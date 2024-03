Perugia batte Montecchio e vola a +7, A1 più vicina

ROMA- Domenica di risultati pesanti nella Pool Promozione della Serie A2 Tigotà. Perugia stacca Busto Arsizio in vetta, mentre in zona Playoff, con tre turni da disputare, cinque squadre racchiuse in sei punti: Talmassons (50), Macerata (49), Albese (46), Cremona (45) e San Giovanni in Marignano (44).

La prima notizia del weekend riguarda la lotta per la promozione diretta in Serie A1: la Bartoccini-Fortinfissi Perugia supera l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio e vola a +7, a tre giornate dal termine, dalla Futura Giovani Busto Arsizio, che cade contro una straordinaria LPM Bam Mondovì. Le umbre devono sudare per avere la meglio sulle venete, in una delle migliori versioni viste nella pool: Arciprete (17), Botezat (17 con 6 muri) e Bellia (16) sono scatenate e, nonostante il 26-24 del primo set e la sconfitta nel secondo, riescono a riaprire l’incontro vincendo la terza frazione. Troppo forte però la squadra di coach Giovi per cadere sul più bello: l’MVP Cogliandro (17 con 4 muri), e le solite Montano Lucumi (19), Traballi (14) e Kosareva (14) spingono sull’acceleratore e chiudono i conti 3-1.

Al PalaManera, sono i finali di set a condannare le bustocche alla sconfitta: tolto il secondo set, le pumine si dimostrano sempre più lucide, vincendo gli equilibrati testa a testa che indirizzano l’incontro. Decortes chiude da MVP con 22 punti, Lux si ferma a 17 mentre tra le ospiti la migliore è Zanette con 18. Dietro Perugia e Busto, mantiene il terzo posto la Città di Messina, che regola 3-0 la CremonaUfficio Esperia Cremona: triplo 25-19, con Battista (MVP) e Payne sugli scudi con 15 punti a testa.

Continua la bagarre in zona Playoff grazie al successo della Cda Volley Talmassons FVG sulla CBF Balducci Hr Macerata e al contemporaneo 0-3 della Tecnoteam Albese Volley Como in casa dell’Omag-MT San Giovanni in M.no. Le friulane spengono l’attacco arancionero con 17 muri di squadra, 8 dall’MVP Costantini che chiude con 16 punti. Le comasche si affidano alla regia di Nicolini e alla bomber Zatkovic (18 con 5 muri) per avere la meglio sulle romagnole di capitan Ortolani (15).

In Pool Salvezza, la Valsabbina Millenium Brescia segue Offanengo e grazie all’1-3 ai danni della Volley Hermaea Olbia conquista la permanenza in Serie A. Non bastano i 19 punti di Adriano alle sarde: l’MVP Scacchetti manda quattro compagne in doppia cifra (Torcolacci, Pamio, Malik e Brandi) e regala i tre punti a coach Solforati. Dietro le due cugine lombarde, l’Orocash Picco Lecco conferma la terza piazza superando un’ostica Nuvolì Altafratte Padova dopo cinque set emozionanti. Bene Nardellii (17), Kadyrova (13) e Piacentini (12), mentre tra le avversarie spiccano i 18 punti di Wabersich.

Successo importante per la Narconon Volley Melendugno contro la Volley Soverato: 3-0 e +4 sulla linea retrocessione. Decisivi i 17 punti di Stival e i 15 di Santiago contro i 14 di Frangipane. A sorridere è anche la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, che sale a -5 dalla salvezza grazie al netto 0-3 contro la retrocessa Sirdeco Volley Pescara: mattatrici Boshnakova (14) e Rossi (13), MVP Agazzi (10).

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

CITTA' DI MESSINA - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 3-0 (25-19 25-19 25-19) –

CITTA' DI MESSINA: Galletti 4, Battista 15, Martinelli 11, Payne 15, Joly 3, Modestino 5, Maggipinto (L), Rossetto 7. Non entrate: Michelini, Ciancio, Catania, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Balconati, Piovesan 2, Munarini 7, Taborelli 14, Rossini 6, Landucci 3, Gamba (L), Coveccia 1, Zorzetto. Non entrate: Felappi, Ferrarini, Scialanca (L), Turla'. All. Zanelli.

