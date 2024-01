Macerata ha esonerato Stefano Saja

MACERATA-Dopo l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia di A2 Femminile per mano di Messina la CBF Balducci HR Macerata ha sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Stefano Saja. Il Si interrompe in anticipo il rapporto con il tecnico milanese chiamato in estate a cercare di riportare il club marchigiano in A1 dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno.