Nella prima giornata protagoniste Brescia, Messina, Albese e Trento

ROMA- E’ partita in maniera pirotencica l’A2 Femminile , con risultati che confermano le grandi accreditate, ed in alcuni casi lanciano in orbita degli outsider.

Nel Girone A, l’Akademia Sant’Anna Messina ha aperto il pomeriggio superando per 3-1 la neopromossa Csi Clai Imola, comunque combattiva con la sua opposta Stival (19 punti). Tante notizie positive però per coach Bonafede, che ha potuto gioire grazie ai 21 punti di Diop e ai 27 punti con 6 muri della coppia di centrali Olivotto-Modestino. Un’altra centrale protagonista nel ritorno di Matteo Solforati in casa della Bam Mondovì con la Valsabbina Millenium Brescia: è Meli a prendersi il titolo di MVP con una prestazione solida da 16 punti. Non basta a coach Basso il buon esordio in Serie A di Berger (18 punti).

Vittorie piene anche per la Omag-MT San Giovanni in M.no e la Orocash Picco Lecco. A Rimini, capitan Ortolani (14) e Nardo (13) beneficiano dell’ottimo lavoro a muro della squadra (11 vincenti) per abbattere 3-0 la Cbl Costa Volpino nonostante i 19 punti di Zago. Al Pala Al Bione, è invece Mangani (19) a guidare l’attacco lombardo nel 3-0 contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

Nel Girone B, esordio da sogno in Serie A per l’Imd Concorezzo: netto 3-0 alla Volley Hermaea Olbia, Kavalenka mattatrice con 18 punti. Niente da fare invece per la Tenaglia Abruzzo Volley, che capitola in casa sotto i colpi di Mazzon e Grigolo, che combinano per 30 punti e regalano il primo trionfo alla Tecnoteam Albese Volley Como.

Match combattuto al Pala Coim tra la Trasporti Bressan Offanengo e l‘Itas Trentino. Le ospiti vanno avanti 0-2 grazie ai vantaggi nel secondo set, riaprono tutto con una grande terza frazione le neroverdi guidate dai 21 punti di capitan Martinelli. Il quarto set è però un monologo trentino: 13-25 e pratica archiviata, molto bene l’MVP Weske (18 punti) e Giuliani (17).

I TABELLINI-

Girone A

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – CSI CLAI IMOLA 3-1 (28-26 25-19 21-25 25-15)

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 1, Mason 5, Olivotto 13, Diop 21, Rollins 8, Modestino 14, Caforio (L), Rossetto 13. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini, Babatunde. All. Bonafede.

CSI CLAI IMOLA: Pomili 9, Migliorini 4, Stival 19, Mescoli 14, Bacchilega 4, Pinarello 2, Gambini (L), Ravazzolo 5, Mastrilli, Bulovic, Visentin, Rizzieri. Non entrate: Arcangeli. All. Caliendo. ARBITRI: De Sensi, Palumbo.

Durata set: 36′, 29′, 29′, 24′; Tot: 118′.

MVP: Rossella Olivotto (Akademia Sant’anna Messina)

BAM MONDOVI’ – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (23-25 16-25 20-25)

BAM MONDOVI’: Tresoldi 2, Schmit 2, Viscioni 4, Catania 5, Berger 18, Bosso 7, Giubilato (L), Lancini 5, Fini, Manig. Non entrate: Marengo, Deambrogio. All. Basso.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Tonello 6, Scacchetti 3, Siftar 10, Meli 16, Davidovic 11, Pistolesi 8, Scognamillo (L), Trevisan, Romanin. Non entrate: Riccardi, Stroppa, Franceschini (L), Veglia. All. Solforati.

ARBITRI: Fontini, Viterbo.

Durata set: 32′, 25′, 26′; Tot: 83′.

MVP: Feniae Meli (VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA)

Spettatori: 550

OROCASH PICCO LECCO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO 3-0 (25-20 25-15 25-22)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 19, Piacentini 7, Conti 13, Ghezzi 4, Atamah 8, Sassolini 1, Napodano (L), Amoruso. Non entrate: Moroni, Mainetti (L), Severin, Casari, Monaco. All. Milano.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO: Moschettini, Vecerina 4, Fucka 8, Lotti, Salinas 7, Colzi 10, Bisconti (L), Zuccarelli 8, Ferraro 2, Tosi. Non entrate: Fava. All. Bracci.

ARBITRI: Testa, De Nard. Durata set: 29′, 23′, 29′; Tot: 81′.

