Volley Mercato: Brescia ingaggia la slovena Mija Siftar

LA CARRIERA-

Slovena, classe 2006 per 1 metro e 89 centimetri, Mija Šiftar è la nuova schiacciatrice alla corte di coach Matteo Solforati.

Nonostante solo 18 anni di età, Siftar veste da due stagioni la maglia della Nazionale seniores della Slovenia e ha all’attivo tre annate in squadre professionistiche: nel 2021/22, in patria al Calcit (dove ha vinto Campionato e Coppa), poi in Francia in Ligue A, prima a Saint-Raphaël Var e nella scorsa stagione al Mulhouse Alsace di François Salvagni, con cui ha chiuso al terzo posto il campionato ed è arrivata in Finale di Coppa.

Siftar ha partecipato a diverse competizioni internazionali con la nazionale juniores slovena e, nel 2023, ha vinto l’European Youth Olympic Festival, occasione in cui è stata nominata MVP della manifestazione.