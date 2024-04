Colpaccio Talmassons a Messina in Gara 1 delle semifinali

I primi due set sono di marca messinese, più equilibrato il primo e a senso unico il secondo. Nel primo parziale le due squadre si affrontano a viso aperto, dimostrando un grande equilibrio tra le forze in gioco. Tante situazioni di punto a punto e diverse parità fino all’allungo finale di Messina, che trova la vittoria del primo set sul 25-21. Nel secondo set invece, le padrone di casa prendono il largo sin da subito, con un avvio che incide parecchio sull’andamento del set (6-1; 9-3). Le friulane provano a reagire ma a comandare è sempre Messina che arriva addirittura sul +10 sul risultato di 20-10. A chiudere il secondo set è Battista che mette il sigillo del 25-15.

Dal terzo set la partita cambia volto e la CDA Talmassons risorge dalle proprie ceneri, grazie anche all’apporto dalla panchina con l’ingresso di Kavalenka che scombina le carte in tavola. Il parziale ricalca l’andamento del primo set, con Messina che sembra trovare il vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo sul 19-16. Il grande carattere e la forza di volontà delle Pink Panthers però escono nel momento migliore e con una grande rimonta le friulane ristabiliscono la parità chiudendo poi il set sul 23-25. Il quarto set porta in campo grande spettacolo tra le due formazioni che non si risparmiano né in fase offensiva né in fase difensiva. Ancora una volta è Messina a strappare il break che sembra indirizzare l’incontro sul 21-16, ma la CDA Talmassons dimostra ancora una volta di avere una volontà di ferro nel voler conquistare questa gara. Sul 24-22 le friulane annullano due match point, seguiti poi da un terzo match point annullato. Le ragazze di coach Barbieri poi sfruttano la palla set a proprio favore per mettere in cassaforte il quarto set e portare la gara al tie break.

E’ questo il momento che forse, soprattutto a livello psicologico, decide la gara. Messina continua a spingere anche al quinto set, tanto che arriva al cambio campo in vantaggio (8-7). Ma le ragazze di coach Barbieri ribattono colpo su colpo, trovando un break di tre punti consecutivi che indirizza il match sponda Talmassons. A chiudere i conti è Leah Hardeman che in diagonale piazza il colpo del 13-15 e fa esplodere la festa in casa CDA.

I PROTAGONISTI-

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Dividerei la gara in tre fasi. Complimenti prima di tutto a Talmassons che non si è arresa mai. Questi sono i playoff che loro giocano per il terzo anno consecutivo. La mia squadra oggi ha lottato; ho chiesto tanto orgoglio, abbiamo avuto i palloni per chiudere e ci sono state responsabilità individuali, errori che con l'esperienza non si commettono. Le ragazze hanno dato tanto. Il terzo capitolo lo dedico agli arbitri che, in ogni decisione dubbia - accompagnata di Modestino, Hardeman che pesta la linea dei tre metri e non viene ravvisata - ha assegnato a loro il punto. Rimprovero responsabilità individuali e non di squadra. Il salto dalla A2 alla A1 è un passo molto importante, accelerarlo non fa bene; serve, invece, una crescita costante. I progetti si devono sviluppare senza fare passi troppo grandi. Possiamo fare tutte le imprese che vogliamo, ma se non siamo seguiti dalla stampa il grande pubblico non conoscerà mai quello che facciamo. Lavoriamo tutti insieme, noi sul campo e voi sui media. In vista di gara 2 bisognerà lavorare; i cinque set li hanno giocati anche loro che dovranno fare il viaggio di ritorno a Talmassons, come noi affrontare la trasferta ».

Julia Kavalenka (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Venendo qui sapevamo che non sarebbe stata una gara facile. Non abbiamo iniziato con il piede giusto e penso che la nostra squadra possa puntare su tutta la rosa; siamo tutte sempre concentrate sul campo. Messina è scomparsa e noi siamo state brave ad approfittarne e non mollare. È sempre bello giocare in un palazzetto e un'atmosfera così; mi gasa tanto. Si sa bene che in casa si gioca meglio rispetto che in trasferta ».

IL TABELLINO-

CITTA' DI MESSINA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 2-3 (25-21 25-15 23-25 25-27 13-15)

CITTA' DI MESSINA: Joly 11, Modestino 14, Galletti 2, Battista 18, Martinelli 7, Payne 26, Maggipinto (L), Rossetto 8, Catania 3. Non entrate: Ciancio, Michelini, Mearini, Versace (L), Felappi. All. Bonafede.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 15, Eckl 17, Eze 5, Hardeman 21, Costantini 14, Piomboni 3, Negretti (L), Kavalenka 6, Bole. Non entrate: Monaco (L), Feruglio, Grazia. All. Barbieri. ARBITRI: Gaetano, Palumbo.

Durata set: 26', 26', 36', 38', 21'; Tot: 147'.

MVP: Beatrice Negretti (Cda Volley Talmassons)