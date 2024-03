Claudio Andrea Mottola nuovo allenatore di Pescara

PESCARA- In attesa della partita di domani, domenica 3 marzo alle ore 17.00 al Palaroma di Montesilvano, la Sirdeco Pescara affida la panchina a Claudio Andrea Mottola; un curriculum di tutto rispetto che lo ha visto, fino a pochi giorni fa sulla panchina del Volley Alba Adriatica maschile in Serie C. Nel suo palmares anche città come Teramo, L’Aquila.