Volley Mercato: Princess Atamah da Perugia a Lecco

LA CARRIERA-

Nata a Prato nel 2005, Omonigho ha trascorso sei anni nel settore giovanile della Volleyró Casal de Pazzi di Roma, periodo durante il quale ha sviluppato le sue abilità e acquisito una solida formazione. Dopo una stagione esordiente in Serie A2 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, Atamah ha contribuito significativamente al successo della squadra, che ha culminato con la vittoria della Coppa Italia e la conquista della promozione in Serie A1. Questi successi hanno messo in luce il suo talento e la sua capacità di giocare a livelli elevati.Per la sua seconda stagione in questa categoria, Atamah ha scelto di unirsi a Picco Lecco, attratta dal progetto sportivo delineato dalla società e dall’allenatore Gianfranco Milano.

Le parole di Omonigho Princess Atamah-

« Come secondo anno nella categoria ho scelto Picco Lecco per il progetto che mi è stato proposto dalla società e dall’allenatore Gianfranco Milano, che include una squadra giovane che aspira a giocare un buon campionato. Quello che mi aspetto da questa stagione è di mettermi alla prova e mostrare le mie potenzialità insieme alla squadra ».