Messina in testa al Girone A, Trento in fuga nel B

ROMA- Nuova capolista in vetta al Girone A . L’Omag-MT San Giovanni in M.no cade clamorosamente in casa dell’Orocash Picco Lecco per 3-1 e lascia libera la strada per il sorpasso dell’Akademia Sant’Anna Messina, che vola al primo posto grazie al successo in quattro set sul campo della Bam Mondovì. Al Palazzetto Al Bione sembra un pomeriggio come gli altri per le romagnole, subito in vantaggio grazie ad un netto 15-25. Evidentemente di un altro avviso però le ragazze di coach Milano, che dal secondo set giocano la gara perfetta e ribaltano la situazione, soffrendo ma anche giocando con estrema lucidità nei momenti caldi dell’incontro. Match da ricordare per la giovanissima classe ’06 Amoruso, 22 punti a referto e MVP, mentre Ortolani si ferma a 18. Parallelamente, le siciliane lasciano andare solo il secondo set contro le piemontesi, gestendo invece con sapienza gli altri parziali utili per balzare in cima al girone. Ancora una volta fondamentali l’MVP Diop, 22 punti, e le centrali Modestino-Olivotto, 25 punti e 6 muri in due, le pumine rimangono ultime a zero punti nonostante i 13 punti di Berger e Bosso.

Finisce 1-3 anche in Toscana, con la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa che viene superata dall’altra neopromossa Clai Imola Volley. Vince il primo set la squadra di coach Bracci, ma sono troppi i 29 errori di squadra per sperare in un risultato diverso, che le romagnole ribaltano con efficacia nelle restanti frazioni. Top scorer il capitano delle toscane, Zuccarelli con 16 punti, migliore in campo Bulovic, 14 con 2 muri.

Nel Girone B grande festa per l’Itas Trentino, che espugna il palazzetto della Narconon Volley Melendugno e, complici i risultati del pomeriggio, stacca in un sol colpo ben quattro avversarie. I primi due set sono i più combattuti e vanno alternativamente alle due contendenti. Dalla terza frazione però, le ragazze di coach Mazzanti alzano il muro (14 blocks vincenti contro 3) e Prandi comincia a giostrare le sue attaccanti permettendo alle trentine di prendere il largo senza guardarsi più indietro. Kosareva chiude a 17 punti, ok anche Weske (14 con 3 muri) e Molinaro (13 con 3 muri), mentre per le pugliesi si salva Joly (11).

Doppia sconfitta per la Nuvolì Altafratte Padova e la Tecnoteam Albese Volley Como, che cadono contro la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Us Esperia Cremona. Al PalaBorsani si vede forse la miglior versione stagionale delle cocche di coach Beltrami, che si liberano in poco più di un’ora delle ostiche rivali grazie alle fiammate di Enneking (15) e Zanette (13) e ai muri di Kone (4 vincenti, 11 punti). Al PalaFrancescucci senza l’opposta Mazzon, le comasche reggono nella prima frazione, ma poi cedono 1-3 sotto i colpi di ben cinque avversarie in doppia cifra: Bellia (18), Arciprete (16), Taborelli (15), Modesti (14 con 8 muri!) e Munarini (12).

Nello scontro tra le due neopromosse Imd Concorezzo e Tenaglia Abruzzo Volley a gioire, per la prima volta in stagione, sono le abruzzesi, che hanno la meglio nella maratona conclusasi al tie-break. Due volte in vantaggio la squadra di Giandomenico, due volte brava a pareggiare la formazione brianzola, che si arrende solo al 13-15 della frazione corta dopo una partita apertissima e molto equilibrata. MVP Ndoye con 26 punti, si ferma a 20 Kavalenka. Rinviata per impraticabilità di campo Volley Hermaea Olbia contro Trasporti Bressan Offanengo, interrotta sul 5-4 del primo set.

I TABELLINI-

GIRONE A-

BAM MONDOVI’ – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 1-3 (20-25 25-23 11-25 20-25)

BAM MONDOVI’: Viscioni 11, Tresoldi 6, Berger 13, Bosso 13, Catania 10, Schmit, Giubilato (L), Marengo 2, Fini, Manig, Deambrogio. Non entrate: Lancini. All. Basso.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 2, Mason 8, Olivotto 12, Diop 22, Rossetto 13, Modestino 13, Caforio (L), Guzin 1, Babatunde 1, Norgini. Non entrate: Trevisiol. All. Bonafede.

ARBITRI: Cecconato, Marigliano.

Durata set: 22′, 31′, 20′, 28′; Tot: 101′.

MVP: Binto Diop (Akademia Sant’Anna Messina)

Spettatori: 300

OROCASH PICCO LECCO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (15-25 25-21 25-22 25-23) –

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 9, Piacentini 8, Conti, Ghezzi 3, Atamah 7, Sassolini 2, Napodano (L), Amoruso 22, Moroni 10, Casari, Severin. Non entrate: Monaco, Mainetti (L). All. Milano.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 11, Parini 3, Ortolani 18, Piovesan 10, Consoli 11, Nicolini 5, Valoppi (L), Polesello 2, Ravarini, Sassolini, Bagnoli. Non entrate: Meliffi. All. Bellano.

ARBITRI: Bassan, Magnino.

Durata set: 24′, 28′, 30′, 31′; Tot: 113′.

MVP: Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – CLAI IMOLA VOLLEY 1-3 (25-19 16-25 18-25 23-25)

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Salinas 11, Fucka 13, Ferraro 1, Zuccarelli 16, Colzi 11, Vecerina 9, Bisconti (L), Lotti 1, Moschettini 1, Tosi. Non entrate: Fava, Tesi. All. Bracci.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 11, Ravazzolo 11, Stival 13, Bulovic 14, Bacchilega 6, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Mescoli 3, Migliorini 3, Visentin 2, Pinarello 1. Non entrate: Gambini, Arcangeli (L), Messaggi. All. Caliendo.

