volta, il carattere e la brillantezza fisica dell'Ipag nei momenti decisivi: finora ha vinto tutte le partite che si sono prolungate al quinto set (7 totali).

PRECEDENTI: 6 (1 successo Ipag Montecchio, 5 successi Cda Volley Talmassons Fvg)



EX: Isabella Monaco a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2020/2021



Annalisa Zanellati, direttore generale (Ipag Montecchio)- « Talmassons è una squadra ben costruita, sicuramente potrà dire la sua in chiave play-off. A settembre l’abbiamo incontrato in un allenamento congiunto e il valore tecnico del suo sestetto è davvero di alto profilo, grazie ad atlete che hanno esperienza e voglia di emergere. Dovremo leggere con attenzione il gioco veloce della loro palleggiatrice Eze, puntando su un servizio di livello e trovando la giusta correlazione muro-difesa. Sarà una bella partita, spero ci sia molto pubblico a sostenerci: il fattore campo, si sa, può dare una marcia in più ».



Julia Kavalenka (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Da noi ci si aspetta giustamente sempre una buona prestazione e la vittoria. Abbiamo approfittato per lavorare molto sull’aspetto fisico nelle ultime settimane del 2023 per prepararci anche a questa competizione. Si riparte il 10 con una gara da dentro o fuori contro una formazione che staziona al terzo posto del girone B. Dobbiamo ancora rivedere qualche dettaglio dei nostri avversari ma credo sia più importante concentrarsi su noi stesse. Dobbiamo mantenere la stessa determinazione e cattiveria per poter portare a casa la partita e accedere al turno successivo. Insieme a questo anche l’aspetto mentale farà la differenza, e se riusciamo a far funzionare tutto, ci toglieremo delle soddisfazioni, dipende da noi ».

CBF BALDUCCI HR MACERATA - CITTÀ DI MESSINA-

Arriva una gara chiave della stagione per la CBF Balducci HR Macerata che mercoledì alle 20.30 al Banca Macerata Forum sfida il Città di Messina nella gara secca dei Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Si troveranno di fronte la formazione maceratese, prima nel Girone B al termine dell’andata di Regular Season, e le siciliane quarte nel Girone A a novembre ma ora risalite al terzo posto con gli stessi punti di Fiesoli e compagne. In palio c’è la semifinale del 24 gennaio che la CBF Balducci HR, in caso di qualificazione, giocherà nuovamente in casa affrontando la vincente della sfida tra Futura Busto Arsizio e Cremona. Dopo la vittoria a Costa Volpino di domenica scorsa, le ragazze di Saja sono tornate in palestra per preparare al meglio il match con Messina, formazione che sta vivendo un periodo di ottima forma e che può vantare nel roster giocatrici di assoluto livello, tra cui le ex Galletti e Martinelli. da MESSINA Turno infrasettimanale di Coppa per Akademia Città Di Messina che, dopo aver superato al tie-break la Valsabbina Millenium Brescia nel 7° turno della regular season di campionato, mercoledì 10 gennaio con inizio fissato alle ore 20e30, farà il suo esordio nei quarti di finale del prestigioso trofeo, al "Banca Macerata Forum", affrontando in gara unica la Cbf Balducci Hr. Le due squadre si sono qualificate per la competizione al termine del girone di andata dei rispettivi gironi di pertinenza; le padrone di casa come prime classificate del girone B e le ospiti come quarte del girone A. Ed è proprio in virtù della posizione di graduatoria più favorevole alle marchigiane che il match si disputerà lontano dal "PalaRescifina". Chi riuscirà ad avere la meglio, volerà in semifinale dove, mercoledì 24 gennaio alle ore 20e30 e sempre in gara unica, se la vedrà con la vincente del confronto tra Futura Giovani Busto Arsizio e Cremonaufficio Esperia Cremona. La Cbf Balducci Hr Macerata, retrocessa dalla serie A1 al termine della scorsa stagione, occupa attualmente la testa della graduatoria del girone B con 38 punti, frutto di 14 vittorie e 2 sconfitte, 43 set vinti e 19 persi. Le due sconfitte sono arrivate, entrambe tra le mura amiche, contro l'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (alla prima giornata di andata) e la Trasporti Bressan Offanengo (alla quarta di ritorno). Nell'ultimo turno, ha superato in esterna la Cbl Costa Volpino (1-3). Grazie ai due punti conquistati nel confronto di domenica scorsa nel tie-break vittorioso con Brescia, terzo posto matematico nel girone B per Akademia Città Di Messina che, sempre con 38 punti (ma miglior quoziente set rispetto alle marchigiane nell'ideale classifica generale dell'intero torneo), 13 vittorie, 3 sconfitte, 42 set vinti, 15 persi, insegue le battistrada Bartoccini-Fortinfissi Perugia (-5 punti) e la Futura Giovani Busto Arsizio (-3). Le tre sconfitte maturate tutte nel girone di andata: al tie-break in casa di Talmassons (alla quarta giornata), tra le mura amiche con Perugia (all'ottava), in esterna a Busto Arsizio (alla nona). Ex dell'incontro la palleggiatrice Giulia Galletti, a Macerata nel 2020/2021 dove, insieme alla centrale Melissa Martinelli, riuscì ad alzare proprio la Coppa Italia di A2. L'anno successivo la stessa Martinelli, alla sua terza stagione consecutiva con la casacca della Balducci, centrò invece la storica promozione nella massima serie. Nessun precedente tra le due formazioni.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Giulia Galletti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021; Melissa Martinelli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci stiamo preparando ad una sfida dura contro una delle squadre migliori dell’intero campionato come Messina, come sta dimostrando con le prestazioni messe in luce nel Girone A. Vogliamo sfruttare il vantaggio di giocare di fronte al nostro pubblico, servirà una grande prestazione con massima attenzione ad ogni particolare per passare il turno e provare a continuare ad inseguire il sogno Coppa Italia ».

