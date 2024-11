Imola-Lecco già stasera. Domenica si gioca per entrare in Coppa Italia

Questa sera, alle ore 20, il turno si aprirà con l’anticipo tra la Clai Imola Volley e l’Orocash Picco Lecco, già certe di non partecipare alla competizione ma in piena corsa per un posto nella Pool Promozione, appaiate a 10 punti tra il quinto e il sesto posto. Domenica 1 dicembre le altre tre partite, essendosi già giocato il match tra la Volleyball Casalmaggiore e la Valsabbina Millenium Brescia, vinto dalle giallonere già sicure del quarto posto e quindi dell’accoppiamento con la prima del Girone B.

Tutto apertissimo invece per le prime tre posizioni, soprattutto a causa del big match tra l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, seconda con 21 punti, e l’Akademia Sant’Anna Messina, capolista a quota 23 e unica imbattuta del campionato. Se è indubbio che le siciliane giocheranno in casa il quarto di finale, potendo finire al massimo seconde in caso di sconfitta in Romagna, diverso il discorso per San Giovanni che, con un netto k.o., rimarrebbe a tiro della Cbf Balducci Hr Macerata, distante tre punti e impegnata in casa della Cbl Costa Volpino. Di grande interesse inoltre il confronto tra le ultime due della classifica, la Fgl Zuma Castelfranco Pisa e la Bam Mondovì.

Situazione discretamente ingarbugliata anche nel Girone B. La certezza è che l’Itas Trentino, prima con 19 punti, e la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda a 18, giocheranno in casa il quarto di finale del 18 dicembre. Non è certa però la loro posizione finale e determinanti saranno la sfida casalinga delle trentine contro l’Us Esperia Cremona e la trasferta delle bustocche in casa della Narconon Volley Melendugno.

Due formazioni nient’affatto estranee alla corsa alla coppa, facendo infatti parte del gruppone a 14 punti insieme alla Trasporti Bressan Offanengo e alla Nuvolì Altafratte Padova, a loro volta avversarie della Tecnoteam Albese Volley Como e dell’Imd Concorezzo. Ma a rendere ancor più incerta l’ultima giornata è stata la vittoria della Volley Hermaea Olbia nel recupero della sesta giornata contro le neroverdi: a quota 11 punti, anche le sarde potrebbero infatti agganciare una delle prime quattro posizioni in caso di successo pieno in casa della Tenaglia Abruzzo Volley e contemporanea sconfitta di almeno tre delle altre pretendenti. Le combinazioni sono praticamente infinite coinvolgendo ben cinque squadre per due posti e fondamentale sarà, oltre ai punti, il numero di vittorie e quello dei set vinti o persi.

GIRONE A-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Akademia Sant'Anna Messina

Dopo l’entusiasmante vittoria di domenica scorsa al PalaGeorge di Montichiari per tre set a uno contro la Valsabbina Millenium Brescia, dove le atlete marignanesi hanno dimostrato grande carattere e determinazione, la squadra di coach Massimo Bellano è pronta per affrontare l’ultima gara del girone di andata del campionato nazionale di serie A2. Al termine di questo turno saranno stabilite le posizioni in classifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Gli appassionati di volley avranno modo di partecipare a una domenica di grande pallavolo. La sfida che si gioca il primo dicembre al Palamarignano fra Omag-Mt e Akademia Sant’Anna Messina promette spettacolo assicurato per tutti gli amanti di questo sport perché si affrontano le prime due forze del girone A. Messina arriva a San Giovanni imbattuta e prima in classifica, mentre le atlete marignanesi inseguono a due punti di distanza (unica sconfitta a Lecco) e si presentano davanti al proprio pubblico dopo il confortante successo di Brescia. L’incontro di domenica, che promette sicuramente spettacolo, decreterà la capolista alla fine del girone di andata ed è importante in vista della Coppa Italia poiché le varie fasi di questo torneo si disputeranno in gara unica davanti al pubblico della miglior classificata. La squadra del Presidente Costantino non nasconde le sue velleità di puntare direttamente alla serie A1, dopo che in estate è riuscita a costruire un roster composto di atlete esperte e con forte personalità, guidato da coach Fabio Bonafede, al suo terzo anno in terra messinese. L’ex allenatore di Vallefoglia dovrebbe partire con Giulia Carraro in cabina di regia, opposto Diop Binto (seconda miglior realizzatrice del campionato con 167 punti e miglior top acers con 16 battute vincenti), Aurora Rossetto e Chiara Mason laterali, al centro Dalila Modestino e Rossella Olivotto, libero Giorgia Caforio. Starting six classico per l’Omag-Mt di coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a rispondere presente in questa sfida di cartello del campionato di serie A2. Curiosità ed ex: Quattro sono i precedenti fra le due formazioni, tre in favore di San Giovanni, mentre l’unica vittoria isolana risale al 17 marzo 2024 al Palarescifina di Messina. In forza al club siciliano ci sono due ex “Zie”, la centrale Maria Adelaide Babatunde che ha vestito la maglia dell’Omag-Mt nella stagione 2022-2023 e il libero Giorgia Caforio che ha difeso i colori marignanesi per due stagioni (2022-2023 e 2023-2024).

