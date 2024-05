Volley Mercato: la brasiliana Lana Conceicao dalla Futura a Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Arriva dal Brasile il primo tassello ufficiale di Costa Volpino in vista della prossima stagione, si tratta della schiacciatrice Lana Silva Conceicao, atleta dal rendimento costante in grado di garantire potenza, precisione, con ottime doti tecniche.

LA CARRIERA-

Classe 1996, 182cm di altezza, schiacciatrice di sostanza, potenza e grande duttilità quella verde-oro, che ha dimostrato già nel corso della sua carriera di meritarsi spazi importanti anche nel suo paese, storicamente terra del grande volley, ed in particolare con le nazionali juniores, collezionando la partecipazione al mondiale U20 nel 2015, e in seguito anche nel 2018 e 2019, oltre una vittoria della Super Liga Brasiliana e della coppa nazionale nella stagione 2018 con la maglia del Minas di Belo Horizonte. Non solo partecipazione, ma anche tanti successi per Lana, che può vantare un palmares di ben 16 medaglie con la maglia dei club e 7 medaglie con la casacca della nazionale, tra le quali senza dubbio spiccano l’argento al mondiale U20 e da ultimo quello conquistato alla Nations League del 2019.

In Italia ha già giocato con Consolini Volley, Volley Talmassons e Futura Volley.

Le parole Lana Silva Conceicao-

« Sono molto contenta di poter continuare a giocare in Italia, e di poterlo fare a Costa Volpino. Ci attende un anno di duro lavoro, ma con i nomi che ho sentito dal grandissimo potenziale, quindi non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i tifosi della CBL ».