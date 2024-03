Offanengo vince l'anticipo sul campo di Bologna

BOLOGNA- La Trasporti Bressan Offanengo ribadisce sul campo della VTB Fcredil Bologna la propria leadeship nella Pool Salvezza imponendosi, nell'anticipo della 1a giornata di ritorno, per 0-3 (23-25 21-25 23-25), un risultato che inguaia ulteriormente la formazione di casa, sempre più coinvolta nella lotta per non retrocedere. Se domani Olbia dovesse vincere contro Brescia infatti la scavalcherebbe in classifica.