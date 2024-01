Albese e Mondovì alla Pool Promozione, resta fuori Brescia

Tutti i punti verranno conservati e si accumuleranno a quelli della seconda fase, in cui le squadre si scontreranno solamente con quelle dell'altro girone. Dalla Pool Promozione usciranno la prima promossa e le quattro squadre che andranno ai Playoff, dalla Pool Salvezza le cinque retrocesse.



Nel Girone A, la Valsabbina Millenium Brescia non prova neanche ad impensierire la Tecnoteam Albese Volley Como. Le leonesse cadono infatti fragorosamente in casa della VTB Fcredil Bologna, che guadagna così tre punti preziosissimi in vista della seconda fase. Trascinate dall'MVP Tresoldi (15 punti) e dai 14 punti a testa del duo Ristori-Fiore, le emiliane non lasciano scampo da un'opaca Brescia, che non sembra mai voler realmente mettere in discussione l'incontro. Dal canto suo, Albese fa invece quello che era chiamata a fare: secco 0-3 alla Nuvolì Altafratte Padova (MVP Zatkovic) e qualificazione in tasca.



Anche gli altri due incontri del girone terminano in tre set. La Futura Giovani Busto Arsizio vola sulle ali delle sue centrali: capitan Tonello fa 13 punti (4 muri), Furlan ne mette a referto 9 (2 muri) e si guadagna la palma di MVP lasciando a secco la Volley Soverato. Festeggia anche la Cda Volley Talmassons FVG, che contro la Sirdeco Volley Pescara fa un po' di turnover e viene ripagata dalla prestazione di Camilla Grazia, che con 11 punti è la miglior giocatrice del match mentre la solita Hardeman firma 17 punti.



Nel Girone B conferma le aspettative lo scontro diretto tra la Trasporti Bressan Offanengo e la LPM Bam Mondovì. Dopo una partenza a razzo delle lombarde, che vanno avanti 1-0 per merito di una scatenata Martinelli da 24 punti a fine gara, la squadra di coach Basso si ricompatta e prima ottiene il pareggio nel 26-28 del secondo set, poi vince seconda e terza frazione mettendo in cassaforte la qualificazione alla Pool. Ottima prestazione di Lux, 24 punti ed MVP, molto bene anche le centrali Farina e Riparbelli, con 11 muri di coppia.



Nessun cambiamento in vetta dopo il doppio 3-1 della Cbf Balducci Hr Macerata e della CremonaUfficio Esperia Cremona contro la Narconon Volley Melendugno e la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino. Le arancionere del neo coach Carancini giocano una partita solida, lasciando il secondo set alle avversarie ma dominando gli altri anche per merito dei 25 punti a referto di Mazzon, mentre dall'altro lato la coppia Stival-Santiago combina per 33. Stesso discorso per le gialloblu di coach Zanelli che, al di là della seconda frazione, gestiscono la superiorità tecnica facendo affidamento sugli 8 muri dell'MVP Munarini e sul solito duo formato da Piovesan (19 punti) e Taborelli (18).



È netto il risultato tra l'Ipag S.lle Ramonda Montecchio e la Volley Hermaea Olbia, ma non è quello che si immaginava alla vigilia: sono le isolane a prendersi i tre punti con un rotondo 0-3. Sicuramente stanche le venete, reduci dal quarto di Coppa Italia, ma la squadra di coach Guadalupi gioca una partita concentrata e coraggiosa, potendo contare su un Adriano in palla autrice di 21 punti. Nell'ultimo match, l'Orocash Picco Lecco prova ad impensierire l'Omag-MT San Giovanni in M.no andando in vantaggio 1-0, ma poi subisce la rimonta delle romagnole guidate dai 21 punti di Serena Ortolani e i 14 di Nardo.

I TABELLINI-

GIRONE A-

VTB FCREDIL BOLOGNA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-23 25-22 25-21)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 14, Neriotti 6, Fiore 14, Lotti 9, Tresoldi 15, Saccani 2, Laporta (L). Non entrate: Tellaroli, Del Federico, Rossi, Bongiovanni, Bovolo (L), Taiani. All. Zappaterra.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 2, Pamio 8, Torcolacci 9, Malik 13, Fiorio 4, Babatunde, Pericati (L), Brandi 7, Bulovic 2, Ratti, Pinarello. Non entrate: Pinetti, Tagliani (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Pasciari, Candeloro.

Durata set: 26′, 28′, 25′; Tot: 79′.

MVP: Livia Tresoldi (Vtb Fcredil Bologna)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-18 25-19 25-14)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 4, Furlan 9, Zanette 8, Silva Conceicao 1, Tonello 13, Monza 4, Bonvicini (L), Pomili 6, Del Core 4, Osana (L), Bosso. Non entrate: Rebora, Bresciani. All. Amadio.

VOLLEY SOVERATO: Buffo 5, Barbazeni 7, Zuliani 4, Frangipane 8, Guzin 5, Romanin, Vittorio (L), Orlandi, Coccoli. All. Guidetti.

ARBITRI: Pazzaglini, Ayroldi.

Durata set: 23′, 24′, 20′; Tot: 67′.

MVP: Eleonora Furlan (Futura Giovani Busto Arsizio)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (22-25 15-25 20-25)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Rizzo 4, Fanelli 2, Cicolini 6, Trampus 16, Volpin 6, Bortolot 2, Masiero (L), Wabersich 2, Pasa, Vega, Piccinin, Magnabosco. Non entrate: Pavei (L), Menegaldo. All. Rondinelli.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 5, Zatkovic 12, Longobardi 12, Meli 7, Nicolini 4, Bulaich Simian 8, Fiori (L). Non entrate: Patasce, Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Sumeraro, Lorenzin.

