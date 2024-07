Volley Mercato: la salentina Aurora D’Onofrio a Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)- La Narconon Volley Melendugno si assicura le prestazioni sportive di uno dei profili piú brillanti “made in salento”. Aurora D’Onofrio, completerá il reparto dei liberi della Narconon Volley Melendugno. A 18 anni appena compiuti, è pronta per il grande salto. Atleta ambiziosa e dal carattere empatico, ha scelto Melendugno per continuare il suo percorso di crescita tecnica e professionale.