ARBITRI: Pristera’, Galletti.

Durata set: 29′, 28′, 25′, 34′; Tot: 116′.

MVP: Katarina Bulovic (Clai Imola)

GIRONE B-

IMD CONCOREZZO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 2-3 (28-30 25-20 23-25 25-20 13-15) – IMD CONCOREZZO: Tonello 13, Frigerio 13, Kavalenka 20, Tsitsigianni 15, Piazza 15, Marini, Rocca (L), Bianchi 5, Rosina 4, Alberti 1, Ghezzi (L). Non entrate: Brutti, Pegoraro, Bianchi. All. Delmati.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Foresi 3, Bovolo 16, Martinelli 14, Vighetto 13, Ndoye 26, Grazia 6, Tega (L) 1, Galuppi, Pisano (L). Non entrate: Petrovic, Sangoi, De Camillis, Zamboni. All. Giandomenico.

ARBITRI: Kronaj, Bonomo.

Durata set: 38′, 27′, 37′, 31′, 22′; Tot: 155′.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – ITAS TRENTINO 1-3 (23-25 25-21 17-25 14-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 11, Biesso 4, Passaro, Tanase 8, Riparbelli 7, Malik 10, Ferrario (L), Maruotti 2, Andrich 1, D’onofrio. Non entrate: Prato, Caracuta (L), Fioretti. All. Giunta.

ITAS TRENTINO: Kosareva 17, Pizzolato 4, Weske 14, Giuliani 3, Molinaro 13, Prandi 3, Fiori (L), Zojzi 10, Marconato 4, Bassi 2, Ristori 2, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

ARBITRI: Lanza, Morgillo.

Durata set: 27′, 25′, 27′, 24′; Tot: 103′.

MVP: Vittoria Prandi (Itas Trentino)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-17 25-15 25-18)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 8, Rebora 5, Monza 4, Enneking 15, Kone 11, Zanette 13, Cecchetto (L), Baratella, Brandi. Non entrate: Spiriti, Del Freo, Landucci, Zakoscielna, Osana (L). All. Beltrami.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 1, Esposito 6, Bovo 11, Grosse Scharmann 7, Fiorio 3, Micheletti 7, Maggipinto (L), Esposito 3, Talerico, Pridatko, Ghibaudo, Fanelli. Non entrate: Occhinegro (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Lentini, Di Lorenzo.

Durata set: 23′, 23′, 29′; Tot: 75′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – U.S. ESPERIA CREMONA 1-3 (25-19 20-25 16-25 25-27) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 9, Taje’ 3, Rimoldi 1, Grigolo 17, Veneriano 11, Colombino 13, Pericati (L), Baldi 3, Bernasconi 2, Mancastroppa. Non entrate: Radice, Mazzon, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 16, Modesti 14, Turla’ 4, Bellia 18, Munarini 12, Taborelli 15, Parlangeli (L), Felappi 1, Zorzetto, Zuliani, Bondarenko. Non entrate: Pena Pina Balestreri (L), Maiezza, Marchesini. All. Zanelli.

ARBITRI: Testa, Sabia.

Durata set: 26′, 27′, 26′, 34′; Tot: 113′.

MVP: Veronica Taborelli (Esperia Cremona)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Bam Mondovi’-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (20-25, 25-23, 11-25, 20-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) Giocata ieri

Orocash Picco Lecco-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (15-25, 25-21, 25-22, 25-23)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Clai Imola Volley 1-3 (25-19, 16-25, 18-25, 23-25)

Volleyball Casalmaggiore-C.B.L. Costa Volpino 3-2 (19-25, 25-15, 25-22, 17-25, 15-9) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Akademia Sant’Anna Messina 17 (6 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 15 (5 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 12 (4 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 12 (4 – 2); Clai Imola Volley 9 (3 – 3); Orocash Picco Lecco 9 (3 – 3); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 3); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 (2 – 4); C.B.L. Costa Volpino 3 (0 – 6); Bam Mondovi’ 0 (0 – 6);

IL PROSSIMO TURNO- 17/11/2024 Ore 17.00-



Akademia Sant’Anna Messina – Orocash Picco Lecco

C.B.L. Costa Volpino – Bam Mondovi’

Valsabbina Millenium Brescia – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Volleyball Casalmaggiore

Clai Imola Volley – Cbf Balducci Hr Macerata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia-Trasporti Bressan Offanengo Rinviata per impraticabilità del campo

Imd Concorezzo-Tenaglia Abruzzo Volley 2-3 (28-30, 25-20, 23-25, 25-20, 13-15)

Narconon Volley Melendugno-Itas Trentino 1-3 (23-25, 25-21, 17-25, 14-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-17, 25-15, 25-18)

Tecnoteam Albese Volley Como-U.S. Esperia Cremona 1-3 (25-19, 20-25, 16-25, 25-27)

LA CLASSIFICA-



Itas Trentino 16 (6 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 12 (4 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 11 (4 – 1); Narconon Volley Melendugno 11 (4 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 10 (3 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 3); U.S. Esperia Cremona 8 (2 – 4); Imd Concorezzo 5 (1 – 5); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 4); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 5).

IL PROSSIMO TURNO-17/11/2024 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio

Narconon Volley Melendugno – Volley Hermaea Olbia

Tenaglia Abruzzo Volley – U.S. Esperia Cremona

Itas Trentino – Imd Concorezzo

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tecnoteam Albese Volley Como