Volley Mercato: a Brescia arriva la centrale Denise Meli

LA CARRIERA-

Classe 2001, la centrale nata a Bagno a Ripoli (Firenze) inizia a giocare a pallavolo nella EuroRipoli (2015/2018), per spostarsi poi alla VolleyRo Casal De' Pazzi (2018/2019), dove festeggia lo scudetto Under 18. Dopo un anno in A1 vestendo i colori de Il Bisonte, nella stagione 2020/2021 esordisce in A2 con il Volley Soverato, per passare poi all'Ipag Montecchio Maggiore (2021/2022). Nel 2022/2023, con la maglia dell'Itas Trentino, ottiene la promozione in A1 proprio contro Millenium. Nella stagione appena trascorsa, difende i colori di Albese: in 28 presenze a Como, totalizza ben 276 punti, che si traducono in una percentuale di attacco del 49,9%.