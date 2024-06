Volley Mercato: Laura Franceschini completa i posto 3 di Brescia

LA CARRIERA-

Nata il 17 ottobre 2006 a Rieti, Laura Franceschini inizia la sua carriera pallavolistica nella terra natale, per poi intraprendere l’avventura romana al Volleyrò Casal De Pazzi nella stagione 2019/2020. Nel 2022, dopo la partecipazione alle finali nazionali per club, nelle quali conquista la medaglia d’argento ed è premiata come miglior centrale del torneo, intraprende l’avventura nei Campionati Europei Under 17 femminili in Repubblica Ceca, aggiudicandosi la medaglia d’oro grazie alla vittoria per 3 a 1 sulla Turchia. Grazie al successo con la squadra laziale e con le azzurre, riceve un riconoscimento anche da Regione Lazio. Anche nel 2023 veste i colori della nazionale: convocata in Nazionale pre juniores, rappresenta l’Italia nel Festival olimpico della Gioventù Europea. Nell’ultima stagione trascorsa, ancora con Volleyrò, gioca le Finali nazionali e, dopo la sconfitta al tie break con Imoco Volley, termina al secondo gradino del podio. Adesso è pronta ad intraprendere la nuova avventura in Millenium, con cui farà il suo esordio in Serie A2.