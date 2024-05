Volley Mercato: Agata Tellone è il libero di Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)- Sarà Agata Tellone a dirigere in campo la seconda linea della Trasporti Pietro Bressan in A2 femminile. Il Volley Offanengo dà il benvenuto al libero classe 2002, proveniente dalla Lpm Bam Mondovì con cui ha sfidato le neroverdi nella scorsa stagione.

LA CARRIERA-

Nata il 4 gennaio 2002 a Piacenza, Agata (alta un metro e 65 centimetri) è originaria del paese di San Polo, in Valnure, e si appresta a vivere il suo quarto anno in A2 dopo il biennio a Martignacco e la già citata scorsa stagione a Mondovì. In precedenza, la carriera iniziata con i primi passi a Rivergaro prima di vivere diverse esperienze giovanili culminate con la maglia di Novara, conquistando la promozione dalla B1 all’A2.

Le parole di Agata Tellone-

«Mi ha colpito molto l’interesse avuto nei miei confronti, è bello sentirsi voluti con decisione da una società perché testimoia quanto ci tengano. Mi è piaciuto il percorso fatto in questi anni da Offanengo, capace di crescere sensibilmente pur essendo da poco in serie A ed essere molto ambiziosa. Inoltre, mi fa piacere essere vicino a casa dopo tanti anni. Le mie caratteristiche? Penso di essere una giocatrice carismatica in campo, il mio fondamentale preferito è la difesa; cercherò di migliorare in ricezione, che è un po’ il “pallino” di tutti i liberi. Inoltre, c’è sempre da crescere nella lettura e nella velocità di gioco, anche perché il livello si alza sempre di più e bisogna adeguarsi ».

Le parole del direttore generale Stefano Condina-

« Agata è un libero di valore, esperto in questa categoria che l’ha sempre vista tra le prime nel proprio ruolo. L’avevo cercata anche nella precedente stagione e finalmente sono riuscito a portarla in neroverde. Il suo ruolo è importante nella pallavolo moderna e fondamentale nell’allestimento di una squadra. Agata mi dà le garanzie che cercavo e sono felice di averla nel nostro progetto. Benvenuta a Offanengo ».