Durata set: 25′, 20′, 22′; Tot: 67′.

MVP: Eva Zatkovic (Tecnoteam Albese Volley Como)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-15 25-14 25-18)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Eckl 4, Eze 1, Hardeman 17, Costantini 7, Piomboni 11, Populini 4, Negretti (L), Grazia 11, Bole 6, Kavalenka 2, Monaco (L), Feruglio, Gulich. All. Barbieri.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: El Mahi 1, Bisegna 4, Casarotti 1, Bassi 10, Stellati 1, Tosic 14, Falcone (L), Martinez Volskis 1, Cherepova. Non entrate: De Fabritiis. All. Pupi. ARBITRI: Viterbo, Forte.

Durata set: 22′, 21′, 24′; Tot: 67′.

MVP: Camilla Grazia (CDA Talmassons)

GIRONE B-

OROCASH PICCO LECCO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (25-20 18-25 18-25 18-25)

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 11, Piacentini 9, Conti 10, Zojzi 14, Caneva 10, Sassolini 2, Barbagallo (L), Cantaluppi 5, Rimoldi, Mainetti, Morandi. Non entrate: Frigerio. All. Milano.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Parini 11, Ortolani 21, Pecorari 8, Consoli 11, Turco, Caforio (L), Meliffi, Cangini. Non entrate: Ghibaudo, Giacomello, Salvatori. All. Bertini. ARBITRI: Giulietti, Faia.

Durata set: 25′, 25′, 26′, 24′; Tot: 100′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – LPM BAM MONDOVI’ 1-3 (25-21 26-28 16-25 22-25)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 6, D’este 2, Martinelli 24, Trevisan 10, Taje’ 10, Bridi 2, Pelloni (L), Modesti 7, Sassolini 1, Tommasini, Compagnin. Non entrate: Sironi, Susani (L). All. Bolzoni.

LPM BAM MONDOVI’: Allasia 2, Grigolo 12, Farina 13, Decortes 13, Lux 24, Riparbelli 12, Tellone (L), Lapini 1, Coulibaly, Manig, Marengo. Non entrate: Pizzolato. All. Basso.

ARBITRI: Manzoni, Di Lorenzo.

Durata set: 26′, 35′, 24′, 29′; Tot: 114′.

MVP: Kristin Lux (LPM Bam Mondovì)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 0-3 (23-25 21-25 19-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 12, Botezat 11, Mangani 5, Bellia 10, Caruso 3, Napodano (L), Gabrielli 5, Pandolfi 1, Gueli, Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 5, Marku 2, Adriano 21, Orlandi 1, Gannar 10, Schmit 1, Blasi (L), Fontemaggi 14, Civetta. Non entrate: Anello, Parise. All. Guadalupi.

ARBITRI: Pasquali, Benedetto Tiz.

Durata set: 28′, 26′, 28′; Tot: 82′.

MVP: Virginia Adriano (Hermaea Olbia)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 1-3 (22-25 25-23 21-25 15-25)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Mazzoleni 10, Dell’orto 1, Lancini 13, Agazzi 7, Ebatombo 2, Vicet Campos 12, Gay (L), Rossi 13, Boshnakova, Green, Pacchiotti (L), Ghezzi. Non entrate: Agbortabi. All. Cominetti.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Ferrarini 8, Turla’ 3, Piovesan 19, Munarini 13, Taborelli 18, Rossini 8, Gamba (L), Felappi 2, Zorzetto 2, Balconati, Coveccia. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

ARBITRI: Pristera’, Notaro.

Durata set: 28′, 31′, 28′, 25′; Tot: 112′.

MVP: Matilde Munarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-18 20-25 25-21 25-20)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 15, Civitico 8, Stroppa 12, Vittorini 15, Mazzon 25, Bonelli 4, Bresciani (L), Bolzonetti. Non entrate: Quarchioni, Morandini, Masciullo, Korhonen. All. Carancini.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 8, Polesello 9, Stival 17, Santiago 16, Antignano 1, Caracuta 1, Oggioni (L), Biesso 3, Rastelli 3, Campana 1, Courroux, Favero. All. Napolitano.

ARBITRI: Mannarino, Mancuso.

Durata set: 22′, 26′, 29′, 25′; Tot: 102′.

MVP: Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 610.

GIRONE A-

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 46 (16 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 44 (15 – 2); Citta’ Di Messina 38 (13 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 34 (12 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 30 (10 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 10); Vtb Fcredil Bologna 19 (6 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 13); Nuvoli’ Altafratte Padova 8 (2 – 15); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 17);

IL PROSSIMO TURNO- 21/01/2024 Ore 17.00-

Tecnoteam Albese Volley Como – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Volley Talmassons Fvg

Citta’ Di Messina – Futura Giovani Busto Arsizio

Volley Soverato – Vtb Fcredil Bologna

Sirdeco Volley Pescara – Nuvoli’ Altafratte Padova

GIRONE B-

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 41 (15 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 40 (13 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 31 (10 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 20 (6 – 11); Narconon Volley Melendugno 19 (5 – 12); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 12); Volley Hermaea Olbia 15 (4 – 13); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 13).

IL PROSSIMO TURNO-21/01/2024 Ore 17.00-

Volley Hermaea Olbia – Cbf Balducci Hr Macerata

Cremonaufficio Esperia Cremona – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Picco Lecco

Narconon Volley Melendugno – Trasporti Bressan Offanengo Ore 16.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino