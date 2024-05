Volley Mercato: Martina Ghezzi giocherà a Lecco

LECCO -Altro annuncio per l’Orocash Picco Lecco che oggi ha ingaggiato Martina Ghezzi per la stagione 2024-2025. Con una carriera già consolidata e ricca di successi, Martina porta a Lecco la sua vasta esperienza maturata nei campionati di A2 e l’entusiasmo per una nuova sfida.

LA CARRIERA-

Martina ha iniziato la sua carriera giovanile a Roma con il Voleyrò Casal de’ Pazzi, dove ha vinto tre scudetti nelle categorie Under 16 e Under 18. Dopo aver lasciato le giovanili, ha giocato in A2 con diverse squadre, tra cui Sassuolo, Olbia, e Macerata, quest’ultima con la quale ha ottenuto una promozione in A1. Le sue esperienze si sono poi estese a Sant’Elia e Costa Volpino, consolidando ulteriormente il suo profilo come atleta di spicco.

Le parole di Martina Ghezzi-

Perché Lecco?

« Lecco è sempre stata una società molto tranquilla, che lavora bene, guardando anche i risultati degli ultimi due anni in A2. Questo mi ha fatto capire che Lecco è una società che lavora molto bene. Ho molta fiducia in coach Milano, di cui ho sempre sentito parlare molto bene ».

Martina riconosce il potenziale di crescita di una squadra giovane come quella di Lecco:

« Siamo una squadra giovane, quindi abbiamo un grande margine di crescita. Conosco bene le ragazze del settore giovanile e sono pronta a dare il mio contributo dentro e fuori dal campo ».

L’obiettivo di Martina per la stagione è quello di mantenere una posizione stabile di metà classifica, con la speranza di superare le aspettative a seconda di quanto il gruppo sarà affiatato e lavorerà bene insieme. A livello personale, Martina mira a migliorare le sue abilità e lasciare un segno nel campionato.

« Dopo tanti anni in A2, mi piacerebbe poter vincere un campionato o addirittura fare il salto di qualità e andare in A1. Per ora, mi concentro sull’anno prossimo, a fare bene e dare il massimo alla squadra e alla società ».