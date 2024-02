Nella Pool Promozione cadono le grandi

ROMA- Giornata incredibile per la Serie A2 Tigotà. In Pool Promozione cade Perugia ma mantiene cinque punti di vantaggio su Busto Arsizio. Fuochi d’artificio in zona Playoff, che ora vede quattro squadre in tre punti: Cremona a 45, San Giovanni e Talmassons a 44 e Albese a 42. In Pool Salvezza, Olbia accorcia sul quinto posto di Melendugno, distante ora un solo punto.

Il più grande colpo di scena del weekend arriva da Rimini, dove la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia subisce la seconda sconfitta stagionale per mano delle padrone di casa dell’Omag-MT San Giovanni in M.no. Ancora evidentemente con la testa al successo di Coppa Italia, le umbre di coach Giovi disputano una delle peggiori partite dell’anno, non superando il 10% di efficienza offensiva con la sola Montano in doppia cifra a quota 12. Comunque da lodare la prestazione delle ragazze di coach Bertini, ex della sfida, che non danno mai respiro alle ospiti colpendo con capitan Ortolani, MVP con 20 punti e 5 muri.

Una sconfitta che non riduce di troppo il vantaggio sulle inseguitrici visto che la Futura Giovani Busto Arsizio cade al tie-break contro un’ottima CBF Balducci Hr Macerata. Una partita che le arancionere cominciano alla grande, vincendo il primo set e spuntandola nel testa a testa del secondo. Le cocche di coach Amadio però non si arrendono, e ricuciono anche per merito dell’ottima distribuzione di Monza, che manda in doppia cifra le cinque compagne (top scorer Zanette con 22, poi Rebora, Cvetnic, Pomili e Furlan). Al quinto set però, tornano in cattedra l’MVP Bolzonetti (21 punti) e capitan Fiesoli (18) che consegnano i due punti alla squadra di coach Carancini.

Terminano al tie-break altri due match, che premiano rispettivamente la LPM Bam Mondovì e la Tecnoteam Albese Volley Como. Al PalaManera, le pumine vincono il primo set, poi passano in svantaggio contro la Città di Messina (31 punti di Payne, 20 di Battista) ma riescono a controbattere con Decortes (28) e l’MVP Lux (21). Al PalaRadi, le lariane vanno avanti 0-2, poi grande risposta delle padrone di casa trascinate dai 31 punti di Taborelli e i 25 di Piovesan, ma al quinto gioco a sorridere è la squadra di coach Chiappafreddo e della regista Nicolini, direttrice d’orchestra di un attacco che ha visto brillare Bulaich Simian (25), Longobardi (24) e Zatkovic (16). Successo esterno da tre punti per la Cda Voley Talmassons FVG, che al PalaFerroli fa 0-3 contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio senza mai dare cenni di cedimento: MVP la regista Eze, 13 i punti di Hardeman.

In Pool Salvezza la sorpresa arriva dal derby tra l’Orocash Picco Lecco e la Valsabbina Millenium Brescia: 3-1 per le biancorosse di coach Milano, che vincono il primo set ai vantaggi 28-26, perdono il secondo ma alla lunga hanno la meglio contro la capolista giallonera. Grande partita di Piacentini (19 con 5 muri) e Kadyrova (18), le ragazze di coach Solforati nonostante i 21 punti di Malik, i 20 di Pamio e i 17 di Bulovic pagano un po’ gli errori (26) nei momenti decisivi. Non rallenta la sua personale corsa verso la salvezza la Trasporti Bressan Offanengo, che contro la Sirdeco Volley Pescara, condannata alla retrocessione, manda a referto dieci giocatrici diverse per un netto 3-0 in poco più di un’ora.

Successi rotondi anche per la Volley Hermaea Olbia e la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino. Molto importante quella delle sarde, che superando la Nuvolì Altafratte Padova volano a -1 dal quinto posto di Melendugno, ultimo a garantire la permanenza in Serie A. Protagonista ed MVP Orlandi con 20 punti. Al Pala CBL, le ragazze di coach Cominetti non lasciano scampo alla Volley Soverato grazie agli spunti di Ebatombo (21) e dell’MVP Ghezzi (11 con 3 muri).

