Volley Mercato: Concorezzo affida la panchina a Delmati

Il nuovo coach nato a Milano nel 1973, vanta una grande esperienza come responsabile tecnico di squadre femminili in Brianza, sia in serie B con esperienze a Merate e Busnago (con una doppia promozione prima in B1 e poi in A2) che in Serie A nella Saugella Monza, con la quale è arrivato inSerie A1 promosso al termine della stagione 2015/2016.