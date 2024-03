Si chiude la Pool Promozione, Perugia festeggia al Pala Barton

ROMA- Grande attesa per la festa della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che nell’anticipo del venerdì (20.30) dell’ultima giornata di Pool Promozione Serie A2 Tigotà ospiterà l’Omag-MT San Giovanni in M.no nella consueta passerella riservata alla prima promossa della stagione. Ospiti e tante attività per l’occasione, una serata indimenticabile per tutti i presenti del PalaBarton.

Parallelamente, sempre venerdì sera ma alle 19, si giocherà una partita dal sapore Playoff come quella tra la seconda in classifica, la Futura Giovani Busto Arsizio passata nelle mani di coach Alessandro Beltrami dopo l’esonero di Daris Amadio, e l’attuale quarta, la CBF Balducci Hr Macerata. Il tema principale dell’ultimo turno riguarderà proprio la posizione delle arancionere, contesa dalla Cda Volle Talmassons FVG, con gli stessi punti ma con una vittoria in meno. Obiettivo delle friulane sarà quindi ottenere almeno un punto in più della squadra di coach Carancini nella gara contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio di sabato alle 17. Completano il programma del giorno che anticipa la Pasqua l’incontro tra la Città di Messina, sicuramente terza a prescindere dai risultati, e l’LPM Bam Mondovì e quello tra la Tecnoteam Albese Volley Como e la CremonaUfficio Esperia Cremona.

Solo tre le squadre ancora in attesa di conoscere il proprio futuro nella Pool Salvezza, che invece giocherà il penultimo turno (sabato ore 17) prima della conclusione del 7 aprile. Due di queste si affronteranno in uno scontro diretto: la VTB Fcredil Bologna, scivolata al sesto posto con 29 punti, ospiterà la Narconon Volley Melendugno, quarta a quota 32

Un’occasione unica di allungo per la Volley Hermaea Olbia che, quinta con 30 punti, farà visita alla Nuvolì Altafratte Padova già retrocessa. Chiudono il weekend Valsabbina Millenium Brescia contro Orocash Picco Lecco, già salve, Volley Soverato contro Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, matematicamente fuori dai giochi, e Sirdeco Volley Pescara contro Trasporti Bressan Offanengo.

POOL PROMOZIONE-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-

Ultima presentazione di gara per questa stagione che ha visto la Bartoccini Fortinfissi Perugia trionfare sia in campionato, con la conquista della promozione in A1 dopo un solo anno di cadetteria, che in Coppa Italia. L’annata sportiva 2023/2024 si chiude al Palabarton con la sfida contro la Omag Mt San Giovanni in Marignano. Sulla carta nessuna delle due squadre ha più nulla da chiedere: le Black Angels hanno ormai centrato il massimo obiettivo, mentre le romagnole sono fuori dai giochi per il discorso play-off. Eppure le motivazioni per far bene non mancano in casa Perugia. L'appuntamento è per venerdì 29 marzo al Palabarton con fischio d’inizio alle 20.30. Al termine della sfida si terrà la cerimonia di premiazione delle Black Angels a cura della Lega Volley Femminile, per cui nessuno abbandoni il proprio posto alla conclusione del match.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Serena Ortolani a Bartoccini Perugia nel 2020/2021 - Allenatori: Matteo Bertini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023



Andrea Giovi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Questa partita chiuderà il cerchio di un’avventura straordinaria. Abbiamo già festeggiato l’A1 tra di noi e, come ho detto alle ragazze con una battuta, a Mondovì si è visto. Nell’ultima gara siamo infatti arrivati troppo rilassati e con poca adrenalina in corpo. Ci può anche stare in questo momento, ma il modo in cui abbiamo perso è stato brutto. Questa settimana di lavoro è stata però completamente diversa. Non so come può finire la partita con San Giovanni, ma le ragazze sono particolarmente motivate e determinate nel chiudere nel migliore dei modi di fronte al nostro pubblico. C’è voglia di festeggiare i traguardi raggiunti insieme ai nostri tifosi con un successo ».

