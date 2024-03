La Futura batte Montecchio e blinda il secondo posto

CASTELLANZA (VARESE)- La terza giornata di Pool Promozione di Serie A2 Tigotà si chiude con il successo della Futura Giovani Busto Arsizio ai danni dell’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Una vittoria che non permette di ridurre il distacco delle cocche dalla prima posizione, ormai blindata da Perugia già promossa, ma che garantisce alla squadra di coach Amadio il fattore campo almeno nella Semifinale Playoff, visti i 9 punti di vantaggio sulla quarta in classifica Talmassons.

Partita non semplice per le padrone di casa, con la formazione veneta che dà filo da torcere nel secondo set, rimontando da 21-15 prima di cedere 27-25, nel terzo, vinto con merito, e infine anche nel quarto, in cui le bustocche riescono a spuntarla con un finale di grinta e lucidità. Partita da 31 muri vincenti totali, 18 da parte di Busto, con Furlan (13 punti) e Rebora (10) che ne piazzano sette a testa, e 13 da parte di Montecchio, con Botezat che chiude a 4 (16). Migliore in campo Cvetnic, autrice di 17 punti, top scorer Bellia con 19.

Coach Amadio schiera il sestetto composto da Monza in regia in diagonale con Zanette, Furlan e Rebora al centro, Conceicao – Cvetnic in banda, Bonvicini libero.

Dalla parte opposta coach Buonavita opta per il 6+1 con Carraro al palleggio opposta a Pandolfi, Botezat – Caruso coppia centrale, Arciprete – Bellia in banda, Napodano libero.

Parte con il piede giusto la Futura che trova il break con l’affondo di potenza di Conceicao (6-2). Pigia sull’acceleratore la squadra di casa che piazza l’ace ancora con la brasiliana e costringe coach Buonavita allo stop (8-3). Alla ripresa tegola in casa biancorossa con Conceicao che resta a terra per una botta al ginocchio destro (9-3). Doppio errore di Caruso e bomba in pipe di Bosso per la fuga a +8 (11-4). Break delle venete che accorciano le distanze con il muro di Botezat (13-8). Doppio errore delle ospiti e murone di Rebora per il nuovo allungo delle bustocche (18-11). Ci pensa Zanette a mettere a terra il pallone che vale il 22-16. Nel finale è ancora la numero 9 di casa a mettere a terra la palla che vale cinque set ball per le sue (24-19). Buona la seconda con il diagonale di Bosso (25-20).

Botta e risposta iniziale nel secondo set che si interrompe sul turno dai 9 metri di Bosso che piazza l’ace e l’affondo in pipe che valgono il doppiaggio e non solo (9-4). Doppietta di Bellia che prova a tenere in carreggiata le sue (10-7). Sbatte sul muro Gabrielli ed allungo Futura a cinque lunghezze (15-10). Non riesce a confezionare la fuga la squadra di casa che resta comunque a distanza di sicurezza con il mani out di Cvetnic (18-14). Spedisce out Carraro dai 9 metri consegnando il +6 alle padrone di casa (22-16). Montecchio ci crede ancora, il mani out di Gabrielli e l’errore di Bosso valgono il -1 (22-21). Zanette sbatte sul muro di Botezat ed è parità in campo (23-23). Ancora Botezat consegna un incredibile set ball alle sue (23-24). La Futura annulla tutto, ma la centrale numero 14 concede il bis (24-25). Si va ad oltranza, Bellia spedisce in rete e Cvetnic capitalizza alla prima chance (27-25).

Coach Amadio all’inizio del terzo parziale schiera Pomili al posto di Bosso. Primo mini break della Ipag che si porta 4-8 con il muro di Botezat. Tiene il passo la squadra ospite che trova anche il doppiaggio (5-10). La piazza Arciprete in lungolinea e le venete restano avanti quattro lunghezze (8-13). Non vuole mollare più Montecchio che si porta sul 10-15 e costringe coach Amadio allo stop. Alla ripresa a testa bassa la Futura prova a confezionare la rimonta sul turno dai 9 metri di Rebora (15-18). Cvetnic suona la carica con una fantastica doppietta che tiene ampiamente in corsa le sue (19-20). Il muro di Caruso su Zanette sembra indirizzare il parziale (20-23). Affonda Bellia e consegna tre chance alle compagne (21-24). La chiude Botezat in primo tempo alla seconda chance (22-25).

Nel quarto set punto a punto iniziale che si protrae fino al 6-6 quando le cocche trovano il mini break (8-6). Nulla di fatto perché la Ipag ristabilisce subito l’equilibrio (9-9). Bellia lancia il mini break e Pomili spedisce out per l’11-13. Deve ricostruire la Futura che accorcia le distanze con il muro di Furlan (14-15). Arciprete spedisce out in lungolinea ed è equilibrio (16-16).Murone di Furlan sulla numero 12 ospite e inversione di rotta (18-16). Ancora da rifare, Pandolfi mura Cvetnic per il 18-18. Nuovo botta e risposta che va ad oltranza, sale in cattedra la croata di casa che con un missile scrive il 23-21. Bellia sbatte sul muro di Monza e sono tre i match ball a disposizione (24-21). Ancora la solita Cvetnic mette a terra il pallone che scrive la parola fine sul 25-21.

I PROTAGONISTI-

Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Oggi abbiamo fatto davvero tanta fatica ma credo che sia normale perché siamo in una pool promozione in cui ci sono le squadre più forti dei due gironi. Non è scontato portare a casa i tre punti contro nessuno. In questo periodo tutte le formazioni sono un po' in affanno fisicamente, l’importante è gestire al meglio le energie e dare sempre il 100% in ogni match. La cosa più importante che può fare la differenza è l’atteggiamento mentale, noi dobbiamo guardare a noi stesse tatticamente e tecnicamente senza pensare ad altro ».



Alexandra Botezat (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Mi dispiace molto perché siamo cresciute nel corso del match, siamo partite un po' contratte poi una grande crescita. Ce l’abbiamo messa tutta sono davvero contenta di come sta lavorando questo gruppo. Siamo andate in crescendo nella pool e si vede dalle ultime due prestazioni dove per poco abbiamo sfiorato il quinto set e sono speranzosa che il finale ci regalerà emozioni. Mi sono sempre trovata bene a Busto quindi tornare qui è un po' la mia seconda casa. In ottica playoff credo che saranno dei match senza risultati sicuri, se la giocheranno tutte alla pari ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-1 (25-20 27-25 22-25 25-21)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 17, Furlan 13, Zanette 13, Silva Conceicao 3, Rebora 10, Monza 5, Bonvicini (L), Pomili 5, Bosso 4. Non entrate: Tonello, Del Core, Citterio, Bresciani, Osana (L). All. Amadio.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Pandolfi 2, Bellia 19, Botezat 14, Carraro 4, Arciprete 16, Caruso 11, Napodano (L), Gabrielli 1, Gueli. Non entrate: Mazzon, Mangani, Malvicini. All. Buonavita.

ARBITRI: Magnino, Giulietti.

Durata set: 29', 33', 27', 29'; Tot: 118'.

MVP: Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)