PRECEDENTI: 4 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Maria Adelaide Babatunde a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023; Giorgia Caforio a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023, 2023/2024



Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Ritengo Messina, per organico e per struttura, la squadra favorita per raggiungere direttamente la massima serie. Affronteremo una un sestetto formato da tante giocatrici che hanno grande esperienza avendo già giocato nella categoria superiore. All’Omag-Mt spetta un impegno difficile che però affrontiamo con grande carica e fiducia. Il confronto con Messina arriva in un momento positivo per noi; perciò, abbiamo tanta voglia di confrontarci con un avversario di questo spessore. Cercheremo di creare al sestetto siciliano il maggior numero di difficoltà davanti ad una cornice di pubblico importante. Domenica sarebbe veramente bello avere il palazzetto esaurito in ogni posto per far si che il match risulti una festa di sport e spettacolo per coronare un girone di andata che è stato di grande livello da parte della nostra squadra ».

Giulia Carraro (Akademia Sant'Anna Messina)- « Sarà sicuramente una bella partita, un test per vedere a che punto siamo e capire su quali aspetti servirà migliorare, ma anche per prendere coscienza di quanto di buono fatto. A prescindere dal risultato, si andrà avanti perché il campionato è ancora molto lungo. Come noi, loro cercheranno di esprimersi al meglio; anche loro si giocano il primato. Vedremo come andrà a finire. Sono queste le belle partite in cui si deve dare il 100 % e si può capire a che punto si è arrivati. Gara importante ma non decisiva ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Bam Mondovì

Sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza quello che si giocherà domenica (ore 17) al PalaParenti di Santa Croce sull'Arno. Di fronte si troveranno la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa e la Bam Mondovì. Quattro punti la prima, due quelli raccolti invece dalla compagine piemontese, conquistati proprio domenica scorsa al termine del tie-break contro Imola che ha sancito la fin qui unica vittoria in campionato della Bam. La squadra di casa cercherà di ritrovare la via del successo, Mondovì proverà a dare continuità di risultati: non mancano gli ingredienti per assistere a una bella partita, degna della sua importanza.

EX: Veronica Bisconti a Bam Mondovì nel 2021/2022, 2022/2023; Alessandra Colzi a Bam Mondovì nel 2022/2023



Candela Sol Salinas (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Dobbiamo disputare una bella partita e portare punti a casa. Mi appello a tutti i nostri tifosi affinché vengano a sostenerci, per noi sono troppo importanti. Abbiamo bisogno anche di loro per cercare di ottenere il massimo risultato in questo match. Tutte dovremo dare il meglio di noi stesse per trovare il modo di vincere, ci stiamo allenando bene e stiamo preparando la gara con la massima concentrazione. Siamo cariche, dovremo essere unite e mettere in campo le nostre qualità, senza guardare troppo all’avversaria ».

Morgana Giubilato (Bam Mondovì)- « Domenica scorsa abbiamo superato una squadra valida come Imola. Finalmente abbiamo raccolto i nostri primi punti: sapevamo che avevamo di fronte un campionato non facile, essendo una squadra giovane. Ma proprio quest’ultimo aspetto deve diventare un punto di forza e non di debolezza: abbiamo tanta “fame” e voglia di fare bene. Contro le romagnole abbiamo lottato su ogni pallone e siamo state più determinante nei momenti decisivi del set. Abbiamo dimostrato al nostro pubblico chi siamo veramente: questa vittoria deve essere un punto di partenza per fare ancora meglio, in vista della prossima sfida! ».

Clai Imola Volley - Orocash Picco Lecco

Si chiude il girone di andata della Clai Imola Volley nel girone A del campionato di serie A2 femminile. Le ultime due sconfitte consecutive, quella netta in casa contro Macerata (0-3 il finale al PalaRuggi) e quella molto più rocambolesca della scorsa domenica a Mondovì (al tie-break decisivo dopo oltre due ore e mezza di battaglia), hanno sicuramente rallentato il ritmo di crociera delle imolesi ma non cancellano per nulla quanto di buono fatto finora dalle ragazze guidate da coach Nello Caliendo. La quinta posizione attuale in classifica deve essere letta come un risultato di grande prestigio, traguardo che difficilmente si poteva ipotizzare dopo un precampionato costellato da molte ombre e dal pesante infortunio subito da Sofia Cavalli che ha decisamente scombussolato i piani dello staff tecnico. Invece, con grande dedizione e spirito di sacrificio, capitan Mastrilli e compagne stanno costruendo un piccolo capolavoro giornata dopo giornata e grazie al lavoro svolto quotidianamente in palestra sono arrivate ora a giocarsela alla pari con formazioni più navigate e (almeno sulla carta) più attrezzate dal punto di vista tecnico. Per il nono turno di campionato al PalaRuggi sarà ospite la OroCash Alberto Picco di Lecco, formazione lombarda di buon valore che in questo momento condivide la quinta piazza della graduatoria (con dieci punti) proprio con la stessa Clai. Il percorso delle due squadre è stato praticamente identico fino a questo momento, caratterizzato da 3 vittorie e 5 sconfitte per entrambe (anche se Imola ha vinto un set in più rispetto alle rivali), e l’intrigante sfida del prossimo turno si riveste quindi di una rilevanza molto consistente ai fini del piazzamento in graduatoria. Un risultato positivo nel match di venerdì 29 (si gioca in anticipo, alle ore 20) potrebbe indirizzare pesantemente il cammino di Imola e aprire prospettive del tutto nuove (e molto stimolanti...) per la compagine romagnola.

EX: Nessuno



Eva Ravazzolo (Clai Imola Volley)- « Deve ancora terminare il girone di andata, quindi ci andrei piano a definire questa gara come un appuntamento decisivo per la nostra stagione. Loro sono una squadra molto forte con un roster importante, ma noi siamo assolutamente pronte a far vedere chi siamo anche in questa occasione. Tutto dipende dal nostro approccio al match; se saremo in grado di esprimere il nostro miglior gioco, sono convinta che arriverà un risultato positivo ».

Gaia Moroni (Orocash Picco Lecco)- « Venerdì scontro diretto contro imola, sarà una partita molto complicata ai fini della classifica, ci giochiamo il 5 posto e un eventuale accesso futuro alla pool promozione. Sarà fondamentale rimanere lucide e aggressive fino alla fine. In settimana lavoreremo sodo, sperando anche di recuperare linda per avere la squadra al completo e dare il tutto per tutto ».

C.B.L. Costa Volpino - Cbf Balducci Hr Macerata

Dopo due vittorie consecutive la Pallavolo CBL cerca di prolungare la sua striscia positiva sfruttando l’effetto di giocare nel palazzetto amico. Le ragazze di Cominetti sfidano Helvia Recina terza forza del campionato che si presenta a Costa Volpino dopo tre vittorie di fila e con l’obiettivo di continuare a stare in alto in classifica.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Giada Civitico a Helvia Recina Volley Macerata nel 2023/2024



Ginevra Camerini (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci aspetta una partita molto impegnativa, non c’è dubbio. Affrontiamo la terza in classifica, una squadra che ha dimostrato di avere qualità e costanza di rendimento, quindi sarà una sfida complicata. Da parte nostra, arriviamo con una certa carica dopo le ultime due vittorie consecutive, che ci hanno aiutato a ritrovare fiducia e un po’ di serenità. Queste vittorie sono state importanti, non solo per i punti, ma anche per l’autostima del gruppo, che era calata dopo una serie di sconfitte. Prima di queste due vittorie, infatti, abbiamo attraversato un periodo difficile, perdendo tutte le partite e faticando a trovare il nostro equilibrio in campo. Ora, però, abbiamo lavorato tanto per migliorare sia sotto l’aspetto tecnico che mentale. Siamo ottavi in classifica, e la posizione non ci soddisfa pienamente: vogliamo dimostrare di poter stare più in alto. Questa partita sarà un banco di prova importante per capire a che punto siamo. Dovremo essere concentrate dal primo all’ultimo punto, evitare cali di tensione e mettere in campo il massimo della determinazione. Non abbiamo nulla da perdere contro una squadra sulla carta più forte, ma dobbiamo entrare in campo con l’atteggiamento giusto e con la voglia di giocarcela fino in fondo ».