Matteo Bertini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Cercheremo di far la nostra miglior partita per chiudere al meglio un anno molto difficile ma anche molto bello dal punto di vista personale e professionale. Sappiamo che la partita conta poco per tutti ma cercheremo in tutti i modi di giocarla al massimo delle nostre possibilità ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Ultimo atto della pool promozione per la Futura, che scenderà in campo nell’anticipo di venerdì tra le mura del PalaBorsani per la sfida contro la Cbf Balducci Macerata. Sarà dunque il taraflex castellanzese a tenere a battesimo il nuovo tecnico biancorosso, Alessandro Beltrami. Il coach ex Brescia, annunciato lunedì, è da un paio di giorni al lavoro con la squadra per preparare il match che chiuderà la seconda fase del campionato prima del via ai playoff, previsto nel fine settimana del 6-7 aprile. Un’ultima fermata che, nonostante la certezza aritmetica della seconda piazza, sarà necessaria per ritrovare serenità e fiducia in tutto l’ambiente biancorosso dopo la sconfitta rimediata sabato scorso a Cremona che è costata anche la panchina a Daris Amadio. Coach Beltrami, dovrà accogliere nel fortino fino ad ora inviolato di casa un ospite parecchio scomodo, fortemente motivato ed in piena corsa per il quarto posto, conteso con Talmassons. Le cocche dal canto loro, con il secondo posto blindato, potranno e dovranno sfruttare l’occasione di tornare sul taraflex di casa per disputare una gara senza alcuna pressione nella quale poter testare le prime direttive del nuovo coach e soprattutto ritrovare la serenità necessaria per iniziare con il piede giusto un cammino playoff nel quale sono vietati i passaggi a vuoto perché rischiano di essere fatali. Rimangono positive le notizie che arrivano dallo staff medico bustocco, che conferma la possibilità per coach Beltrami di poter contare su tutte le atlete a sua disposizione.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valentina Pomili a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021



Eleonora Furlan (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Questa settimana è stata molto piena e per certi punti di vista anche complicata perché c’è stato il cambio di guida tecnica. Abbiamo ricominciato con l’obiettivo di riprendere fiducia nei nostri mezzi, un po’ alla volta ci stiamo conoscendo reciprocamente con il nuovo coach, che ci ha fatto subito una buona impressione. Stiamo lavorando bene e si vede che da parte di tutti c’è la voglia di dare il massimo e ritrovare le nostre sicurezze. La partita di domani sarà fondamentale per questo per arrivare poi al meglio a giocarci i playoff con tutte le carte a nostra disposizione. Sappiamo che sono tutte gare complicate, ma il nostro obiettivo è quello di esprimere la nostra migliore pallavolo. Abbiamo tutte tanta voglia di ripartire alla grande ».



Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci aspetta una gara molto difficile a chiusura della Pool Promozione, Busto Arsizio infatti non ha mai perso in casa in questa stagione e domani vorrà proseguire questa striscia anche per riscattarsi dopo la sconfitta di Cremona, inoltre sarà la gara di esordio per il nuovo allenatore e vorranno partire con il piede giusto. Le nostre avversarie sono già sicure della seconda posizione mentre noi dobbiamo vincere da tre punti per avere la certezza del quarto posto, proveremo a scendere in campo con il gioco che abbiamo dimostrato di saper esprimere contro squadre molto forti come Busto e per confermare i progressi dimostrati nelle ultime positive prestazioni, fattore importante anche in vista degli imminenti Playoff ».



TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

L’ultimo ballo della stagione prevede la sfida tutta gialloblu fra Tecnoteam Albese Volley Como e Cremonaufficio Esperia Cremona. Entrambe le compagini, già escluse dal piazzamento playoff, giocheranno per l’onore e per garantirsi la miglior posizione possibile al termine della pool promozione, in vista della composizione dei gironi del prossimo campionato. Cremona rincorre Albese a due lunghezze di distanza, dunque per le tigri sarà necessaria una vittoria da tre punti per chiudere nel migliore dei modi la stagione. All’andata, le ragazze di coach Chiappafreddo riuscirono ad avere la meglio sulle avversarie, al termine di cinque set pregni di emozioni.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Jasmine Rossini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La vittoria con Busto, come ultima partita in casa, è stata una bella conquista. Abbiamo combattuto fino alla fine e abbiamo regalato a noi stesse e al PalaRadi un momento di gioia che meritavamo tutti. Sono molto contenta e soddisfatta della mia squadra. La prossima partita, l’ultima uscita ufficiale, sarà contro Albese e come sempre ci sarà da lottare per cercare di concludere al meglio questa stagione. Metteremo come sempre in campo tutta la nostra grinta e il nostro spirito per finire in modo positivo ».

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Ultima giornata di Pool Promozione per la CDA Talmassons FVG, che prima di viaggiare con la testa ai playoff, ospiterà Montecchio nel sabato di Pasqua, con il fischio d'inizio previsto per le ore 17.00 al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro. Le due formazioni si affronteranno per la terza volta in questa stagione: in entrambe le altre occasioni (quarti di finale di Coppa Italia e andata Pool Promozione) ad avere la meglio furono le Pink Panthers, che si imposero ambo le volte per 3-0 in terra veneta.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 7 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Isabella Monaco a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2020/2021



Rebecca Feruglio (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo molto cariche e determinate per la partita di sabato contro Montecchio e vogliamo portare a casa un ottimo risultato per concludere al meglio la pool promozione. Anche se l’obiettivo playoff è stato raggiunto, scenderemo in campo con la stessa voglia di vincere delle partite precedenti. In palestra stiamo lavorando molto bene, ringrazio la società e lo staff per l’opportunità che mi è stata data grazie alla quale sto crescendo molto e tutte le mie compagne per i continui consigli. Poter lavorare con questo gruppo ed a questo livello mi permette di migliorare ogni giorno e continuerò a prendere da questa esperienza tutto ciò che mi sta insegnando ».



CITTÀ DI MESSINA - LPM BAM MONDOVÌ-

Nel giorno in cui prenderanno avvio le iniziative dell' "Akademia Sport and Music", le ragazze di coach Bonafede chiuderanno innanzi al pubblico delle grandi occasioni la seconda fase di una stagione già di per sé storica. Alle ore 16.00 di sabato 30 Marzo, infatti, Akademia Città Di Messina - già certa del terzo posto finale e della qualificazione ai playoff - affronterà, nell'ultimo turno della Pool Promozione, l'Lpm Bam Mondovì. La gara, in realtà, sarà solo l'ultimo degli eventi giornalieri in programma. La prima delle due giornate, dedicate ad un mix di musica, sport e divertimento (la seconda prevista domenica 7 Aprile in occasione di gara 1 della semifinale playoff), comincerà alle ore 11.00 del mattino. Spazio dedicato al volley S3 con protagonisti gli atleti e atlete nati/e fra il 2012 e il 2017 e curato del Comitato Territoriale della Fipav Messina. Alle ore 15.00 previsto lo showcase del rapper italiano Rosa Chemical, figura di rilievo della musica italiana contemporanea, e che precederà la competizione sportiva. Il confronto agonistico con la formazione piemontese non rivestirà alcun significato ai fini della graduatoria finale, considerato che sia Akademia che l'Lpm hanno già definito la propria posizione. A differenza delle padrone di casa, le monregalesi non prenderanno parte ai playoff e concluderanno proprio a Messina la stagione. Le "pumine" di coach Basso, dopo la qualificazione alla Pool ottenuta al termine della Regular Season, non sono riuscite a recuperare il margine di distacco dalla 5a posizione, l'ultima utile per accedere alla fase successiva, pur rivestendo nelle nove gare sin qui disputate il ruolo di autentica scheggia difficile da gestire e domare; ne è prova l'ottimo rendimento interno (superate Talmassons, Messina, Busto e Perugia), cui però non è corrisposto un altrettanto brillante cammino lontano dal "PalaManera" (solo due punti dal tie-break con Como). Migliore realizzatrice e Top Spiker assoluta di tutta la A2, l'opposto bergamasco Clara Decortes con 544 punti (498 in attacco, 24 muri e 22 ace); dietro di lei, la posto 4 americana Kristin Lux con 297 (243 in attacco, 29 a muro e 25 ace), 16° posto in classifica Top Acers. Attesa per vedere in azione la centrale Alice Farina (il papà è originario di Milazzo); per lei una stagione da ricordare con l'attuale 7° posto in classifica Top Blocker (a farle compagnia anche l'altra centrale Chiara Riparbelli al 20° posto) e, in generale, un rendimento da menzione di merito. 7a posizione, ma in Top Receivers, anche per il libero Agata Tellone con il 44,79 % di perfette. Un solo precedente tra le due formazioni, quello dell'andata in cui prevalsero le monregalesi al tie-break. Nessuna ex dell'incontro.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Lpm Bam Mondovì)

