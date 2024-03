Nella Pool Promozione cadono le grandi

ROMA -Si è chiusa la quarta giornata di ritorno della Pool Promozione di Serie A2 Tigotà, un turno particolare in cui sono cadute tutte le squadre che occupavano i primi tre posti. Dopo la sconfitta di sabato della Futura Busto Arsizio, anche la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Città di Messina hanno ceduto alle rispettive avversarie. Raggiunto il traguardo della promozione, le umbre sono arrivate con la testa altrove e diverse seconde linee al PalaManera, dove la LPM Bam Mondovì ha fatto il bello e il cattivo tempo: 3-0 in un’ora delle ragazze di coach Basso, con Riparbelli (11 punti) MVP e Decortes top scorer con 13 punti.

Le siciliane sono invece uscite sconfitte nel big match in casa della CBF Balducci Hr Macerata, che grazie ai tre punti è salita al quarto posto. Ottima partita di Bolzonetti, 23 punti, e Mazzon, MVP con 17, mentre i 26 punti di Payne sono bastati a coach Bonafede solamente per vincere il terzo set. C’è voluto il tie-break a Rimini per chiudere la contesa tra l’Omag-MT San Giovanni in M.no e la Cda Volley Talmassons FVG: 1-0 iniziale delle padrone di casa, ribaltone ospite per l’1-2 e pareggio delle romagnole, che poi sono arrivate con il fiato corto al quinto parziale che ha consegnato i due punti alle friulane. MVP Negretti, 23 punti per Kavalenka e 21 per una super Consoli. Nell’ultimo incontro di giornata, altra sconfitta per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che ha ceduto per 1-3 alla Tecnoteam Albese Volley Como, guidata dai 19 punti di Zatkovic e i 18 di Bulaich, mentre Arciprete ha chiuso a 20.

In Pool Salvezza importante sorpasso in zona retrocessione: grazie al 3-0 sulla Sirdeco Volley Pescara, la Volley Hermaea Olbia guidata dai 16 punti di Adriano, ha superato al quinto posto la VTB Fcredil Bologna, che ha perso al tie-break contro l’Orocash Picco Lecco già salva. Le emiliane hanno pagato il blackout tra secondo e terzo set dopo l’ottimo avvio, sfiorando poi il successo ma fallendo nello strappo decisivo al quinto parziale. Ai 21 punti di Tellaroli hanno risposto Conti e Kadyrova con 17 punti a testa.

Il successo delle sarde ha condannato matematicamente alla B1 la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e la Volley Soverato. Le lombarde hanno avuto la meglio nel derby contro la Valsabbina Millenium Brescia grazie ai 14 punti dell’MVP Mazzoleni e ai 30 della coppia Boshnakova-Ghezzi. Le calabresi hanno invece dato grande filo da torcere alla Trasporti Bressan Offanengo, che però ha poi festeggiato al quinto set grazie ai 24 punti di Martinelli. Altro tie-break anche in Puglia, dove la Nuvolì Altafratte Padova ha espugnato il campo della Narconon Volley Melendugno, ferma a +2 su Olbia e +3 su Bologna. La solita bella prestazione di Rastelli (21) non è bastata a coach Napolitano, in una partita decisa comunque dai dettagli. Decisive per le padovane Wabersich, protagonista con 22 punti, e Rizzo, che ne ha firmati 17.

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

LPM BAM MONDOVI’ – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-12 25-22 25-13)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 8, Riparbelli 11, Allasia 3, Lux 9, Farina 7, Decortes 13, Tellone (L), Marengo 2, Coulibaly 1, Lapini. Non entrate: Manig, Pizzolato. All. Basso.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 1, Ricci 1, Traballi 2, Atamah 1, Montano Lucumi 3, Viscioni 7, Sirressi (L), Bartolini 6, Messaggi 4, Kosareva 3, Braida 3, Lillacci (L). All. Giovi.

ARBITRI: Manzoni, Testa.

Durata set: 18′, 26′, 18′; Tot: 62′.

MVP: Riparbelli.

