Volley Mercato: Giada Civitico da Macerata a Costa Volpino

La posto 3 lombarda vestirà la maglia della CBL ,dopo l’ottima stagione disputata a Macerata in serie A2.

Giada Civitico è cresciuta nelle giovanili del Volley Bergamo, società con ha esordito in Serie A1ed arriva a nel suo nuovo club tanto entusiasmo

Nell’ultima stagione disputata Giada ha realizzato 272 punti con una media del 45% a partita .

Le parole di Giada Civitico -

« Sono molto entusiasta per questa nuova stagione insieme alla pallavolo CBL. Non appena mi hanno esposto il loro progetto e la loro volontà di perseguirlo con me, ho accettato con piacere di vivere questa esperienza insieme.Sono fiduciosa di poter regalare alla mia squadra, ai tifosi e alla cittadina una stagione carica di emozioni e di belle soddisfazioni ».