EX: Nessuno

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Sabato sarà una gara di preparazione alla fase playoff e senza pressione; la nostra classifica è già delineata. Proveremo a fare le cose meglio possibile senza finalizzarle alla partita in sé ma alla preparazione per l'inizio dei playoff. Come sempre, proveremo a metterci grande mentalità per portare a casa un risultato positivo innanzi al nostro pubblico. La priorità sarà quella di fare un passo in più che ci prepari per la prossima fase ».

Alice Farina (Lpm Bam Mondovì)- « Volevamo vincere contro Perugia per dimostrare che ci siamo e proseguire nel buon cammino fatto nella Pool Promozione. Abbiamo riscattato la prima parte del campionato. Certo il rimpianto è tanto perché nella prima fase stagionale abbiamo lasciato per strada diversi punti e perso partite alla portata e non siamo così riuscite a raggiungere i playoff. Personalmente sono contenta del mio percorso, da quando sono stata chiamata a sostituire una grande giocatrice come Pizzolato. Ora vogliamo farci trovare pronte per l'ultima sfida di sabato, in trasferta a Messina ».

POOL SALVEZZA-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - OROCASH PICCO LECCO-

La vigilia di Pasqua regala l’ultima uscita ufficiale delle Leonesse al PalaGeorge di questa stagione: sabato 30 marzo, alle 17, infatti, la Banca Valsabbina Millenium Brescia se la vedrà con l’Orocash Picco Lecco, terza a sole due lunghezze da Brescia. Se le ragazze di coach Solforati sono chiamate al riscatto, quelle di Milano stanno affrontando un percorso in piena crescita: durante la Pool Salvezza, infatti, sono arrivati solo successi. Si prospetta, quindi, una sfida molto interessante.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Anna Caneva a Millenium Brescia nel 2021/2022

Sonia Ratti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Picco Lecco è una squadra molto ostica e reduce da un buon numero di vittorie consecutive. Sicuramente, cercheranno di portare avanti questa loro striscia positiva. Dal canto nostro, dovremo essere brave ad essere ben presenti in campo sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente, senza mai perdere lucidità nei momenti più complessi. Sia a livello individuale che di squadra, penso che ognuna di noi voglia riscattarsi dalle due sconfitte precedenti. Per questo, sabato, per l’ultima partita in casa della stagione, cercheremo e porteremo davanti ai nostri tifosi e sponsor una bella partita da vedere ».