Aurora Morandini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di domenica contro Costa Volpino sarà una gara fondamentale per il nostro percorso in campionato al giro di boa e in chiave abbinamenti dei Quarti di finale di Coppa Italia. Il nostro avversario è una squadra forte, soprattutto al centro, infatti la palleggiatrice sfrutta molto questo tipo di gioco. Dovremmo essere brave ad arginare loro, ma anche ad avere tanta pazienza in muro difesa: Costa Volpino, inoltre, è una formazione che difende molto. Dobbiamo quindi cercare di giocare al massimo per portare a casa i tre punti, noi come sempre scenderemo in campo cariche per dare il meglio ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Tecnoteam Albese Volley Como

Punti in palio ambiti su entrambi i fronti domenica alle 17 al PalaCoim di Offanengo, teatro del confronto (il terzo tra le due squadre in A2) tra Trasporti Bressan e Tecnoteam Albese Volley Como. Dopo il tie break perso nel recupero mercoledì a Olbia, le neroverdi cremasche (con 10 set nelle gambe nell'arco di quattro giorni) allenate da Giorgio Bolzoni hanno agguantato il terzo posto in compagnia di Cremona, Melendugno e Altafratte Padova a quota 14 punti. In caso di successo pieno, Offanengo sarebbe certa di qualificarsi (sarebbe la prima volta) alla Coppa Italia, anche se ci sono varie combinazioni possibili; in ogni modo, le padrone di casa intendono chiudere al meglio un girone d'andata brillante in relazione agli obiettivi societari. Dal canto suo, la Tecnoteam Albese Volley Como arriverà al PalaCoim con il forte intento di riscatto dopo quattro sconfitte consecutive che hanno rallentato il cammino della squadra di Mauro Chiappafreddo. Nelle fila ospiti, domenica da fresca ex per la centrale Sara Tajè, lo scorso anno in A2 a Offanengo.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Tajè a Volley Offanengo nel 2023/2024



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Giocare 10 set in 4 giorni non è arrivare nelle migliori condizioni fisiche alla gara, ma come sempre si affrontano le situazioni per come sono. Avere la possibilità di giocarsi un posto in Coppa Italia arrivati a questo punto della stagione è sicuramente soddisfacente e se me l'avessero chiesto un mese fa avrei detto che andava benissimo. Albese è una buona squadra, aver perso per infortunio l'opposto Mazzon ha condizionato il loro gioco e messo la Tecnoteam in una posizione di classifica non adeguata all'organico, ma è una squadra che sta lottando in ogni partita. Dobbiamo rimanere molto focalizzati su di noi: anche mercoledì a Olbia, come domenica contro la Nuvolì, abbiamo avuto troppe volte momenti di totale black out e subito filotti. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista; in questo momento non abbiamo la giusta continuità per spingere nel modo adeguato ».

Sara Tajè (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sono davvero contenta di tornare li ad Offanengo, ritrovo staff e compagne con cui un anno fa ho lavorato bene. Felice di giocare contro, da avversaria. Ho ottimi ricordi della bella esperienza trascorsa, è stato un campionato in crescendo e siamo arrivati a dominare la poule salvezza. Ora però testa ad Albese: sono desiderosa di confrontarmi con loro che stanno facendo molto bene e spero proprio di riuscire a dare il mio contributo per portare a casa punti importanti per la nostra classifica. Per me sarà un piacere ritrovare Martinelli con la quale, lo scorso anno, ho legato molto. Ora vinca la migliore e spero di essere io con Albese..... ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Volley Hermaea Olbia

