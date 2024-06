Volley Mercato: Alessia Fini è il secondo libero di Mondovì

Nata a Massa, classe 2004, Alessia Fini muove i primi passi nel volley in Toscana, in una società sportiva vicino a casa.

Per la giovane atleta è già tanta l’esperienza nel massimo campionato italiano e a livello internazionale, con una Challenge Cup nel palmares, oltre che la partecipazione a numerosi collegiali estivi azzurri.

Le parole di Alessia Fini-

« A 14 anni sono andata a Chieri, dove sono stata per 5 stagioni, tutto il periodo del liceo. Ho giocato in Under 16, Under 18 e Serie B2 e quando avevano bisogno mi convocavano in prima squadra. Ho fatto parte del roster di A1 nell’ultimo anno (2022-2023), ed ho conseguito la maturità. La scorsa stagione ho iniziato a Ravenna (B1), poi a dicembre mi sono spostata alla Uyba Volley Busto Arsizio (A1) ».

Terminato il liceo, Alessia Fini abbina gli studi e lo sport:

«L’ultima stagione a Chieri è stata un pò pesante per me, siccome frequentavo l’ultimo anno di scuola superiore, ma sicuramente per me è stata una grande opportunità di crescita. Sono iscritta alla Facoltà di Economia, a Pisa: con l’occasione degli esami ho la possibilità di vedere la mia famiglia ».

Alessia Fini affiancherà in seconda linea Morgana Giubilato e avrà l’occasione di riabbracciare Alessia Marengo:

« Siamo state coinquiline a Chieri, abbiamo giocato insieme in Under 18 e B2 e siamo state inoltre entrambe convocate per la Coppa Italia. Sono felice di ritrovarla! Mi hanno parlato tutti molto bene di Mondovì. Non conoscendo l’ambiente dell’A2, ho chiesto un po’ in giro, ho parlato anche con Claudio Basso e credo di aver fatto la scelta giusta! ».

Se la Versilia è terra di divertimento e relax, per Alessia Fini l’estate non sarà solo mare e sole: « E’ importante allenarsi da casa, non rimanere ferma fino all’inizio della preparazione. Tutti i giorni vado in palestra e farò qualche giorno di beach. Ho sentito Lollo Arioli e lavorerò da casa con la scheda che mi ha assegnato. Mi godrò comunque un po’ di vacanza, andrò in Sardegna a luglio e passerò qualche giorno a Ravenna, dove mi sono trovata davvero molto bene ».

Vent’anni da compiere ad agosto, ma nelle parole di Alessia Fini si trovano consapevolezza e idee molto chiare per il prossimo futuro a Mondovì:

« Mi aspetto di crescere sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Cercherò di trovare il mio spazio per aiutare la squadra. Voglio dare il meglio per offrire il mio contributo in una categoria nuova per me come la Serie A2, dove il livello agonistico è molto alto ».

Come esige la tradizione, d’obbligo è un pensiero rivolto agli Ultras Puma e a tutto il pubblico monregalese, e Alessia Fini non è certo da meno:

« Ho già sentito parlare del calore di Mondovì, invio quindi un grosso saluto a tutti i tifosi, sono curiosa di incontrarli al PalaManera! Mi aspetto che siano carichi per la nuova stagione, perchè il tifo è sempre un grosso aiuto! ».