Volley Mercato: Silvia Fiori primo colpo di Trento

TRENTO - Primo colpo di mercato dell’Itas Trentino femminile in vista della partecipazione al campionato di Serie A2 è nostrano. Il Trentino Alto Adige è infatti terra natale di Silvia Fiori, libero di origine meranese sbocciato tra le fila del Neugries Bolzano, che torna in regione a distanza di oltre dieci anni dalla precedente esperienza, in serie B1 con la maglia di Trentino Rosa.

LA CARRIERA-



Una stagione, quella vissuta a Trento nel 2012/2013, che ha inaugurato di fatto una lunga e prestigiosa carriera in numerose e prestigiose piazze italiane (con cinque stagioni in Serie A1), da Vicenza a Rovigo, passando anche per Conegliano, Pinerolo, Vallefoglia, Macerata fino ad Alba con Cassano. Atleta di grande personalità ed esperienza, Silvia vanta nel suo palmares anche tre prestigiosi trofei, conquistati tra il 2016 e il 2018 nelle due annate vissute in maglia Imoco, nelle quali ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nel roster di Serie A2 guidato da Davide Mazzanti, tecnico con il quale in passato ha già lavorato proprio a Conegliano vincendo Coppa Italia e Supercoppa, Fiori avrà il compito di garantire sicurezza e solidità ai fondamentali di seconda linea. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Tecnoteam Albese Volley Como in Serie A2, dove è stata protagonista di una stagione di altissimo livello, terminata con il 34,1% di ricezioni perfette.

Le parole di Silvia Fiori-

«Dopo tanti anni in giro per l’Italia sono molto emozionata ed entusiasta di vestire la maglia di Trentino Volley per la prossima stagione . Quello che ci aspetta è un campionato molto competitivo, con tante squadre forti: sarà quindi molto stimolante lavorare con la società, lo staff e le compagne per provare ad essere protagonisti. Dopo undici lunghi anni ho l’opportunità di tornare a giocare per la regione che amo tanto e che è casa mia: non vedo di iniziare questa nuova avventura».

Le parole del tecnico Davide Mazzanti-



«Ho allenato Silvia nella mia seconda stagione sulla panchina di Conegliano e dopo un po’ di anni ho ritrovato una atleta esperta e curiosa di accettare nuove sfide. E’ reduce da una grande stagione ad Albese ma ciò che mi ha colpito maggiormente di lei, durante il nostro primo colloquio, sono stati suoi valori, di rispetto, di disponibilità e di umiltà che mette e trasmette nel suo modo di stare in campo. La chiamano “micro” ma per me è “tanta roba».