ARBITRI: Stancati, De Sensi.

Durata set: 23', 24', 28'; Tot: 75'.

Valeria Battista (Akademia Città Di Messina)

LPM BAM MONDOVI' - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-20 21-25 25-22 25-22)-

LPM BAM MONDOVI': Grigolo 7, Riparbelli 7, Allasia 1, Lux 17, Farina 13, Decortes 22, Tellone (L), Manig 1, Marengo, Lapini, Coulibaly. Non entrate: Pizzolato. All. Basso.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Silva Conceicao 6, Tonello 10, Zanette 18, Pomili 3, Rebora 11, Monza 2, Bonvicini (L), Cvetnic 10, Furlan 3, Bosso. Non entrate: Del Core, Osana (L), Citterio, Bresciani. All. Amadio.

ARBITRI: Pristera', Cavicchi.

Durata set: 25', 26', 29', 26'; Tot: 106'.

MVP: Clara Decortes (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 450.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (22-25 21-25 20-25) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Parini 8, Ortolani 15, Pecorari 4, Consoli 7, Turco, Nardo 6, Caforio (L), Giacomello 3, Meliffi, Ghibaudo. Non entrate: Saguatti (L), Cangini, Salvatori. All. Bertini.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 8, Meli 8, Nicolini, Bulaich Simian 11, Veneriano 7, Zatkovic 18, Fiori (L), Patasce. Non entrate: Radice, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Giglio, Grossi.

Durata set: 27', 26', 26'; Tot: 79'.

MVP: Cecilia Nicolini (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori: 500

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-23 25-19 25-20)-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 10, Eckl 13, Eze 2, Hardeman 8, Costantini 16, Piomboni 9, Negretti (L), Kavalenka, Bole. Non entrate: Gulich, Monaco (L), Feruglio, Grazia. All. Barbieri. CBF

BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 7, Bonelli 3, Bolzonetti 7, Broekstra 7, Stroppa 6, Fiesoli 14, Bresciani (L), Dzakovic 3, Vittorini 2. Non entrate: Civitico, Masciullo, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

ARBITRI: Pernpruner, Sabia.

Durata set: 25', 25', 25'; Tot: 75'.

MVP: Veronica Costantini (Cda Volley Talmassons Fvg)

Spettatori: 400

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-1 (26-24 25-20 22-25 25-19)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 14, Bartolini 5, Montano Lucumi 19, Traballi 14, Cogliandro 17, Ricci 1, Sirressi (L), Messaggi, Atamah, Braida, Viscioni, Lillacci. Non entrate: Turini (L). All. Giovi.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Mangani 3, Arciprete 17, Caruso 10, Carraro 2, Bellia 16, Botezat 17, Napodano (L), Pandolfi 2, Gabrielli 1, Gueli. Non entrate: Malvicini, Mazzon. All. Buonavita.

ARBITRI: Faia, Adamo.

Durata set: 29', 29', 29', 27'; Tot: 114'.

MVP: Asia Cogliandro (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

Spettatori: 1300

POOL SALVEZZA-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-20 25-19 25-14) -

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Maruotti 8, Polesello 4, Stival 17, Santiago 15, Antignano 9, Caracuta 1, Oggioni (L), Campana 2, Rastelli 1, Favero. Non entrate: Courroux, Fari', Biesso, Sicuro (L). All. Napolitano.

VOLLEY SOVERATO: Coccoli, Barbazeni 7, Montero Alcantara 9, Buffo 4, Guzin, Romanin 1, Vittorio (L), Frangipane 14, Tolotti 1, Orlandi, Zuliani. All. Guidetti.

ARBITRI: Autuori, Morgillo.

Durata set: 28', 26', 26'; Tot: 80'.

MVP: Sara Stival (Narconon Volley Melendugno)

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - OROCASH PICCO LECCO 2-3 (25-16 15-25 21-25 25-17 12-15)

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 3, Cicolini 5, Trampus 10, Volpin 6, Bortolot 3, Rizzo 14, Masiero (L), Wabersich 18, Menegaldo 6, Pasa 3, Vega 2, Magnabosco 1, Pavei. Non entrate: Squizzato (L). All. Rondinelli.

