CASNATE CON BERNATE (COMO) -La palleggiatrice Rebecca Rimoldi, classe 98, che nelle ultime tre stagioni ha giocato nella Orocash Lecco, ha firmato per la Tecnoteam Albese.

LA CARRIERA-

Nata a Cislago, dove ha iniziato a giocare nel 2012 con le giovanili Cistellum. Nella sua carriera ha vestito anche le maglia di Monza, Pesaro, Perugia e Cus Torino. Studentessa-modello, si è già laureata in biologia: ora sta completando la Magistrale per gettare le base per il post-volley.