POOL PROMOZIONE-

I TABELLINI-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-22 25-17 25-16)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 20, Pecorari 6, Consoli 8, Turco 1, Nardo 10, Parini 5, Caforio (L), Giacomello, Meliffi, Ghibaudo. Non entrate: Saguatti (L), Cangini, Salvatori. All. Bertini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Ricci 1, Kosareva 9, Bartolini 3, Montano Lucumi 12, Traballi 3, Cogliandro 4, Sirressi (L), Messaggi 1, Viscioni 1, Atamah. Non entrate: Turini (L), Braida, Lillacci. All. Giovi. ARBITRI: Pasciari, Morgillo. NOTE – Durata set: 26′, 26′, 23′; Tot: 75′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (25-17 25-22 19-25 17-25 15-11)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 2, Bolzonetti 21, Broekstra 6, Stroppa 15, Fiesoli 18, Mazzon 12, Bresciani (L), Vittorini. Non entrate: Civitico, Quarchioni, Morandini, Masciullo. All. Carancini.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 13, Tonello 2, Zanette 22, Pomili 13, Rebora 12, Monza 1, Bonvicini (L), Furlan 10, Bosso, Silva Conceicao, Bresciani. Non entrate: Del Core, Citterio, Osana (L). All. Amadio.

ARBITRI: Dell’Orso, Tundo., Durata set: 24′, 27′, 25′, 24′, 17′; Tot: 117′.

MVP: Alessia Bolzonetti (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 510

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3 (20-25 19-25 30-28 25-23 14-16)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Balconati, Piovesan 25, Munarini 8, Taborelli 31, Rossini 4, Ferrarini 5, Gamba (L), Landucci 6, Zorzetto 6, Coveccia. Non entrate: Felappi, Turla’, Scialanca (L). All. Zanelli.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 24, Meli 10, Nicolini 1, Bulaich Simian 25, Veneriano 5, Zatkovic 16, Fiori (L), Patasce 1, Bernasconi. Non entrate: Radice, Zanotto, Brandi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Manzoni, Fontini.

Durata set: 23′, 24′, 32′, 27′, 19′; Tot: 125′.

MVP: Cecilia Nicolini (Tecnoteam Albese Volley Como)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (21-25 21-25 20-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Arciprete 12, Caruso 3, Carraro, Bellia 12, Botezat 7, Mangani 7, Napodano (L), Gabrielli, Gueli (L), Malvicini. Non entrate: Pandolfi, Mazzon. All. Buonavita.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Piomboni 8, Populini 11, Eckl 10, Eze 6, Hardeman 13, Costantini 7, Negretti (L), Bole. Non entrate: Feruglio, Grazia, Kavalenka, Monaco (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Polenta, Marani.

Durata set: 27′, 27′, 26′; Tot: 80′.

MVP: Chidera Eze (CDA Talmassons)

LPM BAM MONDOVI’ – CITTA’ DI MESSINA 3-2 (25-22 15-25 20-25 28-26 15-13)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 9, Riparbelli 11, Allasia 1, Lux 21, Farina 11, Decortes 28, Tellone (L), Lapini, Marengo, Coulibaly, Manig. Non entrate: Pizzolato. All. Basso.

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 1, Battista 20, Martinelli 3, Payne 31, Joly 3, Modestino 12, Maggipinto (L), Rossetto 11, Mearini 3. Non entrate: Michelini, Ciancio (L), Catania, Felappi. All. Bonafede. ARBITRI: Galletti, Testa.

Durata set: 25′, 22′, 27′, 33′, 16′; Tot: 123′.

MVP: Kristin Lux (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 350.

I RISULTATI-

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22, 25-17, 25-16)

Cbf Balducci Hr Macerata-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (25-17, 25-22, 19-25, 17-25, 15-11)

Cremonaufficio Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (20-25, 19-25, 30-28, 25-23, 14-16)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (21-25, 21-25, 20-25)

Lpm Bam Mondovi’-Citta’ Di Messina 3-2 (25-22, 15-25, 20-25, 28-26, 15-13)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 61 (21 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 56 (18 – 5); Citta’ Di Messina 50 (17 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 48 (18 – 5); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 9); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 8); Cda Volley Talmassons Fvg 44 (15 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 42 (14 – 9); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 9); Lpm Bam Mondovi’ 35 (12 – 11).

