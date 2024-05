Volley Mercato: Cremona punta sull'Under 18 Dalila Marchesini

CREMONA -Il roster dell’ Esperia Cremona prende sempre più forma. È in arrivo alla corte di coach Marco Zanelli Dalila Marchesini, fresca campionessa d’Italia con la formazione dell’Imoco San Donà under 18, al fianco di Gaia Zorzetto con la quale condividerà anche la prossima stagione in riva al Po.

Le parole di Dalila Marchesini-

« Sono nata a Varese, ma a 5 anni mi sono trasferita con la famiglia prima a Riccione e poi a Rimini, dove sono rimasta fino alla prima superiore. Poi a 14 anni sono stata accolta nella foresteria della Anderlini a Modena, dove ho vissuto due stagioni, ed infine dalla stagione 22/23 mi sono trasferita in Veneto per giocare con Imoco San Donà. Quest’anno sto frequentando l’ultimo anno di un istituto tecnico con indirizzo Biotecnologie Ambientali. Nel tempo libero mi piace leggere, cucinare e viaggiare ».

Una carriera che sta decollando, quella di Dalila, ma che allo stesso tempo già vanta trionfi importanti.

« I miei ricordi pallavolistici più belli sono senza dubbio la vittoria del primo scudetto under 18 nel 2023 e la seconda più recente nel 2024 con Imoco, oltre alla medaglia d’oro agli Europei under 17 nel 2022 con la Nazionale italiana. Il contatto con Esperia è avvenuto tramite il mio procuratore e alcuni post di giocatrici poco più grandi, che conoscevo di vista attraverso la nazionale – continua -. Ho scelto Cremona come primissima esperienza in serie A, con l’obiettivo di crescere e superare i miei limiti, sperando di ripagare la fiducia che mi è stata data dando il mio contributo alla squadra. Essendo giovane e alle prime armi, punto ad assorbire il più possibile dalle compagne più esperte e allo stesso tempo trovare nuovi stimoli in un campionato competitivo come quello dell’A2 ».

Nella prossima stagione Dalila giocherà con il numero 5.

« Questa scelta rappresenta i membri della mia famiglia che, seppur lontani, mi porterò sempre dietro in questa nuova avventura. Non vedo l’ora di conoscervi tutti al PalaRadi, un abbraccio e a presto! ».