È già tempo di bilanci per quanto riguarda il campionato di serie A2 femminile, che nel prossimo weekend terminerà la fase di andata della prima parte della stagione 2024/25. Da un punto di vista puramente matematico, il rendiconto rossoblu non è come ci si aspettava, dato che dopo otto partite si sono raccolti soltanto una vittoria e due punti in classifica. A far vedere il bicchiere mezzo pieno, però, è la notevole crescita che si è registrata in tutte le giovani giocatrici, che hanno iniziato a far vedere cose interessanti e che lasciano ben sperare per la seconda parte del campionato. A far visita domenica al PalaBCC di Vasto sarà la Volley Hermaea Olbia, squadra che sta vivendo un notevole momento positivo nel quale ha trionfato anche sulla capolista Trento. Le atlete sarde arriveranno alla trasferta abruzzese dopo l’inusuale incontro infrasettimanale di mercoledì, nel quale sono uscite vittoriose su Offanengo dopo cinque set di gioco. Per allungare a quattro il loro filotto di successi dovranno, dunque, ricaricare al più presto le pile e pensare che domenica le aspetterà un incontro non affatto semplice. Lo storico delle vittorie tra la formazione olbiese e quella abruzzese è a vantaggio della prima per 2-0, dopo essersi imposta doppiamente nella stagione 2021/22. A voler ribaltare lo storico e ottenere la prima gioia casalinga lo saranno a tutti i costi le rossoblu, che dopo aver rischiato di allungare la partita contro la seconda forza del campionato, vorranno ripartire da quanto di buono si era visto nel campo bustocco sul finale dell’ultimo match. Coach Giandomenico, d’altronde, conosce molto bene il suo avversario, avendo trascorso due stagioni nel territorio gallurese. Inoltre, potrà contare su una Petrovic in più, vista a referto domenica scorsa e progressivamente in ripresa. La sfida contro le sarde mette in palio punti importanti per le rossoblu, che nel caso di bottino pieno potrebbero abbandonare il ruolo di fanalino di coda e iniziare il girone di ritorno con migliori auspici. Sarà necessario, quindi, imporre un buon gioco fin dai primi scambi e evitare di lasciar sfuggire le proprie avversarie, spesso troppo lontane quando cambia l’atteggiamento in campo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: - Allenatori: Emiliano Giandomenico a Hermaea Olbia nel 2019/2020, 2020/2021



Michela Pisano (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Dobbiamo ritenere questa partita come una finale - afferma Michela Pisano - Da questa domenica in poi saranno tutte finali al fine di raggiungere l’obiettivo salvezza nel nuovo anno. Olbia è un’ottima squadra, ha giocatrici esperte che militano in questo campionato da anni ma allo stesso tempo noi abbiamo la spensieratezza e la tenacia che abbiamo dimostrato in più di una gara, in special modo a Trento e con la vittoria di Concorezzo. Ci aspettiamo una sfida importante e sono sicura che su ogni palla ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato ».

Michela Negri (Volley Hermaea Olbia)- « Stiamo migliorando in termini di affiatamento e reattività nella fase di difesa e copertura. La gara contro Offanengo è stata dura, siamo state brave a reagire nei momenti più importanti, mettendo in difficoltà l'avversario. Sono molto contenta di aver potuto giocare e di aver dato un contributo dimostrando quanto posso offrire alla squadra. Ora dobbiamo cercare di migliorare la velocità, provando a essere il meno prevedibili possibile. E' importante giocare spinte per mettere in difficoltà il muro avversario, oltre che il gioco sui centrali. Nelle ultime partite credo ci sia stato un cambio di mentalità che ci porta a credere ancora nella possibilità di vincere anche quando le partite iniziano male. Contro Altino non bisognerà adagiarsi sugli ultimi successi, pensando di poter vincere facilmente contro una squadra al momento ultima in classifica. Le nostre avversarie non vanno sottovalutate, anche perché hanno già dimostrato di poter competere alla pari contro avversarie quotate come Trento, tanto per citarne una. Scenderemo in campo con grinta e determinazione per dare un lieto fine sia al girone d'andata che a una settimana fin qui molto impegnativa ».

Itas Trentino - U.S. Esperia Cremona

C’è voglia di riscatto in casa Itas Trentino. Dopo la prima sconfitta stagionale, rimediata ad Olbia, le gialloblù di coach Mazzanti torneranno in campo domenica 1 dicembre per chiudere il girone d’andata di Regular Season con l’obiettivo di confermare la vetta della classifica. Avversario di turno di Prandi e compagne sarà l’U.S. Esperia Cremona, formazione in salute che giungerà al Sanbàpolis forte di tre successi consecutivi che hanno proiettato il sestetto lombardo al terzo posto in classifica in coabitazione con Offanengo, Melendugno e Padova. Il fischio d’inizio del match, valido per la nona giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv. Sono due i precedenti in gare ufficiali tra Trentino Volley e U.S. Esperia Cremona, che si sono affrontate nella Regular Season della stagione 2022/2023 in Serie A2: il bilancio sorride a Trento che si è imposta in entrambe le occasioni (3-1 in casa e 0-3 in trasferta). L’unica ex della sfida è il libero Francesca Parlangeli, che ha vestito la maglia dell’Itas Trentino per due stagioni, dal 2022 al 2024.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Francesca Parlangeli a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024

Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « L’ultima partita del girone d’andata ci oppone ad una squadra equilibrata ed organizzata. Vogliamo tornare a far girare il nostro cambio-palla con fluidità soprattutto sulle situazioni di palla spostata per giocare sui nostri livelli. Domenica scorsa ad Olbia abbiamo subìto situazioni tattiche in cui non siamo riusciti ad essere efficaci e che abbiamo affrontato in settimana per essere pronti nella sfida con Cremona ».

Sofia Felappi (U.S. Esperia Cremona)- « La partita contro Concorezzo è stata determinante per confermare l’onda positiva che stiamo avendo nelle ultime settimane. Nel terzo set abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo state brave a riprenderci subito e non abbiamo mai mollato, restando unite come squadra. La partita contro Trentino sarà sicuramente molto impegnativa, essendo loro una squadra molto organizzata con un’ottima rosa e ancora imbattute in casa. In palestra ci stiamo allenando al massimo per dare il meglio in campo ».

Imd Concorezzo - Nuvolì Altafratte Padova

Dopo due giornate di intensi impegni lontano dalle mura amiche, la IMD Pallavolo Concorezzo è pronta a tornare a giocare di fronte al suo caloroso pubblico. Domenica, la squadra ospiterà Nuvolì Altafratte, un match importante per rimettersi in carreggiata e riconquistare la fiducia dei tifosi. La squadra sta lavorando duramente in allenamento per riprendere slancio e ottenere risultati positivi nella competizione. L'obiettivo è affrontare l'incontro con determinazione, sfruttando il fattore campo e il supporto dei tifosi per crescere e migliorare la posizione in classifica. La partita si preannuncia avvincente e le ragazze sono pronte a dare il massimo per portare a casa i punti.

EX: Nessuno



Davide Delmati (Imd Concorezzo)- « Questa settimana ci siamo preparati ad affrontare, finalmente in casa, dopo due gare consecutive in trasferta, Nuvolì Altafratte. Per noi è molto importante il fatto di giocare in casa, sostenuti dal nostro pubblico, dove abbiamo sempre fatto bene e abbiamo sempre combattuto conquistando punti importanti. Come dicevo, in questi giorni ci siamo preparati ad affrontare Altafratte che è una squadra, a mio avviso, molto competitiva e ben organizzata, che esprime un gioco molto rapido e può contare su individualità di ottimo livello in questo campionato come: Cristina Fiorio, Laura Bovo, Martina Stocco e Lena Grosse. Anche durante gli allenamenti di questa settimana, come era già avvenuto in quelle precedenti, abbiamo focalizzato l’attenzione principalmente sul lavoro su noi stessi per affinare il nostro feeling con le palleggiatrici e per migliorare i sistemi di side out e quelli di break della squadra. Credo che, in tutta questa prima parte di campionato, sia importante per noi continuare a lavorare principalmente su noi stessi. Ovviamente, con l’avvicinarsi della partita, analizziamo in qualche macro situazione anche gli avversari ma senza mai perdere di vista il lavoro che dobbiamo fare, perché siamo ancora molto impegnati a migliorare la nostra qualità di gioco ».

Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova)- « Siamo tornate in palestra dispiaciute per il risultato finale di domenica scorsa perché essere davanti 2-0 e poi perdere al tie-break non è mai piacevole, però siamo consapevoli delle nostre possibilità pertanto ci siamo rituffate nel lavoro settimanale per ripartire al meglio e con la giusta mentalità. A Concorezzo affronteremo l’ennesima partita importante di un campionato dove tutte le squadre scendono in campo per vincere, questo è quello che faremo anche noi domenica, con la consueta combattività per cercare di portare a casa la vittoria ».

