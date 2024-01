Francesca Parise da Olbia ad Offanengo

LA CARRIERA-

Nata il 12 gennaio 2001, la Parise è originaria di Sanremo e in questi mesi ha indossato la maglia dell’Hermaea Olbia, con cui ha sfidato Offanengo nei due match (andata e ritorno) di regular season del girone B. Alta un metro e 78 centimetri, nella scorsa stagione ha giocato in B1 al Volley Cesena, mentre da giovanissima ha fatto parte anche del roster di Cuneo in A1 nella stagione 2019/2020. In questa annata pallavolistica, in terra sarda ha collezionato 14 presenze.

Le parole di Francesca Parise-

« E’ arrivata questa proposta mi sono convinta quasi subito ad accettarla; ho detto perché non buttarmi in un’altra realtà, un’altra squadra e nuovi stimoli: mi sembrava la cosa giusta da fare. Da avversaria, ho visto Offanengo come una squadra molto grintosa e molto unita, capace di aiutarsi tanto in campo. Ricordo il pubblico molto caloroso, che da avversario ci aveva dato molto fastidio ma è veramente bello a prescindere avere tanto tifo in un match. Speriamo che ora i tifosi ci aiutino verso il nostro obiettivo della salvezza e anch’io spero di dare una mano il più possibile ».

Le parole del direttore generale Stefano Condina-

« Negli ultimi giorni della sessione di mercato che si è chiusa mercoledì è nata la possibilità di acquisire le prestazioni sportive di Francesca e dopo l’uscita di Cantaluppi e l’indisponibilità di Sironi con il presidente Cristian Bressan e con coach Giorgio Bolzoni abbiamo valutato e concretizzato questa operazione. Francesca è una schiacciatrice che avevamo seguito anche l’anno scorso quando era a Cesena, insieme alla nostra ex giocatrice Greta Pinali, poi in estate sono state fatte altre scelte. Oggi siamo felici di darle il benvenuto a Offanengo e siamo sicuri tornerà utile nella pool salvezza che inizierà la prossima settimana, ma sarà già a disposizione domenica a Melendugno nell’ultima giornata della prima fase ».