Spettatori: 450

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 1-3 (21-25 19-25 25-21 23-25)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 20, Caruso 7, Pandolfi 3, Bellia 11, Botezat 16, Napodano (L), Mangani 8, Gueli, Gabrielli, Malvicini. Non entrate: Mazzon. All. Buonavita.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Patasce 8, Meli 12, Nicolini 4, Bulaich Simian 18, Veneriano 11, Zatkovic 19, Fiori (L), Radice, Brandi, Bernasconi. Non entrate: Zanotto. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Lambertini, Pasquali.

Durata set: 21′, 24′, 27′, 29′; Tot: 101′.

MVP: Roberta Carraro (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – CITTA’ DI MESSINA 3-1 (25-13 25-20 22-25 25-22)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 8, Mazzon 17, Bonelli 6, Bolzonetti 23, Civitico 9, Stroppa 6, Bresciani (L), Vittorini. Non entrate: Broekstra, Cappellacci (L), Dzakovic, Masciullo, Quarchioni, Morandini. All. Carancini.

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 7, Payne 26, Rossetto 13, Modestino 3, Galletti 3, Battista, Maggipinto (L), Joly 8, Ciancio, Catania. Non entrate: Michelini, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede. ARBITRI: Pescatore, Adamo.

Durata set: 22′, 28′, 28′, 29′; Tot: 107′.

MVP: Alessia Mazzon (Balducci Macerata)

Spettatori: 415

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 2-3 (25-21 22-25 20-25 25-18 9-15)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Parini 2, Ortolani 16, Nardo 18, Consoli 21, Turco 2, Giacomello 11, Caforio (L), Salvatori 5, Meliffi, Cangini. Non entrate: Pecorari, Ghibaudo. All. Bertini.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Eze 9, Piomboni 12, Costantini 8, Kavalenka 23, Populini 12, Eckl 8, Negretti (L), Bole 6, Grazia 1, Monaco (L). Non entrate: Hardeman. All. Barbieri.

ARBITRI: Pasin, Marigliano.

Durata set: 27′, 27′, 29′, 26′, 15′; Tot: 124′.

MVP: Beatrice Negretti (CDA Talmassons)

POOL SALVEZZA-

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (25-19 26-28 25-21 25-17)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Ghezzi 15, Agazzi 9, Boshnakova 15, Vicet Campos 11, Mazzoleni 14, Dell’orto 3, Gay (L), Pacchiotti (L), Rossi. Non entrate: Agbortabi, Ebatombo, Lancini, Green. All. Cominetti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 1, Pamio 12, Torcolacci 14, Malik 8, Fiorio 11, Babatunde 9, Pericati (L), Ratti 6, Bulovic 2, Pinarello 1, Pinetti, Veglia, Tagliani (L). Non entrate: Brandi. All. Solforati.

ARBITRI: Lanza, Pasciari.

Durata set: 23′, 31′, 25′, 23′; Tot: 102′.

MVP: Monica Mazzoleni (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)

VTB FCREDIL BOLOGNA – OROCASH PICCO LECCO 2-3 (25-15 12-25 15-25 25-23 13-15)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 12, Neriotti 7, Tellaroli 21, Lotti 10, Tresoldi 11, Saccani 3, Laporta (L), Bovolo 5, Rossi 2, Taiani (L), Fiore. Non entrate: Bongiovanni, Del Federico. All. Alberti.

OROCASH PICCO LECCO: Kadyrova 17, Piacentini 14, Conti 17, Nardelli 15, Caneva 7, Sassolini 1, Barbagallo (L), Zojzi 3, Morandi 1, Frigerio, Invernizzi. Non entrate: Badalamenti, Mainetti (L), Cantaluppi. All. Milano.

ARBITRI: Cavicchi, Toni.

Durata set: 23′, 22′, 24′, 31′, 23′; Tot: 123′.

MVP: Diana Kadyrova (Orocash Picco Lecco)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-12 25-9 25-13)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Marku 1, Adriano 16, Fontemaggi 8, Gannar 13, Schmit 1, Partenio 6, Blasi (L), Orlandi 6, Anello 4, Civetta 1. Non entrate: Cernea, Imamura. All. Guadalupi.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Bassi 10, El Mahi 3, Martinez Volskis 1, Cherepova, Falcone 3, Stellati 4, Casarotti. All. Pupi.

ARBITRI: Usai, Faia.