Martina Morandi (Orocash Picco Lecco)- « Prossima partita sarà una bello scontro. Brescia è una squadra con buonissime giocatrici che hanno esperienza. Sarà una partita difficile ma entusiasmante. Anche se siamo già salve, possiamo sorpassarle arrivando al 2 posto. Noi dobbiamo essere in forma e con tanta voglia di vincere come all’andata. Ordine, semplicità e carattere sono le 3 parole per me fondamentali per arrivare a un buon risultato contro questa squadra ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Ultimo match casalingo stagionale per la VTB FCRedil Bologna che si prepara ad ospitare la Narconon Volley Melendugno per la nona giornata di Pool Salvezza. Uno scontro, quello del Pala Marani in cui le due formazioni arrivano affamate di punti salvezza dopo le due sconfitte al tie-break del turno precedente rispettivamente contro la Orocash Picco Lecco per le bolognesi e Nuvolì AltaFratte Padova per le ragazze di coach Napolitano. Tre i punti che distaccano le due compagini in uno scontro di assoluta importanza con un occhio anche sulla partita del Palazzetto di Trebaseleghe, dove andrà in scena la gara tra la Nuvolì AltaFratte Padova e la Volley Hermaea Olbia. Fischio d’inizio fissato come da tradizione alle ore 17:00 con conduzione di gara affidata alla coppia Scotti-Usai.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Vtb Fcredil Bologna)

EX: Nessuno



Livia Tresoldi (Vtb Fcredil Bologna)- « Sicuramente ogni partita per tutte le squadre è di fondamentale importanza. All’andata siamo riuscite a portare a casa un ottimo risultato, essendo state brave a soffrire e poi a reagire. Per questo motivo, mi aspetto una grande battaglia. A livello personale sto lavorando sul costruirmi delle certezze in modo da arrivare pronta alla gara ».

Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)- « Abbiamo voglia di riscatto, perchè la partita persa precedentemente con il Padova in casa ci ha lasciato l’amaro in bocca, in quanto non siamo riuscite ad esprimerci al meglio per portare a casa i tre punti. Non siamo soddisfatte del risultato per questo stiamo lavorando con la voglia di riscatto e con l’idea di andare a Bologna a prendere punti. Giocheremo in casa di una diretta concorrente, che sicuramente ci metterà l’anima. Dobbiamo affrontare il match con la giusta determina azione e concentrazione perchè non sarà un match facile data la posta in palio. Noi daremo il massimo per portare a casa i tre punti ».

VOLLEY SOVERATO - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Ultimo impegno casalingo di questa stagione per il Volley Soverato che nella giornata di sabato Santo, affronterà al Pala Scoppa Costa Volpino. Si tratta di una gara tra due squadre già retrocesse in serie B1. In riva allo Ionio, ovviamente, la delusione é ancora tanta per questa stagione negativa che si avvia ormai alla conclusione. Le due compagini si trovano separate in classifica da un punto con le lombarde che precedono le calabresi di Guidetti. Si cercherà dunque di effettuare il sorpasso da parte delle biancorosse, sperando di regalare una vittoria anche se inutile al pubblico di casa che é il vero settimo uomo in campo, sempre presente, e mai retrocesso.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Ultima passerella casalinga per la Nuvolí AltaFratte Padova che nel sabato pre pasquale ospiterà l’Hermaea Volley Olbia nel penultimo turno della stagione sportiva 2023/2024 della serie A2 femminile Tigotà. Il fatto che la partita per le venete risulti ininfluente ai fini della classifica, con la retrocessione decisa ormai dieci giorni fa, non distoglie la formazione padovana dall’intento di dare tutto anche in questo match, come successo nel turno precedente quando la Nuvolí AltaFratte Padova è stata capace di violare il palazzetto della Narconon Melendugno. Una missione per niente facile quella di Masiero e compagne, il primo tocco sardo è una sicurezza (Blasi, Orlandi e Fontemaggi tra le prime undici in ricezione), Adriano, ancora Orlandi e Partenio in attacco uniscono tecnica ed esperienza mentre il muro di Gannar sarà un fondamentale pericoloso per le attaccanti venete. Restando nel campo delle statistiche, la Nuvolí dovrà cercare di impensierire la ricezione ospite a partire dai servizi di Volpin (quinta negli ace) mentre per contrastare la varietà dell'attacco della Hermaea le venete faranno affidamento in primis a capitan Masiero, alla sua nona posizione nella classifica delle ricezioni e alla proverbiale attenzione difensiva. Se la Nuvolí conosce ormai il suo destino stagionale non è così per la Hermaea che a Trebaseleghe cercherà punti pesantissimi per vincere la sua volata personale verso la prossima A2, una volata che vede le isolane battersi a distanza contro la VTB Bologna.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Nessuno



