Volley Mercato: l'Albese annuncia Grigolo e Pericati

CASNATE CON BERNATE (COMO)- L’Albese ha messo a segno due colpi di mercato in vista del prossimo campionato di A2 ingaggiando due giocatrici di spessore in vista della prossima stagione: Laura Grigolo e Ylenia Pericati che andranno a coprire i ruoli di posto 4 e di libero.

Laura Grigolo-

La ventottenne Grigolo vanta una lunga esperienza in A2, negli ultimi due anni a Mondovì e ancor prima a Talmassons, Ravenna, Pienerolo, Orvieto, Legnano e Rovigo dove ha sempre garantito un rendimento di altissimo livello.

Ylenia Pericati-

La trentenne libero veronese di Cerea ha vissuto l’ultima stagione a Brescia ma nel suo curriculum una stagione, quella scorsa, a Conegliano dove ha vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e il Mondiale per club.

Cresciuta nelle giovanili della Pallavolo Cerea dove rimane per sei stagioni – dal 2010 al 2016 – e conquista anche la promozione in B1. Nella stagione 2016/17 il passaggio a Montecchio Maggiore, dove raggiunge la promozione in A2. Rimane nella formazione vicentina per le due stagioni successive. Nel 2019 si accasa alla Roana CBF HR Macerata, neopromossa nella serie cadetta. Nell’annata 2020/21 arriva il salto di categoria, proprio con la Banca Valsabbina Millenium Brescia, con cui esordisce in A1. Nella stagione successiva approda Pinerolo (A2), quindi torna in A1 a Conegliano dove vince tutto prima del rientro alla Valsabbina Brescia.