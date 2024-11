Olbia ferma la capolista Trento, la Futura stacca i pass per la Coppa Italia

Si chiude con una sconfitta per 3-0 in casa dell’Akademia Sant’Anna Messina il girone d’andata della Volleyball Casalmaggiore, già scesa in campo per la nona giornata nell’anticipo contro la Valsabbina Millenium Brescia, anch’essa uscita senza punti in questa domenica e ufficialmente quarta in vista degli accoppiamenti della coppa. Al PalaRescifina, la capolista del Girone A è implacabile con la solita Diop (18 punti con 4 ace) e l’MVP Rossetto (14), solo Montano in doppia cifra (14) per le ospiti. Al PalaGeorge, le giallonere vincono il primo parziale ma poi cedono sotto i colpi dell’Omag-MT San Giovanni in M.no guidata da Nardo (18), Ortolani (15) e l’MVP Nicolini. Serata no per Siftar, 14 punti ma con l’8% di efficienza, si fermano a 13 Pistolesi e Meli.

Continua a fare bell’impressione la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa ma, dopo lo 0-1 in casa della Cbf Balducci Hr Macerata, viene rimontata e travolta dalle padrone di casa, chiudendo a 15 gli altri tre parziali. Caruso è invalicabile con ben 9 muri e 18 punti totali, bene anche Decortes con 18 imbeccata dall’MVP Bonelli. Arriva finalmente la prima vittoria stagionale della Bam Mondovì e a farne le spese è la Clai Imola Volley, che cade al PalaManera al tie-break. Due volte in vantaggio e due volte rimontata, la squadra di coach Basso riesce a sbloccarsi rimanendo lucida nel momento più importante, trascinata da un quintetto in doppia cifra con Berger top scorer con 23 punti, un punto in più di Ravazzolo tra le romagnole. Due punti conquistati anche dalla Cbl Costa Volpino, che nel derby contro l’Orocash Picco Lecco parte in vantaggio, subisce il 2-1 ma poi pareggia e ottiene il successo. Partita sontuosa di Brandi, 22 punti con l’85% dal campo e 3 muri, si ferma a 16 Buffo. Tra le padrone di casa, 14 punti per Monti e 13 per Atamah.

Nel Girone B cade la capolista Itas Trentino, superata da una straripante Volley Hermaea Olbia al GeoPalace. Le sarde di coach Guadalupi sono bravissime nell’imporre il proprio ritmo e soprattutto, dopo essere andate in vantaggio 2-0 e aver visto le trentine rientrare nel terzo set, nel rimanere concentrate ai lunghi vantaggi della quarta frazione, portando a casa l’intera posta in palio con il punteggio di 31-29. Migliore in campo Korhonen, formidabile con 30 punti a referto, Bassi si ferma a 16 per le ospiti. Un risultato che fa felice la Futura Giovani Busto Arsizio, che grazie al 3-0 contro la Tenaglia Abruzzo Volley sale a -1 dalla capolista. I volti del successo corrispondono sempre a quelli di Zanette, MVP e top scorer con 22 punti, e Rebora, a referto con 16 punti di cui 8 muri.

Bella partita al PalaFrancescucci dove la Tecnoteam Albese Volley Como fa il possibile per strappare punti all’avversaria Narconon Volley Melendugno, ma senza fortuna. Decisivi il primo e il quarto set, combattutissimi e terminati ai vantaggi sempre in favore delle ospiti pugliesi, per l’1-3 finale. Top scorer Longobardi con 21 punti, MVP Malik con 18 ma bene anche Tanase (17), e Riparbelli, 12 punti con 3 ace e 4 muri. L’ingresso di Bondarenko è invece fondamentale per i tre punti conquistati dall’Us Esperia Cremona contro l’Imd Concorezzo, che soprattutto nel terzo set prova a riaprire la partita. Alla fine, sono le padrone di casa a festeggiare con il 28-26 finale, merito anche dei 18 punti di Taborelli. Partita da montagne russe invece tra la Nuvoltì Altafratte Padova e la Trasporti Bressan Offanengo. Le padrone di casa, avanti in casa per 2-0, staccano dopo il 27-29 della terza frazione e perdono il match in favore delle ospiti, bravissime a non mollare e a rimanere concentrate fino al termine dell’incontro. I 26 punti di Esposito e i 20 di Grosse Scharmann vengono annullati dai 24 punti di Martinelli e dal muro delle neroverdi, che piazza 6 blocks vincenti negli ultimi due parziali lasciando l’attacco delle padovane prima al 24% e, al tie-break, addirittura al 4%.

I TABELLINI-

GIRONE A-

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-17 25-19 25-19) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Olivotto 5, Diop 18, Rossetto 14, Modestino 5, Carraro 5, Mason 7, Caforio (L). Non entrate: Guzin, Babatunde, Trevisiol, Norgini. All. Bonafede.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nosella 2, Nwokoye 9, Pincerato 1, Costagli 8, Perletti 3, Montano Lucumi 14, Faraone (L), Marku 3, Ribechi. Non entrate: Dalla Rosa, Cantoni. All. Napolitano.

