Volley Mercato: Offanengo rinforza la banda con Francesca Pinetti

OFFANENGO (CREMONA)- Rinforzo in posto quattro per la Trasporti Pietro Bressan Offanengo in vista del terzo anno in A2 femminile. Nella società cremasca arriva Francesca Pinetti , schiacciatrice proveniente dalla Millenium Brescia con cui ha sfidato le neroverdi nella pool salvezza della stagione terminata poco più di un mese fa.

LA CARRIERA-

Nata il 1 maggio 2000 a Chiari (Brescia), Francesca è originaria di Covo (Bergamo). Alta un metro e 80 centimetri, è maturata nel Volley 2.0 disputando la serie D nella stagione 2014/2015 per poi salire di una categoria fino al 2019, conquistando nel mentre anche un terzo posto regionale Under 18. L’annata 2019/2020 stoppata dal Covid l’aveva vista esplorare sempre a Crema il “pianeta-B2”, con la progressione continuata nel biennio successivo a Ostiano (B1). Infine, il ritorno a Crema in B1 (2022/2023) e l’approdo in A2 nella scorsa stagione a Brescia. Ora il passaggio a Offanengo per la sua seconda esperienza nella seconda serie nazionale “rosa”.

Le parole di Francesca Pinetti-

« Già in passato avevo preso in considerazione la realtà di Offanengo, della quale mi è piaciuto molto il progredire costante fino al primo posto di quest’anno della pool salvezza davanti anche a Brescia dove giocavo in un campionato difficile come la A2. Conoscevo già un po’ questo ambiente, i suoi tifosi e anche la grande vicinanza a casa è un bel vantaggio per me. Per la prossima stagione spero innanzitutto di avere continuità fisica e di allenamento, mi metto a disposizione della squadra e cercherò di sfruttare le opportunità che mi saranno concesse. Mi aspetto di crescere tecnicamente: c’è sempre da migliorare in tutti i fondamentali, apprendendo dallo staff e dalle compagne ».

Le parole del Direttore Generale Stefano Condina-

« Sono contento di annunciarla a Offanengo perché è un’atleta del territorio cresciuta nel settore giovanile di Crema con coach Moschetti, una delle tante ragazze poi arrivate in serie A. Viene da un anno difficile dove gli infortuni l’hanno penalizzata, quindi sarà motivata a riscattarsi e sono sicuro tornerà utile in un campionato lungo e difficile come la serie A2 ».