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Macerata è una società di grande tradizione. Hanno esperienza e sanno come si fa a vincere e a portare a casa questo trofeo. Hanno costruito un organico tra i favoriti per il salto diretto in A1. Non hanno buchi; anche in panchina ci sono atlete che giocherebbero titolari in qualunque altra squadra. Andiamo fuori casa ad incontrare una corazzata, ma non possiamo fermarci a questo; è un traguardo che ci siamo guadagnati e andremo a Macerata a giocarcela ».



FUTURA BUSTO ARSIZIO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

La Futura Volley, dopo il turno di riposo dell’Epifania,si prepara a scendere nuovamente in campo per il primo appuntamento ufficiale del 2024. Sarà la volta della Coppa Italia con la sfida infrasettimanale casalinga di mercoledì sera contro l’Esperia Cremona ad inaugurare il cammino delle cocche. Un incrocio pericoloso valido per i Quarti di finale che vedrà le ragazze di Amadio sfidare la formazione lombarda, attualmente seconda forza del girone B a quota 37 punti e fino a ieri a braccetto con la capolista Macerata. Tonello e compagne dalla parte opposta della rete, reduci dalla settimana di stop, che le ha viste comunque impegnate nel test match contro Concorezzo, vogliono ripartire da dove si sono fermate senza compiere passi falsi per provare ad arrivare fino in fondo alla competizione, dopo la semifinale dello scorso anno persa in casa di Brescia. Se da un lato ci sarà l’incognita ripartenza, le biancorosse avranno comunque la possibilità di sfruttare una maggiore freschezza rispetto ad una Cremona reduce dai cinque set disputati ieri in casa di Lecco. Le ‘cocche’, inoltre, potranno contare sull’apporto e la spinta del pubblico di casa, che ha reso il PalaBorsani fino ad ora un autentico e inviolato fortino da cui nessun team è riuscito ad uscire con punti in tasca. L’approdo ai quarti di finale del torneo è la ciliegina sulla torta di questa prima parte di stagione per la CremonaUfficio, traguardo maturato grazie all’ottimo cammino realizzato dalla squadra, in modo particolare nel girone d’andata, concluso dall’Esperia al terzo posto del girone B. Opposta alle tigri gialloblù, una delle corazzate del girone A, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, attualmente seconda forza del girone con 41 punti, frutto di 14 vittorie e 2 sconfitte. Chi vincerà la sfida di mercoledì affronterà la vincente della sfida tra Macerata e Messina: le semifinali sono programmate per il 24 gennaio, la finale si disputerà a Trieste domenica 18 febbraio alle ore 11.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Futura Busto Arsizio)

EX: Chiara Landucci a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Lana Conceicao (Futura Busto Arsizio)- « Siamo molto entusiaste di scendere in campo per questa partita perché si tratta di un’altra competizione importante a cui teniamo molto, inoltre è una gara secca per cui è sempre bello giocare partite di questo tipo. Sono consapevole che Cremona è una squadra molto forte che gioca davvero bene e lo dimostra il fatto che si trovano lì in cima alla classifica a due soli punti da Macerata. Hanno un’ottima struttura con delle giocatrici che stanno facendo davvero bene quindi sarà sicuramente una partita tosta che dobbiamo affrontare al meglio. Ci stiamo preparando bene per questo appuntamento che credo sia uno dei più belli da giocare perché ci sono due sole chance per arrivare fino in fondo ».

Jasmine Rossini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Direi che la stagione fino ad ora mi ha stupito: la squadra a livello di gioco e di gruppo ha personalità e un’identità. Abbiamo giocato tante partite dove eravamo in difficoltà ma siamo state tutte l’una per l’altra ed è una cosa molto positiva. Abbiamo centrato un obiettivo molto importante con la qualificazione alla Coppa Italia, sarà una partita non facile, essendo gara secca, ma sarà allo stesso tempo stimolante. L’avversaria è una squadra ben rodata, ci sarà sicuramente tensione ma sarà anche bello giocare una partita di questo spessore. Noi come sempre mostreremo tutto quello che sappiamo fare e poi il campo parlerà ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA GARA UNICA-



Mercoledì: 10 gennaio 2024, ore 20.00



Ipag Montecchio - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Lentini, Galteri



Mercoledì: 10 gennaio 2024, ore 20.30



Futura Busto Arsizio - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Mazzarà, Manzoni

Cbf Balducci Hr Macerata - Città Di Messina Arbitri: Lorenzin, Testa

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Kronaj. Polenta