Volley Mercato: Anita Bagnoli è la seconda regista della Omag

LA CARRIERA-

Dopo uno scudetto under 18 con l’Imoco Conegliano, un’esperienza in serie B1 con Crema e la conquista della promozione in serie A1 nella stagione appena conclusa con la CDA Talmassons, la Bagnoli approda a San Giovanni in Marignano. Tornerà così a giocare nella sua regione dove condividerà le chiavi della regia della Omag-MT con l’altra emiliana, Cecilia Nicolini.

Le parole di Anita Bagnoli-

« Sono molto felice di arrivare a San Giovanni in Marignano me ne hanno parlato sempre molto bene. Sono anche molto contenta di tornare a giocare nella mia regione. Ho passato un anno incredibile dove nonostante l’infortunio ho avuto la possibilità di vivere un percorso che è culminato con la promozione nella massima serie. Voglio continuare il mio percorso di crescita in questa categoria e dare il mio contributo a questa società. non vedo l’ora di iniziare ».