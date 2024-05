Volley Mercato: l'esperienza di Arciprete per l'attacco di Cremona

Le parole di Alessia Arciprete-

« Dando un sguardo al passato, alle precedenti esperienze, devo ammettere di essere stata sempre molto fortunata riguardo alle persone che ho incontrato. Ogni stagione mi ha regalato ricordi indimenticabili ma indubbiamente l’anno in cui abbiamo vinto il campionato con Roma è stato uno dei più belli. Al di là del risultato, ci sono anche i momenti condivisi con le mie compagne di squadra che porterò sempre con me e la città maestosa, che non ha bisogno di descrizioni ».

Cosa ti ha convinto a scegliere il progetto Esperia?

« Tra le proposte ricevute, ho scelto di accettare quella dell’Esperia, che è una società in crescita. Ogni anno punta un po’ più alto riuscendo nei propri intenti. Mi piacciono le società ambiziose e mi piacerebbe aiutare a raggiungere obiettivi importanti. Ho delle belle sensazioni per la nuova stagione. Ovviamente gli obiettivi sono quelli di puntare in alto e la squadra che è stata messa in piedi è davvero buona. Sono convinta che abbiamo tutte le carte in regola per poterci divertire e dire la nostra ».

Anche nella prossima stagione Alessia vestirà la maglia numero 12.

« Quando ero piccola, andavo sempre a vedere mio fratello giocare a basket ed essendo il mio idolo in tutto e per tutto, decisi di portare quel numero sempre con me. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i nuovi tifosi, vi aspetto numerosi al palazzetto! ».