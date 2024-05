Volley Mercato: il talento di Vera Bondarenko a Cremona

CREMONA-L’Esperia Cremona si assicura per la prossima annata sportiva il talento di Vera Bondarenko, banda classe 2002 e cresciuta grazie alle esperienze con Anderlini Modena (B2), San Donà e Acqui Terme in B1, oltre ad un passaggio in A2 a Sassuolo nel 2021-2022. È in arrivo dalla stagione in maglia Castellana Grotte (girone E di serie B1), terminata col raggiungimento della permanenza in categoria.