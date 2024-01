LECCO- L’Orocash Picco Lecco, in vista dell’inzio della Pool Salvezza, ha ingaggiato la schiacciatrice russa, naturalizzata bielorussa, Diana Kadyrova proveniente dal campionato cipriota. Il nuovo innesto del roster di Gianfranco Milano ha esperienze anche nei campionati di Russia e Bielorussia. Kadyrova è già pronta all’esordio in con le nuove compagne già domenica, nel primo match della pool salvezza, nel quale l’Orocash Lecco affronterà in casa l’Altafratte Padova.