MVP: Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-18 25-18 25-20) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 13, Parini 7, Ortolani 14, Piovesan 9, Consoli 10, Nicolini 2, Valoppi (L), Sassolini 1. Non entrate: Polesello, Bagnoli, Monti (L), Meliffi, Merli, Ravarini. All. Bellano.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 6, Dell’orto 2, Buffo 6, Brandi 2, Zago 19, Silva Conceicao, Gamba (L), Civitico 2, Camerini 1, Tosi, Fumagalli, Dell’amico. Non entrate: Fracassetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Giulietti, Villano.

Durata set: 25′, 24′, 29′; Tot: 78′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Girone B

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – ITAS TRENTINO 1-3 (19-25 24-26 27-25 13-25)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Rodic 4, Salvatori 7, Martinelli 21, Nardelli 13, Caneva 5, Bridi 5, Tellone (L), Bole 2, Campagnolo, Favaretto, Pinetti, Compagnin. Non entrate: Tommasini (L). All. Bolzoni.

ITAS TRENTINO: Kosareva 8, Marconato, Weske 18, Giuliani 17, Molinaro 11, Prandi 4, Fiori (L), Zojzi 13, Pizzolato 9, Ristori 1, Bassi 1, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti. ARBITRI: Papapietro, Ancona.

Durata set: 31′, 32′, 33′, 23′; Tot: 119′.

MVP: Emilia Weske (Itas Trentino)

IMD CONCOREZZO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-20 25-21 25-20)

IMD CONCOREZZO: Tsitsigianni 8, Frigerio 9, Kavalenka 18, Tonello 6, Piazza 8, Marini 4, Rocca (L), Bianchi. Non entrate: Pegoraro, Alberti, Bianchi, Brutti, Ghezzi (L), Rosina. All. Delmati.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 11, Barbazeni 6, Korhonen 7, Trampus 1, Ngolongolo 9, Pasquino 5, Blasi (L), Fontemaggi 8, Negri 1. Non entrate: Kogler, Piredda, Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: Sabia, Kronaj.

Durata set: 29′, 29′, 28′; Tot: 86′.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (17-25 15-25 17-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Mennecozzi 2, Bovolo 13, Martinelli 3, Vighetto 3, Petrovic 4, Grazia 2, Galuppi (L), Ndoye 4, Tega 2, Sangoi 1, Foresi, Pisano (L), Zamboni. All. Giandomenico.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 14, Bernasconi 1, Mazzon 16, Longobardi 10, Veneriano 13, Rimoldi 1, Pericati (L), Radice 2, Colombino 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Baldi, Vigano (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Lanza, Mancuso.

Durata set: 23′, 22′, 25′; Tot: 70′.

MVP: Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori: 170

Girone A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Csi Clai Imola 3-1 (28-26, 25-19, 21-25, 25-15)

Bam Mondovi’-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (23-25, 16-25, 20-25)

Orocash Picco Lecco-Fgl-Zuma Castelfranco 3-0 (25-20, 25-15, 25-22)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-18, 25-18, 25-20)

Volleyball Casalmaggiore-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (14-25, 19-25, 14-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 3 (1 – 0); Orocash Picco Lecco 3 (1 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 3 (1 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 3 (1 – 0); Csi Clai Imola 0 (0 – 1); Bam Mondovi’ 0 (0 – 1); Fgl-Zuma Castelfranco 0 (0 – 1); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 0 (0 – 1); Volleyball Casalmaggiore 0 (0 – 1);

IL PROSSIMO TURNO- 13-10-2024 Ore 17.00



Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Akademia Sant’Anna Messina Ore16.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Bam Mondovi’

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Picco Lecco

Csi Clai Imola – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Fgl-Zuma Castelfranco – Volleyball Casalmaggiore

Girone B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Itas Trentino 1-3 (19-25, 24-26, 27-25, 13-25)

Imd Concorezzo-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)

Tenaglia Abruzzo Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (17-25, 15-25, 17-25)

Narconon Volley Melendugno-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (28-26, 26-28, 25-23, 25-22) Giocata ieri

U.S. Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 0); Imd Concorezzo 3 (1 – 0); Itas Trentino 3 (1 – 0); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 0 (0 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 0 (0 – 1); Volley Hermaea Olbia 0 (0 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 0 (0 – 1); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 1).

IL PROSSIMO TURNO- 13-10-2024 Ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo – Narconon Volley Melendugno Si gioca il 13-10-2024 Ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – U.S. Esperia Cremona

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tenaglia Abruzzo Volley

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio – Imd Concorezzo