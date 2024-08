Volley Mercato: linea verde a Casalmaggiore, arrivano Cantoni e Nosella

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Continuano gli annunci in casa Volleyball Casalmaggiore per quanto riguarda i tasselli del nuovo roster per la stagione 2024/2025 della Serie A2 Tigotà.

Alla corte dell’head coach Bruno Napolitano arrivano Martina Cantoni e Sofia Nosella a conferma della “linea verde” sposata dal sodalizio di strada Baslenga.

Martina Cantoni-

Palleggiatrice classe 2006 (compirà i 18 anni il 22 ottobre) nasce a Pinerolo ma cresce pallavolisticamente tra Cambiano e Novara dove, dopo aver vestito la maglia della InVolley Fiorentini, gioca tra le fila delle giovanili della Igor tra Trecate in B1 e U18 in B2.

« Ciao a tutti sono Martina Cantoni e la prossima stagione vestirò la maglia numero 5 per la Volleyball Casalmaggiore. Non vedo l’ora di poter iniziare questa esperienza e di conoscere tutto lo staff e le mie compagne di squadra. Mi aspetta una stagione molto impegnativa ma sono molto contenta di affiancare una palleggiatrice d’esperienza come Giulia Pincerato. Vi aspetto tutti numerosi al palazzetto…ciao! ».

Amante della lettura e della montagna, Cantoni si ispira alla palleggiatrice serba Maya Ognjenovic. Presenza per lei in Weiza Cup la stagione scorsa con la prima squadra della Igor Novara, Martina vestirà la maglia numero 5.

Sofia Nosella-

Schiacciatrice classe 2006 (per lei i 18 sono molto più vicini, il 22 agosto), viene da un’altra grande “cantera” del panorama italiano, quella di Orago con la quale ha assaggiato sia la B1 che la B2. Amante della psicologia, facoltà a cui vorrebbe iscriversi dopo la maturità, già emozionata anche per il cambio di sede scolastica visto il trasferimento a Casalmaggiore, Sofia è una giocatrice determinata e sempre pronta a dare il 110% sia in gara che in allenamento, anche nel beach volley, disciplina a cui si è avvicinata da un paio d’anni con tanta passione.

« Ciao a tutti sono Sofia Nosella, una nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore. Sono emozionatissima di iniziare questa mia prima stagione in Serie A in cui vestirò la maglia numero 1. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie nuove compagne, lo staff e ovviamente i tifosi. Ci vediamo al Palazzetto! ».

Sofia sta disputando il Campionato Italiano U20 di Beach Volley con la Beach Volley Training. La sua serie tv preferita è The Big Bang Theory e la maglia che vestirà, come detto nel video, sarà la numero 1.