Olbia e Melendugno sono salve, retrocede Bologna

ROMA-Si è chiusa oggi la Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà con il più dolce dei verdetti per la Volley Hermaea Olbia: grazie al netto 3-0 nello scontro diretto contro la VTB Fcredil Bologna, le sarde di coach Guadalupi raggiungono l’obiettivo prefissato proprio ai danni delle emiliane, che retrocedono invece in B1. Gara a senso unico al GeoPalace, con le rossoblu che chiudono a 15, 7 e 17 le tre frazioni, sommerse dai 21 punti di Adriano e dai 15 dell’MVP Partenio. Gioia grande anche per la Narconon Volley Melendugno, che come Olbia rimarrà in Serie A2: mai in discussione l’incontro con la Sirdeco Volley Pescara, con Maruotti e Santiago entrambe a quota 12.