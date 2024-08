Volley Mercato: per Casalmaggiore il colpo Ivonne Montano

LA CARRIERA-

Opposto, nata a Puerto Tejada in Colombia nel 1995, Ivonne (al secolo Ivonee Daniela Montano Lucumi) nella stagione 2013/2014, quasi diciottenne, fa l’esordio da professionista proprio in Italia in quel di Ornavasso prima di iniziare il suo percorso da vera Globe Trotter della pallavolo partendo da Potsdam in Germania, passando per Francia, Svezia, Svizzera, Turchia e Corea del Sud prima di tornare in Italia vestendo la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia con la quale ha disputato un ottimo campionato attestandosi, con i suoi quasi 400 punti, come una tra le top players della categoria ricevendo il titolo di MVP del Campionato.

Particolarmente efficace nel gioco che si pratica in Italia, Ivonne è stata anche Mvp del campionato svedese oltre che capocannoniere proprio della Swedish League e, successivamente del campionato svizzero.

Vincitrice di una Coppa Italia di A2 oltre ad aver messo una forte impronta sulla cavalcata di Perugia che ha portato alla promozione in Serie A1, Ivonne vestirà la maglia numero 12.

Le parole di Ivonne Montano-

« Ciao a tutti sono Ivonne Montano e sono una nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore sono molto contenta di tornare in Italia quest’anno a giocare e soprattutto in questa grandissima squadra. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione per conoscere tutte le mie compagne e i tifosi. Ci vediamo presto! ».