IL PROSSIMO TURNO- 03/03/2024 Ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Futura Giovani Busto Arsizio – Omag-Mt San Giovanni In M.No Si gioca il 02/03/2024 Ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’ Si gioca il 02/03/2024 Ore 18.00

Cremonaufficio Esperia Cremona – Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 02/03/2024 Ore 16.30

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Citta’ Di Messina

POOL SALVEZZA-

I TABELLINI-

OROCASH PICCO LECCO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (28-26 18-25 25-23 25-19)

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 18, Piacentini 19, Conti 11, Zojzi 9, Caneva 10, Rimoldi, Barbagallo (L), Sassolini 2, Nardelli 1, Frigerio, Mainetti (L). Non entrate: Invernizzi, Morandi, Cantaluppi. All. Milano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 2, Pamio 20, Veglia 2, Malik 21, Bulovic 17, Brandi 9, Pericati (L), Ratti 1, Pinetti, Pinarello. Non entrate: Torcolacci, Tagliani (L), Babatunde, Fiorio. All. Solforati.

ARBITRI: Galteri, Lentini.

Durata set: 31′, 24′, 30′, 27′; Tot: 112′.

MVP: Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-17 25-23 25-17)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Ebatombo 21, Vicet Campos 12, Mazzoleni 8, Dell’orto, Lancini, Agbortabi 3, Gay (L), Ghezzi 11, Agazzi, Pacchiotti (L). Non entrate: Boshnakova, Rossi, Green. All. Cominetti.

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 10, Barbazeni 10, Montero Alcantara 6, Buffo 8, Guzin 3, Romanin 2, Vittorio (L), Orlandi, Zuliani. Non entrate: Malinov, Coccoli, Tolotti. All. Guidetti.

ARBITRI: Licchelli, Proietti.

Durata set: 27′, 30′, 23′; Tot: 80′.

MVP: Martina Ghezzi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-18 25-17 25-18)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 9, Marku 4, Orlandi 20, Fontemaggi 11, Gannar 12, Schmit, Blasi (L). Non entrate: Anello, Imamura, Adriano, Vivaldi Maimone, Civetta. All. Guadalupi.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 2, Cicolini 9, Trampus 8, Volpin 7, Bortolot, Rizzo 6, Masiero (L), Menegaldo 2, Pasa 2, Vega 1, Magnabosco, Wabersich. Non entrate: Pavei (L). All. Rondinelli.

ARBITRI: Giulietti, Kronaj.

Durata set: 27′, 25′, 27′; Tot: 79′.

MVP: Bianca Orlandi (Hermaea Olbia)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-14 25-14 25-15)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 7, Modesti 3, Martinelli 12, Trevisan 8, Taje’ 9, Bridi 2, Pelloni (L), Compagnin 3, Sassolini 3, Parise 2, D’este 2, Tommasini. Non entrate: Buonaiuto (L), Sironi. All. Bolzoni.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Falcone 4, Stellati 5, Bassi 10, El Mahi 1, Martinez Volskis, Casarotti 1, De Fabritiis 1. All. Pupi.

ARBITRI: Magnino, Faia.

Durata set: 22′, 22′, 22′; Tot: 66′.

MVP: Sara Tajè (Trasporti Bressan Offanengo)

I RISULTATI-

Orocash Picco Lecco-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (28-26, 18-25, 25-23, 25-19)

Narconon Volley Melendugno-Vtb Fcredil Bologna 1-3 (25-18, 22-25, 14-25, 21-25) Giocata ieri

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Volley Soverato 3-0 (25-17, 25-23, 25-17)

Volley Hermaea Olbia-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)

Trasporti Bressan Offanengo-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-14, 25-14, 25-15)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 35 (11 – 11); Trasporti Bressan Offanengo 33 (10 – 12); Orocash Picco Lecco 27 (9 – 13); Vtb Fcredil Bologna 25 (8 – 14); Narconon Volley Melendugno 23 (6 – 16); Volley Hermaea Olbia 22 (6 – 16); Volley Soverato 19 (7 – 15); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 17 (6 – 16); Nuvoli’ Altafratte Padova 13 (4 – 18); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 22)

IL PROSSIMO TURNO- 03/03/2024 Ore 17.00-

Valsabbina Millenium Brescia – Trasporti Bressan Offanengo

Vtb Fcredil Bologna – Volley Hermaea Olbia

Volley Soverato – Orocash Picco Lecco

Nuvoli’ Altafratte Padova – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

Sirdeco Volley Pescara – Narconon Volley Melendugno