ARBITRI: D’Argenio, Pescatore.

Durata set: 23′, 27′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Aurora Rossetto (Akademia Sant’anna Messina)

BAM MONDOVI’ – CLAI IMOLA VOLLEY 3-2 (25-21 20-25 25-14 22-25 15-13) –

BAM MONDOVI’: Viscioni 14, Tresoldi 17, Berger 23, Bosso 16, Catania 11, Schmit, Giubilato (L), Fini. Non entrate: Manig, Deambrogio, Marengo, Lancini. All. Basso.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 6, Ravazzolo 22, Stival 13, Bulovic 9, Migliorini 10, Rizzieri 4, Mastrilli (L), Visentin, Mescoli, Pinarello. Non entrate: Messaggi, Gambini (L), Bacchilega, Arcangeli. All. Caliendo.

ARBITRI: Bosica, Pasin.

Spettatori: 485,

Durata set: 32′, 29′, 25′, 33′, 23′; Tot: 142′.

MVP: Lara Berger (BAM Mondovì)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (25-22 22-25 16-25 20-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 13, Tonello 10, Scacchetti 2, Siftar 14, Meli 13, Davidovic 7, Scognamillo (L), Romanin, Stroppa, Trevisan. Non entrate: Franceschini, Veglia, Riccardi (L). All. Solforati.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 18, Parini 7, Ortolani 15, Piovesan 12, Consoli 10, Nicolini 5, Valoppi (L), Ravarini, Bagnoli. Non entrate: Merli, Meliffi (L), Sassolini, Monti, Polesello. All. Bellano.

ARBITRI: Cavicchi, Selmi.

Durata set: 29′, 27′, 24′, 27′; Tot: 107′.

MVP: Cecilia Nicolini (OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO)

OROCASH PICCO LECCO – C.B.L. COSTA VOLPINO 2-3 (14-25 25-22 25-20 11-25 10-15) –

OROCASH PICCO LECCO: Monti 14, Atamah 13, Sassolini 5, Amoruso 8, Piacentini 2, Conti 3, Napodano (L), Moroni 10, Monaco 6, Casari, Mainetti, Severin. Non entrate: Mangani, Cattaneo (L). All. Milano.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 15, Dell’orto, Buffo 16, Brandi 22, Zago 14, Yilmaz 7, Gamba (L), Neciporuka 3, Tosi 2, Camerini, Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Fracassetti (L), Civitico. All. Cominetti.

ARBITRI: Ancona, Fontini.

Durata set: 25′, 31′, 27′, 20′, 16′; Tot: 119′.

MVP: Simona Buffo (C.B.L. COSTA VOLPINO)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-1 (22-25 25-15 25-15 25-15) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 13, Bonelli 1, Battista 12, Caruso 18, Decortes 17, Fiesoli 12, Bresciani (L), Bulaich Simian 1, Morandini 1, Sanguigni. Non entrate: Costantini (L), Orlandi, Busolini, Braida. All. Lionetti.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 12, Vecerina 7, Fucka 6, Ferraro 3, Salinas 7, Colzi 12, Bisconti (L), Fava 2, Lotti 1, Moschettini, Tesi (L), Tosi. All. Bracci.

ARBITRI: Resta, Pasquali.

Durata set: 30′, 24′, 26′, 24′; Tot: 104′.

MVP: Asia Bonelli (CBF BALDUCCI HR MACERATA)

Spettatori: 495

GIRONE B-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (25-23 25-18 27-29 23-25 10-15)-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Esposito 26, Bovo 7, Grosse Scharmann 20, Fiorio 15, Micheletti 8, Maggipinto (L), Esposito 2, Talerico, Pridatko. Non entrate: Ghibaudo, Occhinegro (L), Fanelli. All. Sinibaldi.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 12, Salvatori 8, Martinelli 24, Rodic 10, Caneva 13, Bridi 3, Tellone (L), Bole 4, Campagnolo 1, Pinetti, Compagnin. Non entrate: Favaretto, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Cervellati, Dell’Orso.

Durata set: 30′, 24′, 36′, 33′, 19′; Tot: 142′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-22 25-15 21-25 31-29) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Fontemaggi 12, Negri 5, Pasquino 5, Partenio 16, Barbazeni 2, Korhonen 30, Blasi (L), Trampus 4, Ngolongolo 3. Non entrate: Piredda, Kogler, Civetta. All. Guadalupi.

ITAS TRENTINO: Kosareva 17, Marconato 9, Weske 5, Giuliani 5, Molinaro 15, Prandi, Fiori (L), Bassi 16, Zojzi 1, Batte, Ristori (L), Iob. Non entrate: Pizzolato, Zeni. All. Mazzanti.