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio

Dopo la convincente prova fuori casa contro la Tecnoteam Albese Volley Como, che ha portato tre punti e la quarta posizione in classifica , la Narconon ospita la futura Giovani Busto Arsizio per ritrovare subito la vittoria davanti al proprio pubblico dopo le due sconfitte consecutive contro Trentino e Olbia. Per riscattarsi tra le mura amiche la Narconon dovrà sudare le proverbiali sette camice, perché di fronte avrà l’avversario più in forma del momento. Infatti, dopo un inizio altalenante, le biancorosse bustesi ben guidate da coach Alessandro Beltrami sembrano aver trovato “la quadra”, e Monza e compagne hanno messo su un ruolino di marcia costituito da cinque vittorie consecutive, che gli ha già garantito la presenza ai quarti di Coppa Italia e che rende merito ad una formazione costruita per provare a vincere il campionato. Le Salentine dal canto loro, già dalla scorsa settimana, possono fare riferimento nuovamente all’esperienza di capitan Caracuta, assente causa infortunio per un lungo periodo. L’appuntamento è per domenica 1 dicembre alle ore 17 presso il Palazzo Polifunzionale dello Sport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce.

EX: Gaia Badalamenti a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Simone Giunta (Narconon Volley Melendugno)- « Vogliamo chiudere il girone di andate con una vittoria, pur consapevoli che di fronte avremo un avversario fortissimo che è in un periodo di forma strabiliante. Abbiamo lavorato duro per poter regalare ai nostri instancabili e numerosi tifosi una vittoria di prestigio che faccia dimenticare le due sconfitte consecutive e anche perché la vittoria ci può dare la possibilità di andare ai quarti di Coppa Italia. Stiamo bene sia fisicamente che di testa e domenica lo dimostreremo ».

Giada Cecchetto (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Sarebbe davvero importante chiudere con un'altra bella vittoria il girone d'andata; prima di tutto per continuare la nostra scia positiva di crescita di squadra e poi come ennesima dimostrazione del lavoro che stiamo facendo in palestra ogni giorno. In ogni partita sento la squadra crescere, abbiamo imparato a soffrire. Ogni giocatrice che entra dà il suo contributo positivo e siamo sempre più affiatate dentro e fuori dal campo. Questo è frutto del fatto che ogni giorno ci conosciamo sempre di più consolidando gli equilibri di squadra. La svolta maggiore è avvenuta a livello mentale, dove abbiamo raggiunto la consapevolezza che siamo una grande squadra e che, sebbene ogni partita sia una battaglia, noi, insieme, abbiamo le armi per uscirne a testa alta. Domenica ci aspetta un'altra bella sfida. Meledugno ha alti numeri in attacco: questo significa che dovremo difenderle molto, avere pazienza in contrattacco ed aggredirle da subito con la battuta per rendere il gioco più leggibile. Giocare nel loro palazzetto non è semplice soprattutto dopo un viaggio così lungo ma sarà una bella prova per noi per continuare a crescere come squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA GIRONE A-

Volleyball Casalmaggiore - Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (17-25, 11-25, 17-25)

Venerdì: 29 novembre 2024, ore 20.00

Clai Imola Volley - Orocash Picco Lecco Arbitri: Russo Roberto, Stellato Giuseppina



Domenica 1 dicembre 2024, ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Lentini Gianmarco, Adamo Giorgia

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Bam Mondovì Arbitri: Sumeraro Fabio, Lanza Claudia

C.B.L. Costa Volpino - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Papapietro Eustachio, De Nard Andrea



LA CLASSIFICA-

Akademia Sant'Anna Messina 23, Omag-Mt San Giovanni In M.No 21, Cbf Balducci Hr Macerata 18, Valsabbina Millenium Brescia 18, Clai Imola Volley 10, Orocash Picco Lecco 10, Volleyball Casalmaggiore 9, C.B.L. Costa Volpino 8, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4, Bam Mondovì 2

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA GIRONE B-

Domenica 1 dicembre 2024, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Pecoraro Sergio, Mazzarà Antonio



Tenaglia Abruzzo Volley - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Proietti Deborah, Giulietti Fabrizio

Itas Trentino - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Polenta Martin, Ancona Massimo



Imd Concorezzo - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Peccia Luigi, Pasquali Fabio

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Candeloro Eleonora, Palumbo Christian



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 19, Futura Giovani Busto Arsizio 18, Trasporti Bressan Offanengo 14, Narconon Volley Melendugno 14, U.S. Esperia Cremona 14, Nuvolì Altafratte Padova 14, Volley Hermaea Olbia 11, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Imd Concorezzo 5, Tenaglia Abruzzo Volley 2.