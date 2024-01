Talmassons vince al tie break il duello con Cremona

LIGNANO SABBIADORO (UDINE)- Se si cercava una partita emozionante per aprire la Pool Promozione , la gara odierna tra CDA Talmassons FVG ed Esperia Cremona non ha di certo deluso le aspettative. Una maratona da quasi due ore e mezza che le friulane si sono aggiudicate dopo un tie break infinito.

Coach Barbieri schiera Eze Blessing in regia, Piomboni opposto, Hardeman e Populini in banda, Costantini ed Eckl al centro, Negretti libero. Risponde coach Zanelli con la formazione tipo: Turlà e Taborelli in diagonale d’attacco, Piovesan e Rossini ai lati, Ferrarini e Munarini centrali, Gamba libero.

Al via con un break pesantissimo della CDA che avanza sull’ 8-1. Cremona fa però capire la caratura della squadra, rimontando e avvicinandosi fino alla parità, 11-11. Parte una fase molto combattuta del set, con la CDA che riesce comunque ad allungare nella fase centrale del parziale. La CDA fa valere il suo muro per il 22-17. Taborelli guida Cremona verso la rimonta ma le friulane chiudono sul 25-22.

Nel secondo set è Cremona a trovare un allungo che sembra decisivo, 10-17. Con un turno di servizio straordinario di Populini però, la CDA Talmassons risale la china fino al 19-17. Ace di Eckl per il 21-18. Kavalenka (subentrata a Piomboni) chiude poi la contesa del secondo set, 25-20.

Terzo set al via con la CDA che prova la rincorsa per chiudere subito il match ma ancora una volta è Cremona a prendere i primi vantaggi. Ancora una volta Taborelli sugli scudi per il 12-18. La CDA si scuote di nuovo e un ace di Populini vale il 20-21. Questa volta però Cremona tiene il vantaggio e vince 23-25 il parziale accorciando le distanze.

Nel quarto set è ancora Cremona a condurre le danze. L’Esperia prende il largo sul 13-18 e gestisce al meglio il vantaggio a proprio favore. Ferrarini con un mani out conquista quattro set pointo, che Cremona concretizza per chiudere sul 21-25.

Il tie-break regala pura emozione. Una contesa equilibratissima che porta le due squadre a giocarsi il match ai vantaggi. Dal 14 pari, la CDA Talmassons FVG annulla quattro match point, per poi andare a chiudere sul 19-17 e conquistare due punti vitali per aprire al meglio la Pool Promozione.

I PROTAGONISTI-

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « Sapevamo di affrontare una squadra forte, consapevoli delle difficoltà a cui saremmo andati incontro. Oggi è stata una giornata un po’ storta in difesa, mi ci metto anche io perché in certe situazioni la responsabilità può essere anche dell’allenatore. Dobbiamo lavorare e migliorare su questi errori, su cose che avevamo studiato e preparato. Ci è mancata questa situazione difensiva ma tutto il resto devo dire che ha funzionato. La Pool promozione sarà dura perché il livello è altissimo. Poi quando i tempi si prolungano ci stanno anche alcuni errori. Dobbiamo però fare i complimenti a Cremona che ha dimostrato di essere una grande squadra ».

Marco Zanelli(Allenatore CremonaUfficio Cremona)- « Sicuramente non abbiamo approcciato al meglio la gara andando subito sotto. Poi siamo entrati in partita ma non è stato abbastanza perché Talmassons è andato avanti. Abbiamo cominciato bene il secondo set ma a metà ci siamo spenti. Poi è iniziata una partita più equilibrata, terzo e quarto set li abbiamo vinti giocando una buona pallavolo contro una squadra che giocava una buona pallavolo. Stessa cosa è stato il quinto set, peccato però aver sprecato i break di vantaggio guadagnati all’inizio ».

IL TABELLINO-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 3-2 (25-22, 25-20, 23-25, 21-25, 19-17)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 17, Eckl 22, Eze 4, Hardeman 25, Costantini 9, Piomboni 2, Negretti (L), Kavalenka 7, Bole, Monaco (L). Non entrate: Feruglio, Grazia. All. Barbieri.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 7, Ferrarini 11, Turla’ 2, Piovesan 25, Munarini 7, Taborelli 28, Gamba (L), Zorzetto 3, Coveccia 1. Non entrate: Balconati, Scialanca (L), Landucci, Felappi. All. Zanelli.

ARBITRI: Sabia, Pernpruner.

Durata set: 27′, 28′, 28′, 25′, 21′; Tot: 129′.

MVP: Chidera Blessing Eze (CDA Volley Talmassons)