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 13, Piacentini 12, Conti 7, Nardelli 17, Caneva 9, Sassolini 2, Barbagallo (L), Zojzi 2, Cantaluppi 1, Frigerio, Invernizzi. Non entrate: Mainetti (L), Morandi. All. Milano.

ARBITRI: Pazzaglini, Dell'Orso.

Durata set: 25', 25', 28', 25', 19'; Tot: 122'.

MVP: Chiara Wabersich (Nuvolì Altafratte Padova)

SIRDECO VOLLEY PESCARA - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (10-25 12-25 12-25)

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Falcone 1, Stellati, El Mahi 5, Bassi 6, Martinez Volskis 6, Casarotti 2, De Fabritiis (L), Cherepova, Di Silvestre. Non entrate: Di Silvestre. All. Pupi.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 1, Lancini 5, Agazzi 10, Rossi 13, Boshnakova 14, Mazzoleni 10, Gay (L), Ghezzi 3, Pacchiotti (L). Non entrate: Vicet Campos, Green, Ebatombo, Agbortabi. All. Cominetti. ARBITRI: Marani, Bonomo.

Durata set: 18', 24', 21'; Tot: 63'.

MVP: Giada Agazzi (C.B.L. Costa Volpino)

VOLLEY HERMAEA OLBIA - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (12-25 18-25 25-15 19-25) -

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 10, Marku 4, Orlandi 7, Fontemaggi 1, Gannar 8, Schmit 1, Blasi (L), Adriano 19, Imamura 5, Civetta, Anello. Non entrate: Farina. All. Guadalupi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Brandi 13, Malik 14, Fiorio 8, Torcolacci 16, Scacchetti 2, Pamio 15, Pericati (L), Bulovic. Non entrate: Pinarello, Babatunde, Veglia, Pinetti, Tagliani (L), Ratti. All. Solforati.

ARBITRI: Pescatore, Sumeraro.

Durata set: 20', 23', 20', 25'; Tot: 88'.

MVP: Chiara Scacchetti (Valsabbina Millenium Brescia)



Spettatori: 300

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Città Di Messina - Cremonaufficio Esperia Cremona 3-0 (25-19, 25-19, 25-19);

Lpm Bam Mondovì - Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-22);

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (22-25, 21-25, 20-25);

Cda Volley Talmassons Fvg - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-23, 25-19, 25-20);

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-1 (26-24, 25-20, 22-25, 25-19).

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 66, Futura Giovani Busto Arsizio 59, Città Di Messina 56, Cda Volley Talmassons Fvg 50, Cbf Balducci Hr Macerata 49, Tecnoteam Albese Volley Como 46, Cremonaufficio Esperia Cremona 45, Omag-Mt San Giovanni In M.No 44, Lpm Bam Mondovì 40, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 16 marzo 2024, ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como - Cbf Balducci Hr Macerata



Domenica 17 marzo 2024, ore 17.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Lpm Bam Mondovì

Città Di Messina - Omag-Mt San Giovanni In M.No

Cremonaufficio Esperia Cremona - Bartoccini-Fortinfissi Perugia



Lunedì: 18 marzo 2024, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno - Volley Soverato 3-0 (25-20, 25-19, 25-14);

Nuvolì Altafratte Padova - Orocash Picco Lecco 2-3 (25-16, 15-25, 21-25, 25-17, 12-15);

Sirdeco Volley Pescara - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 0-3 (10-25, 12-25, 12-25);

Vtb Fcredil Bologna - Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (23-25, 21-25, 23-25) Giocata ieri;

Volley Hermaea Olbia - Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (12-25, 18-25, 25-15, 19-25).

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 39, Valsabbina Millenium Brescia 38, Orocash Picco Lecco 32, Narconon Volley Melendugno 29, Vtb Fcredil Bologna 25, Volley Hermaea Olbia 25, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 20, Volley Soverato 19, Nuvolì Altafratte Padova 17, Sirdeco Volley Pescara 1.

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 17 marzo 2024, ore 15.00

Orocash Picco Lecco - Sirdeco Volley Pescara



Domenica 17 marzo 2024, ore 16.00

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno



Domenica 17 marzo 2024, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Nuvolì Altafratte Padova

Volley Soverato - Volley Hermaea Olbia

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Vtb Fcredil Bologna