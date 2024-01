Coppa Italia di A2: la Futura in Finale, Messina ko

CASTELLANZA (VARESE) -Nella notte di fuoco del PalaBorsani la Futura non sbaglia nulla prendendosi, con una prestazione maiuscola, i l biglietto per la finalissima di Coppa Italia di Trieste che si disputerà domenica 18 Febbraio alle ore 11.00. Una vittoria netta per 3-0 (25-23; 26-24; 27-25) che sa di impresa e vale la prima finale della storia biancorossa, conquistata contro quella stessa Messina che domenica nell’ultima di regular season era riuscita a fare lo sgambetto al tie break. Tra le mura di casa dell’arena di Castellanza è vietato passare e il cartello è ben esposto all’ingresso del fortino da inizio stagione mai violato che si conferma ancora una volta punto di svolta per le cocche. Sostenute da un folto pubblico (oltre 500 presenti con i Coccobrilli ultras a fare da trascinatori) le bustocche dimenticano in frettissima il mal di trasferta e sanno soffrire quando serve per poi sferrare i colpi decisivi del ko contro una Messina mai stanca di lottare. Emergono tutta la forza, grinta e carattere di un gruppo solido e compatto che dimostra ancora una volta il suo vero valore. Le cocche sono incontenibili da Cvetnic, MVP assoluta decisiva in tutti i momenti cruciali della gara assieme a Zanette, passando per la premiata ditta di centrali Rebora-Furlan, la sapiente e lucida regia di Monza, il lavoro “sporco” in retroguardia di Conceicao per chiudere con la precisione, puntualità e presenza su tutti i palloni di una Bonvicini ancora una volta padrona assoluta della seconda linea. Una gara tiratissima in cui son ben due su tre i set decisi ai vantaggi ed in cui nessuna delle due formazioni concede spazi per la fuga. Una vera e propria battaglia non per deboli di cuore quella che va in scena nella prima e terza frazione in cui la Futura sa soffrire quando serve e dopo essersi trovata più volte costretta a inseguire confeziona sempre la rimonta. Nel secondo, invece, lo strappo decisivo arriva sul turno di servizio di Cvetnic che suona ancora la carica e lancia le cocche.

Coach Amadio ripropone il sestetto composto da Monza in regia in diagonale con Zanette, Furlan e Rebora al centro, Conceicao – Cvetnic in banda, Bonvicini libero.

Dalla parte opposta coach Bonafede ripropone il 6+1 con Galletti al palleggio opposta a Payne, Martinelli – Modestino coppia centrale, Joly – Battista in banda, Maggipinto libero.

Parte con cattiveria Messina che trova il primo mini break (2-5). Insegue a testa bassa la Futura che rimette subito in equilibrio sull’errore di Battista (8-8). Si gioca punto a punto fino al nuovo allungo ospite con il doppio ace di Galletti (9-12). Diagonale stretto di Payne per il +4 delle siciliane (10-14). Accorcia le distanze la squadra di casa che si porta a una sola lunghezza con la pipe di Cvetnic (14-15). Tiene il passo la squadra di Bonafede che piazza il muro su Furlan e costringe le padrone di casa al primo stop discrezionale (17-20). Al rientro in campo ancora il muro di Modestino fa male alle cocche che scivolano a -4 (17-21). Sale in cattedra Cvetnic ed è ancora parità (21-21). Doppio muro biancorosso e continua il break (23-21). Ace di Battista e ancora tutto in discussione (23-23). Affonda di cattiveria Zanette e regala il set ball alle sue (24-23). Spedisce out Payne in pallonetto per il definitivo 25-23.

Si riparte con le ospiti a rompere per prime gli equilibri (2-4). Tiene il passo Messina con l’affondo in pipe di Payne (6-9). Inseguono a testa bassa le cocche che accorciano a una sola lunghezza e rimettono tutto in discussione con la doppietta di Rebora (13-13). Ingresso in campo tra le avversarie per Rossetto al posto di Joly. Nuovo punto a punto dal quale escono avanti le siciliane con il muro di Galletti su Cvetnic (14-16). Ennesima rimonta centrata dalle bustocche che chiudono la palla vagante a rete con Furlan (17-17). Picchia fortissimo Cvetnic dai 9 metri ed è allungo (20-18). Rebora in fast mette a terra la palla che vale il 23-21. Ancora tutto da giocare perché Messina fa 23-23. Passa in mezzo al muro Battista ed è set ball (23-24). Annulla tutto la Futura che ribalta (25-24). Buona la prima con la palla out di Battista che vale il 26-24.

Nel terzo set al via sono le cocche che spingono sull’acceleratore con Zanette e approfittano del cartellino rosso estratto dal direttore di gara all’indirizzo di Maggipinto (3-0). Diagonale di Zanette e sono tre le lunghezze di vantaggio (6-3). Nulla di fatto perché è nuovamente parità in campo (8-8). Ancora botta e risposta che si interrompe con il murone di Rebora su Payne che vale il +2 (13-11). Joly trova il campo e prova a tenere in carreggiata le sue (14-13). Pallonetto d’esperienza di Cvetnic per il nuovo allungo (17-14). Gestisce il gap la squadra di casa con un mani out millimetrico di Zanette (19-16). Sull’onda dell’entusiasmo le cocche affondano con Cvetnic (22-18). Nel finale si deve ancora soffrire perché Martinelli e compagne vogliono giocarsela fino all’ultimo e accorciano nuovamente (23-22). Ci pensa la solita croata numero 14 a regalare due match ball ma non è ancora sufficiente perché si deve soffrire (24-24). Finale al caridopalma ed è ancora Cvetnic a mettere a terra e mandare dritte in finalissima le sue (27-25).

I PROTAGONISTI-

Ilaria Bonvicini (Futura Busto Arsizio): « Devo dire che c’è stata un’ottima correlazione muro-difesa e noi in questo stiamo facendo davvero bene per cui se difendiamo tanto è perché muriamo anche bene. Con loro non è facile e lo abbiamo visto anche domenica che ci hanno messo tanto in difficoltà ma alla fine abbiamo staccato il biglietto per la finale di Trieste. Aspettiamo di vedere chi sarà l’avversaria, è un traguardo importante e una bellissima emozione arrivarci. Abbiamo fatto una grande cosa e penso che ce la siamo meritata, adesso vediamo come andrà. Secondo me stiamo dando emozioni perché noi stiamo bene, lavoriamo bene e questo è poi il risultato e quello che riusciamo a regalare al pubblico ».



Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Alla fine ha vinto Busto meritatamente; è rimasta più lucida nei punti decisivi. Però, sono veramente molto orgoglioso della mia squadra. Nella gara di andata di campionato abbiamo subito tantissimo, questa sera ce la siamo giocata alla pari, forse pure qualcosa in più noi. Questo vuol dire che siamo sulla buona strada e così dobbiamo continuare ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CITTA' DI MESSINA 3-0 (25-23 26-24 27-25) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 19, Furlan 6, Zanette 16, Silva Conceicao 6, Rebora 8, Monza 1, Bonvicini (L), Bresciani. Non entrate: Tonello, Del Core, Citterio, Bosso, Osana (L), Pomili. All. Amadio.

CITTA' DI MESSINA: Battista 8, Modestino 6, Payne 12, Joly 6, Martinelli 9, Galletti 5, Maggipinto (L), Rossetto, Ciancio. Non entrate: Felappi (L), Michelini, Catania, Mearini. All. Bonafede.

ARBITRI: Pernpruner, Stellato.

Durata set: 25', 29', 29'; Tot: 83'.

MVP: Futura Volley (Lea Cvetnic)

Spettatori: 512