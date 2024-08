Volley Mercato: Olbia chiude il roster con la tedesca Hanna Kogler

LA CARRIERA–

Nata a Dresda il 2 ottobre 2004, Kögler ha sempre militato nell’Olympia Dresdner, formazione della sua città natale specializzata nello sviluppo dei giovani talenti non solo a beneficio del Dresdner SC, principale squadra della città e presenza fissa in Bundesliga, ma anche per della nazionale tedesca.

Kögler ha disputato le ultime stagioni nella 2.Bundesliga Pro, seconda divisione del torneo nazionale, dove ha raccolto ottimi risultati.

Con l’Olympia Dresdner, la nuova giocatrice biancoblù ha inoltre vinto il campionato tedesco U20 del 2022.

Le parole di Hannah Kögler-

« Sono una giocatrice ambiziosa. Il mio punto forte è l’attacco, ma credo di avere dei margini di crescita in tutti i fondamentali e non vedo l’ora di mettermi alla prova. Il campionato italiano è di ottimo livello, e arrivare all’Hermaea rappresenta per me una grande opportunità per imparare e crescere ulteriormente. Cercherò di inserirmi al meglio e di sfruttare al massimo le occasioni che mi verranno concesse ».