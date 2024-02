Bologna corsara in casa di Melendugno

LECCE-Una successo, nell'anticipo della 4a giornata della Pool Salvezza, che vale doppio per la Vtb Fcredil Bologna, che va a vincere in casa Narconon Volley Melendugno per 1-3 (25-18, 22-25, 14-25, 21-25) conquistando tre punti che la portano al terzo posto della classifica scavalcando la formazione allenata da Napolitano. La partita ha visto inizialmente le salentine prendere in mano le redini e vincere il primo set ,ma punto dopo punto, la squadra di Alberti ha saputo reagire e, sfruttando la giornata si di Lotti e Tresoldi (MVP del match), entrambe a segno 14 volte, si è presa l'intera posta, resistendo anche alla reazione delle padrone di casa che nel quarto set hanno lottato al meglio delle loro possibilità, senza per altro riuscire a ribaltare l'inerzia del match.