Elena Bortolot (Nuvolì Altafratte Padova)- « Una delle cose che ci siamo imposti in questi anni è il fatto di non mollare mai e questo è quello che faremo fino alla fine. Affronteremo queste ultime due partite e queste due settimane di allenamenti con questo spirito. Lo dobbiamo in primis a noi stesse e allo staff per il grande lavoro che stiamo facendo da agosto, alla società, agli sponsor e infine a questo magnifico pubblico che in ogni partita ha sofferto e gioito con noi e che ci ha supportato dal primo all’ultimo pallone. Quella di sabato sarà l’ultima partita che giocheremo in casa, affronteremo una squadra ancora in lotta per la salvezza e con delle individualità importanti. Sappiamo che non sarà una partita facile, noi ci metteremo la grinta e il cuore che si sono viste nella partita contro Melendugno ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Uno scontro, la quarta giornata di ritorno del pool salvezza, che vede lo scontro testa-coda tra la Sirdeco Volley e Trasporti Bressan Offanengo, capolista e a un passo dal primato matematico. La prima contro l'ultima in classifica al Palaroma di Montesilvano, l'ultima gara della stagione in casa per le pescaresi che hanno vissuto una stagione difficile, che ha visto anche il cambio di allenatore in corsa e addii di alcune atlete del roster. Appuntamento dunque alle 17 al Palaroma nell'anticipo di sabato 30 marzo per le festività pasquali.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Martina Casarotti a Volley Offanengo nel 2022/2023



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Affrontiamo questo penultimo appuntamento stagionale con lo stesso spirito delle altre partite. In questo match abbiamo l'opportunità di rendere matematico il primo posto finale della pool salvezza, il nostro obiettivo dopo aver conquistato matematicamente la permanenza in categoria ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE-



Venerdì: 29 marzo 2024, ore 19.00



Futura Giovani Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Lorenzin, Russo



Venerdì: 29 marzo 2024, ore 20.30



Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Viterbo, Candeloro



Sabato 30 marzo 2024, ore 16.00



Città Di Messina - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Pecoraro, Spinnicchia



Sabato 30 marzo 2024, ore 17.00



Tecnoteam Albese Volley Como - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Tundo, Galletti

Cda Volley Talmassons Fvg - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Licchelli, Manzoni



LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 69, Futura Giovani Busto Arsizio 63, Città Di Messina 59, Cbf Balducci Hr Macerata 55, Cda Volley Talmassons Fvg 55, Tecnoteam Albese Volley Como 49, Cremonaufficio Esperia Cremona 47, Omag-Mt San Giovanni In M.No 45, Lpm Bam Mondovì 43, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-

Sabato 30 marzo 2024, ore 17.00



Sirdeco Volley Pescara - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Morgillo Davide, Dell'Orso

Nuvolì Altafratte Padova - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Angelucci, Proietti

Volley Soverato - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Papapietro, Scarfò

Vtb Fcredil Bologna - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Scotti Paolo, Usai

Valsabbina Millenium Brescia - Orocash Picco Lecco Arbitri: Bonomo, Lambertini



LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 44, Valsabbina Millenium Brescia 39, Orocash Picco Lecco 37, Narconon Volley Melendugno 32, Volley Hermaea Olbia 30, Vtb Fcredil Bologna 29, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 23, Volley Soverato 21, Nuvolì Altafratte Padova 19, Sirdeco Volley Pescara 1.