Casalmaggiore riparte dall'A2 con tante novità

Dopo aver confermato l’iscrizione alla Serie A2 Tigotà per questa stagione, il sodalizio di strada Baslenga ha messo in tavola subito la prima grande novità: cambia la presidenza della società rosa in questo nuovo ciclo. Giovanni Ghini, già DG, subentra a Massimo Boselli Botturi.

Ma si sa, una squadra ha bisogno di un condottiero anche in campo e così ecco presentata la prima figura dello staff, come ormai da tradizione. Il nuovo head coach della Volleyball Casalmaggiore è Bruno Napolitano. Allenatore di lungo corso, classe 1972 partenopeo di nascita calabrese d’adozione, coach Napolitano porta a Casalmaggiore il suo bagaglio di conoscenze acquisito e accresciuto tra Serie A1 e Serie A2, da Milano a Soverato passando per la vicina Parma, nei maggiori campionati esteri e con una parentesi anche nel campionato italiano maschile. Reduce dalla storica promozione dalla B1 all’A2 con Melendugno che ha guidato anche nella serie cadetta (vinta due volte con Parma e Giaveno), coach Napolitano torna in Lombardia dopo aver guidato dal 2007 al 2009. A breve verrà annunciato il resto dello staff.

Ma non è finita qui! In questa conferenza stampa ricca di contenuti, ecco spuntare il primo tassello del nuovo roster, un volto conosciuto ai tifosi rosa: Giulia Pincerato, dopo cinque stagioni, torna nella cabina di regia di Casalmaggiore!

Vincitrice di una Cev Cup, di una Coppa Italia di Serie A2 e di una medaglia d’oro alle Universiadi del 2009, Pincerato non ha bisogno di presentazioni. Palleggiatrice di grande esperienza, torna a calcare i taraflex della serie cadetta dopo la stagione a Giorgione in Serie B1. Giulia vestirà la maglia numero 10.

L’11 agosto prenderanno il via i consueti Summer Camp APIS a Forte dei Marmi che impegneranno l’estate di tante giovani atlete nel segno del divertimento responsabile e dello sport. La prima squadra, come da tradizione, si ritroverà per la preparazione atletica proprio nella Casa al Mare di Casalmaggiore a Forte dei Marmi.

Le parole del neo presidente Giovanni Ghini-

« Con grande onore mi presento oggi come nuovo presidente della nostra squadra. Ringrazio profondamente per la fiducia che è stata riposta in me. Essere stato scelto per questo ruolo rappresenta una responsabilità significativa che accolgo con emozione e determinazione. Diventare presidente di questa squadra non è solo un incarico, ma anche un impegno personale. Sono consapevole delle aspettative che accompagnano questa posizione e sono fermamente deciso a lavorare con impegno e dedizione per onorare al meglio questo compito. Frequento e seguo questa realtà sportiva da anni – continua il presidente Ghini – e sento di appartenervi profondamente. Il mio obiettivo principale è quello di portare la nostra squadra a raggiungere traguardi prestigiosi, che ritengo meriti pienamente, grazie all’impegno e al supporto costante dei nostri sponsor, dei dirigenti e dei tifosi. Credo fermamente nelle potenzialità della nostra squadra e sono convinto che, con il lavoro di squadra e la passione che ci contraddistingue, possiamo ottenere grandi risultati. – Conclude così il nuovo presidente rosa – Vi ringrazio ancora una volta per la fiducia e il supporto. Auguro alla squadra e a tutti noi una stagione ricca di successi e soddisfazioni ».

Le parole del presidente uscente Massimo Boselli Botturi-

« E’ una gioia sapere che il futuro del volley casalese di Serie A è in ottime mani, quelle di tanti dirigenti guidati da Giovanni Ghini. Il nuovo ciclo parte facendo un passo indietro, come fosse una rincorsa, per una nuova storia che tutti vogliamo ricca di soddisfazioni ».

Le parole del nuovo tecnico Bruno Napolitano-

« Sono enormemente contento, è un onore per me legarmi a Casalmaggiore una società storica che ha dovuto fare una scelta dolorosa ripartendo dalla Serie A2. Questa per me è una grande responsabilità visto il passato glorioso, ma soprattutto la ripartenza dalla serie cadetta. Il percorso di Casalmaggiore lo sento molto vicino al mio, abbiamo quasi iniziato insieme…abbiamo quasi la stessa anzianità di servizio (sorride n.d.r.). In questo momento della mia carriera, essere qui a Casalmaggiore è una cosa molto bella. Il campionato di A2 – continua il coach – è molto diverso rispetto a quello di A1, intenso, che non ti da pause, con un livello che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Bisognerà ritararsi e ricalarsi in una realtà che per Casalmaggiore è nuova ma non per questo meno bella e meno affascinante. L’A2 è un campionato che può dare grandi soddisfazioni. Abbiamo la consapevolezza di essere un pochino in ritardo su alcune cose (il titolo di Serie A2 è stato acquisito sono tre giorni prima del termine dato alle iscrizioni) ma Casalmaggiore è talmente strutturata come società che riuscirà a tranquillamente a colmare i gap che si possono incontrare soprattutto per essere arrivati un po’ tardi sul mercato. Siamo quindi consapevoli di poter comunque allestire un organico competitivo. Ci metteremo tutto quello che abbiamo – conclude coach Napolitano – per dare soddisfazioni a questa piazza consapevoli che ci sarà da dare il nostro 110%, battagliare a cominciare dagli allenamenti lottando su ogni pallone, riuscendo a compensare quelle che potrebbero essere alcune difficoltà iniziali. E’ una società che profuma di storia, ho fatto un giro per Casalmaggiore e lo respiri ovunque. L’auspicio è quello di riuscire a dare il massimo ».

Le parole di Giulia Pincerato-

« Sono davvero contentissima di tornare a Casalmaggiore – dice Giulia Pincerato – non credo ci potesse essere per me situazione migliore. Avevo voglia di tornare a giocare in Serie A. Sono stra felice perché a Casalmaggiore conosco già l’ambiente, ho amici tra Cremona, Parma e Modena. Troverò un ambiente famigliare…tanti tifosi mi hanno già scritto, sono stati molto carini come sempre. La squadra sta nascendo, ma partiamo da un allenatore molto esperto e ci sono anche giocatrici di alto livello ».