ARBITRI: Villano, Faia.

Durata set: 29′, 27′, 30′, 36′; Tot: 122′.

MVP: Piia Korhonen (Volley Hermaea Olbia)

Spettatori: 200

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-0 (25-11 25-20 25-21) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 7, Rebora 16, Monza 3, Enneking 3, Kone 8, Zanette 22, Cecchetto (L), Zakoscielna 1, Baratella. Non entrate: Spiriti, Landucci, Del Freo, Brandi, Osana (L). All. Beltrami.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Martinelli 6, Tega, Ndoye 8, Grazia 3, Foresi 1, Bovolo 5, Galuppi (L), Vighetto 14, Pisano. Non entrate: Petrovic, Sangoi, Zamboni. All. Giandomenico.

ARBITRI: Erman, Angelucci.

Durata set: 19′, 27′, 34′; Tot: 80′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

U.S. ESPERIA CREMONA – IMD CONCOREZZO 3-0 (25-17 25-21 28-26) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 9, Modesti 7, Turla’ 3, Bellia 6, Munarini 10, Taborelli 18, Parlangeli (L), Bondarenko 5, Felappi 3, Marchesini 1, Zorzetto, Zuliani. Non entrate: Fiameni (L), Maiezza. All. Zanelli.

IMD CONCOREZZO: Tonello 6, Frigerio 3, Kavalenka 16, Tsitsigianni 15, Piazza 2, Marini, Rocca (L), Bianchi 4, Pegoraro 1, Rosina, Ghezzi (L), Alberti, Bianchi. Non entrate: Brutti. All. Delmati.

ARBITRI: Bolici, Giulietti.

Durata set: 25′, 29′, 34′; Tot: 88′.

MVP: Vera Bondarenko (Esperia Cremona)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (25-27 25-20 17-25 27-29) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 12, Colombino 15, Longobardi 21, Taje’ 11, Rimoldi 2, Grigolo 12, Pericati (L), Baldi, Mancastroppa. Non entrate: Radice, Mazzon, Calervo (L), Bernasconi. All. Chiappafreddo.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Malik 18, Joly 13, Biesso 8, Passaro, Tanase 17, Riparbelli 12, Ferrario (L), Andrich 2, Caracuta 1, Maruotti, D’onofrio. Non entrate: Fioretti. All. Giunta.

ARBITRI: Lambertini, Galletti.

Durata set: 33′, 28′, 25′, 35′; Tot: 121′.

MVP: Polina Malik (Narconon Melendugno)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-19, 25-19)

Bam Mondovi’-Clai Imola Volley 3-2 (25-21, 20-25, 25-14, 22-25, 15-13)

Valsabbina Millenium Brescia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (25-22, 22-25, 16-25, 20-25)

Orocash Picco Lecco-C.B.L. Costa Volpino 2-3 (14-25, 25-22, 25-20, 11-25, 10-15)

Cbf Balducci Hr Macerata-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 25-15)

LA CLASSIFICA-

Akademia Sant’Anna Messina 23 (8 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 21 (7 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 18 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 18 (6 – 3); Clai Imola Volley 10 (3 – 5); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 5); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 6); C.B.L. Costa Volpino 8 (2 – 6); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 (2 – 6); Bam Mondovi’ 2 (1 – 7)

IL PROSSIMO TURNO-01/12/2024 Ore 17.00



Omag-Mt San Giovanni In M.No – Akademia Sant’Anna Messina

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Bam Mondovi’

Volleyball Casalmaggiore – Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (17-25; 11-25; 17-25)

Clai Imola Volley – Orocash Picco Lecco Si gioca il 29-11/2024 Ore 20.00)

C.B.L. Costa Volpino – Cbf Balducci Hr Macerata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Nuvoli’ Altafratte Padova-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-23, 25-18, 27-29, 23-25, 10-15)

Volley Hermaea Olbia-Itas Trentino 3-1 (25-22, 25-15, 21-25, 31-29)

Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-11, 25-20, 25-21)

U.S. Esperia Cremona-Imd Concorezzo 3-0 (25-17, 25-21, 28-26)

Tecnoteam Albese Volley Como-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-27, 25-20, 17-25, 27-29)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 19 (7 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 18 (6 – 2); Narconon Volley Melendugno 14 (5 – 3); U.S. Esperia Cremona 14 (4 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (4 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 13 (5 – 2); Volley Hermaea Olbia 9 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 5); Imd Concorezzo 5 (1 – 7); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 7).

IL PROSSIMO TURNO-01/12/2024 Ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como

Tenaglia Abruzzo Volley – Volley Hermaea Olbia

Itas Trentino – U.S. Esperia Cremona

Imd Concorezzo – Nuvoli’ Altafratte Padova

Narconon Volley Melendugno – Futura Giovani Busto Arsizio