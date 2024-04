Pallavolo Femminile: impresa di Talmassons in casa della Futura

CASTELLANZA (VARESE)- Si apre con un risultato sorprendente la Finale Promozione dei Playoff Serie A2 Tigotà : al PalaBorsani di Castellanza, la Cda Volley Talmassons FVG rifila un netto 0-3 alle padrone di casa della Futura Giovani Busto Arsizio, confermando l’incredibile forma in trasferta già vista in Semifinale, con i due successi fuori casa a Messina. Una vittoria che regala alle ragazze di coach Barbieri l’opportunità del match point in Gara 2 davanti al pubblico friulano di Latisana, giovedì 25 aprile alle ore 18.

Il primo set del pomeriggio lombardo è sicuramente il più combattuto, ma rappresenta anche molto bene la partita delle ragazze di coach Beltrami: le bustocche inseguono infatti per l’intera frazione, ricucendo prima dal 3-8 fino al 14-14, poi ancora dal 14-18 al 20-20, ma senza mai passare in vantaggio fino all’epilogo 23-25. Le friulane giocano con grande entusiasmo, guidate dall’MVP Eze, autrice dell’ennesima importante prestazione stagionale, e al ritorno sul taraflex non lasciano scampo alle avversarie, chiudendo 20-25 e 17-25.

Importante il contributo delle laterali Hardeman (13) e Piomboni (14), ma anche quello delle centrali Eckl e Costantini (22 punti in 2, con 7 muri totali). Non una grande partita in attacco per le cocche, che chiudono con il 10% di efficienza offensiva e solamente Cvetnic (14 con il 13%) e Rebora (13) in doppia cifra, con Zanette che non va oltre i 7 punti con l’8%.

In Gara 2, Busto Arsizio dovrà decisamente mostrare un altro volto per provare a impensierire una Talmassons libera mentalmente e pronta a lottare su ogni pallone per chiudere nel migliore dei modi un’annata già grandiosa e ricca di soddisfazioni.

I PROTAGONISTI-

Elisa Zanette (Futura Busto Arsizio)- « La tensione c’era ed è normale fosse così giunti a questo punto. Dobbiamo gestirla meglio e proporre la nostra pallavolo. Adesso testa subito a gara-2. Dobbiamo resettare e continuare in palestra sul lavoro che stiamo facendo, correggendo gli aspetti che non hanno funzionato. Talmassons ha sempre dimostrato di non mollare ed essere cresciuta moltissimo in alcuni fondamentali; adesso dobbiamo studiarle e concentrarci su di noi. Dobbiamo pensare al nostro gioco e al nostro lavoro ».

Nicole Piomboni (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Credo che il fattore determinante oggi sia stato il divertimento. Ci stiamo divertendo tanto è vero che sono gare cruciali ma le stiamo vivendo bene ci siamo dette che l’importante adesso era mettere tutte noi stesse e quello che ci rimane dopo la stagione che abbiamo fatto. È solo la prima gara e sappiamo che loro sono una squadra fortissima per cui non è ancora detto nulla e dobbiamo rimanere concentrate in vista di gara-2. Devo dire che sono molto contenta della mia prestazione, le mie compagne mi aiutano tanto, sono venute fuori al meglio tutte le nostre individualità ma è stata davvero una vittoria di squadra. Il gruppo è la nostra forza e questo risultato lo dimostra. Testa alla prossima adesso ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (23-25 20-25 17-25)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 5, Rebora 13, Monza 1, Cvetnic 14, Tonello 3, Zanette 7, Bonvicini (L), Furlan 1, Bosso, Del Core, Bresciani. Non entrate: Osana, Silva Conceicao (L), Citterio. All. Beltrami.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Piomboni 14, Populini 8, Eckl 9, Eze 1, Hardeman 13, Costantini 13, Negretti (L), Bole 1. Non entrate: Grazia, Kavalenka, Bagnoli, Monaco (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Mesiano, Ciaccio.

Durata set: 32', 27', 27'; Tot: 86'.

MVP: Chidera Blessing Eze (CDA Talmassons)