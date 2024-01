Perugia fa la voce grossa contro Messina

PERUGIA- La Bartoccini Fortinfissi Perugia ribadisce la sua leadership nel Girone A di A2 Femminile vincendo con un largo 3-0 (25-16, 25-22 e 25-19) il delicato anticipo del Pala Barton contro la temibile Città di Messina, terza forza del raggruppamento. Un risultato mai in discussione frutto di una prestazione collettiva delle Black Angels di altissimo livello in tutti i fondamentali e di una continuità di gioco che non ha lasciato scampo alle ragazze di Bonafede.

Prova positiva anche a livello individuale di Montano e socie che si riscattano da una prova vincente ma a tratti opaca con San Giovanni in Marignano nel quarto di Coppa Italia. Kosareva “picchia” forte dai 9 metri, mentre Montano è il top scorer delle umbre con 13 punti. Bene anche le due centrali, Bartolini e Cogliandro, che si destreggiano benissimo tra muri e fast, ma la palma di miglior giocatrice della sfida va alla palleggiatrice Maria Irene Ricci, bravissima a variare a perfezione il gioco e ottima anche in difesa. In attesa delle partite domenicali, Perugia raggiunge quota 46 punti in classifica. Busto Arsizio sarà costretta a vincere nella sfida casalinga con Soverato per mantenere le speranze di agganciare il primo posto in vista dell’ultima giornata della prima fase, quando le Black Angels saranno impegnate in casa della Tecnoteam Albese Volley Como, mentre le lombarde faranno visita proprio a Messina.

L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio. Messina, forte del terzo posto, non mostra timori reverenziali al cospetto della capolista. Anzi, Payne E Modestino danno la spinta per il vantaggio al primo parziale (7-8). Cogliandro tiene la battuta e Kosareva alza il muro (10-10). Impenetrabile anche Bartolini: Perugia passa in vantaggio (12-10). Montano inizia con un altro piglio rispetto alla Coppa Italia e Perugia può allungare (16-11). Kosareva mette a segno due ace consecutivi (19-12). Messina soffre, prova a rialzarsi, ma le Black Angels non fanno sconti (25-16).

Nel secondo set le siciliane ripartono forte ma non riescono a prendere il largo. Montano sotto rete c’è e Ricci si concede persino l’ace (8-8). Payne resta una spina nel fianco della Bartoccini Fortinfissi: Messina prova ad allungare (14-16). Cogliandro e Kosareva tengono in scia Perugia. La numero diciotto in battuta è implacabile, altri due ace consecutivi (20-18). Payne non si arrende, ma Montano e Cogliandro firmano il raddoppio (25-22).

Avvio di terzo set ancora all’insegna dell’equilibrio (8-7). Ricci distribuisce bene, Messina c’è e si lotta su ogni punto. Traballi torna a farsi sentire sotto rete, le Black Angels provano a scappare (11-8). Break point Messina, ma Perugia non molla (16-13). Le siciliane cominciano a sentire il peso della possibile sconfitta e non sono così precise in attacco (20-14). Perugia ne approfitta e chiude la pratica (25-19).

I PROTAGONISTI-

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Sono soddisfatto della prestazione e chiaramente del risultato. Abbiamo giocato una bella partita, con un contributo importante da parte di tutte. Queste le risposte che voglio in campo ».

Fabio Bonafede (Allenatore Città di Messina)- « Abbiamo affrontato una grande squadra, ma noi non eravamo al massimo. È stata una settimana difficile per impegni in campo e lunghe trasferte. Puntavamo ad uscire da Perugia con un risultato e non ci siamo riusciti. Nulla cambia in chiave playoff: li abbiamo raggiunti e ora viviamo di partita in partita ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – CITTA’ DI MESSINA 3-0 (25-16, 25-22, 25-19)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 9, Ricci 3, Braida, Bartolini 9, Montano 13, Cogliandro 8, Kosareva 11, Sirressi (libero). N.e.: Turini, Viscioni, Atamah, Lillacci (L2). All.: Giovi.

CITTA’ DI MESSINA: Battista 7, Martinelli, Catania 5, Ciancio, Modestino 2, Mearini 2, Payne 14, Joly 4, Rossetto 3, Galletti 2, Maggipinto (libero). N.e.: Michelini, Felappi (L2). All.: Bonafede.

ARBITRI: Lanza, Adamo

Durata set: 22’, 27’, 25’ Tot: 74’

Mvp: Maria Irene Ricci (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

Spettatori: 500