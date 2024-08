Volley Mercato: a Casalmaggiore arriva la croata Grbavica

Atleta duttile, può giocare in posto 4 ma anche come opposto, dopo gli impegni con la Nazionale raggiungerà a Casa Apis le nuove compagne di squadra attorno a mercoledì 28 agosto. Grbavica vestirà la maglia numero 11.

LA CARRIERA-

Classe 2001, 191 cm, Mika muove i suoi primi passi nella pallavolo professionistica con la maglia del OK Pore? nel campionato croato prima di vestire poi la maglia dell’ HAOK Mladost Zagreb per tre stagioni. Arriva poi per Mika la chiamata dall’estero, più esattamente dalla Germania dove ha vestito la maglia del Dresdner SC per due stagioni sino al campionato scorso.

Le parole di Mika Grbavica-

« Ciao il mio nome è Mika e sono una nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore. Sono veramente felice di far parte di questo team, saluto tutti…arriverò presto per conoscervi tutti e iniziare la stagione, ciao! »