Volley Mercato: Bisconti sarà il libero di Castelfranco

CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA) - La FGL-ZUMA Castelfranco, in vista dell'inizio del campionato di A2 Femminile ha ingaggiato l'esperto libero Veronica Bisconti , nata a Rimini, classe 1991 che si è già messa a disposizione dei tecnici Bracci e Ficini. Tenacia, grinta, esperienza e professionalità saranno il valore aggiunto che Veronica porterà alla squadra, completando il reparto liberi che già comprende Melissa Tesi.

LA CARRIERA-

Veronica Bisconti inizia a giocare a pallavolo all'età di tredici anni entrando a far parte della squadra giovanile della Pro Patria Milano. Nella stagione 2011-12 viene ingaggiata dalla Busto Arsizio, facendo il suo esordio nella pallavolo professionistica di Serie A1. Il suo curriculum vanta oltre 15 anni nelle due massime categorie nazionali, indossando casacche di prestigio come appunto Yamamay Busto Arsizio, Lardini Filottrano, Savino Del Bene Scandicci, Liu Jo Nordmeccanica Modena, Volley Soverato, Obiettivo Risarcimento Vicenza, Saugella Team Monza e Lpm Bam Mondovì, dove Veronica ha giocato dal 2021 al 2023 prima di prendersi una pausa per maternità. Veronica duante la sua carriera ha collezionato un palmares di tutto rispetto: una volta Campionessa d'Italia, vincitrice di una Coppa Italia A1, di una Coppa Italia A2, di una Supercoppa Italiana, del Campionato Sand Volley 4x4, della Coppa Italia Sand Volley 4x4 oltre che di una Cev Cup.