Durata set: 20′, 21′, 20′; Tot: 61′.

MVP: Virginia Adriano (Hermaea Olbia)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 2-3 (25-14 26-28 25-17 22-25 13-15)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Caracuta 2, Rastelli 21, Antignano 13, Santiago 15, Polesello 11, Maruotti 5, Oggioni (L), Campana 3, Stival 3, Favero, Biesso, Courroux. Non entrate: Sicuro (L), Quarta. All. Napolitano.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Volpin 10, Wabersich 22, Trampus 2, Fanelli 7, Bortolot 2, Rizzo 17, Masiero (L), Pasa 10, Vega 1, Magnabosco, Cicolini, Menegaldo. Non entrate: Pavei (L). All. Rondinelli. ARBITRI: Scarfo’, Traversa.

Durata set: 24′, 34′, 27′, 32′, 21′; Tot: 138′.

MVP: Marta Masiero (Nuvolì Altafratte Padova)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – VOLLEY SOVERATO 3-2 (17-25 25-16 25-19 23-25 15-9) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 7, D’este 9, Martinelli 24, Trevisan 13, Taje’ 11, Bridi 4, Pelloni (L), Parise 6, Modesti 2, Compagnin 1, Sassolini 1. Non entrate: Tommasini (L). All. Bolzoni.

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 7, Zuliani 14, Buffo 19, Guzin 8, Romanin 4, Frangipane 10, Vittorio (L), Coccoli, Tolotti, Orlandi. All. Guidetti.

ARBITRI: D’Argenio, Licchelli.

Durata set: 23′, 26′, 28′, 31′, 15′; Tot: 123′.

MVP: Melissa Martinelli (Volley Soverato)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Lpm Bam Mondovi’-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-12, 25-22, 25-13)

Cremonaufficio Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 3-2 (20-25, 25-21, 16-25, 26-24, 15-9) Giocata ieri

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (21-25, 19-25, 25-21, 23-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Citta’ Di Messina 3-1 (25-13, 25-20, 22-25, 25-22)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Cda Volley Talmassons Fvg 2-3 (25-21, 22-25, 20-25, 25-18, 9-15)

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 69 (24 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 63 (20 – 7); Citta’ Di Messina 59 (20 – 7); Cbf Balducci Hr Macerata 55 (20 – 7); Cda Volley Talmassons Fvg 55 (19 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 49 (16 – 11); Cremonaufficio Esperia Cremona 47 (15 – 12); Omag-Mt San Giovanni In M.No 45 (15 – 12); Lpm Bam Mondovi’ 43 (15 – 12); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 13).

IL PROSSIMO TURNO- 30/03/2024 Ore 17.00-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Omag-Mt San Giovanni In M.No Si gioca il 29/03/2024 Ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata Si gioca il 29/03/2024 Ore 19.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cremonaufficio Esperia Cremona

Cda Volley Talmassons Fvg – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Citta’ Di Messina – Lpm Bam Mondovi’ Ore 16.00

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-19, 26-28, 25-21, 25-17)

Vtb Fcredil Bologna-Orocash Picco Lecco 2-3 (25-15, 12-25, 15-25, 25-23, 13-15)

Volley Hermaea Olbia-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-12, 25-9, 25-13)

Narconon Volley Melendugno-Nuvoli’ Altafratte Padova 2-3 (25-14, 26-28, 25-17, 22-25, 13-15)

Trasporti Bressan Offanengo-Volley Soverato 3-2 (17-25, 25-16, 25-19, 23-25, 15-9)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 44 (14 – 12); Valsabbina Millenium Brescia 39 (12 – 14); Orocash Picco Lecco 37 (13 – 13); Narconon Volley Melendugno 32 (9 – 17); Volley Hermaea Olbia 30 (9 – 17); Vtb Fcredil Bologna 29 (9 – 17); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 23 (8 – 18); Volley Soverato 21 (7 – 19); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 20); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 26).

IL PROSSIMO TURNO-30/03/2024 Ore 17.00-



Millenium Brescia – Orocash Picco Lecco

Vtb Fcredil Bologna – Narconon Volley Melendugno

Volley Soverato – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Hermaea Olbia

Sirdeco Volley Pescara – Trasporti Bressan Offanengo