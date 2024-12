Offanengo e Cremona in Coppa Italia, nel Girone A cambio al vertice

ROMA - Si è chiuso oggi, domenica 1 dicembre, il girone d’andata della Serie A2 Tigotà . Un turno che ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa A2: i quarti di finali, in programma il 18 dicembre, vedranno da un lato San Giovanni in Marignano contro Cremona e Busto Arsizio contro Macerata, dall’altro Trento-Brescia e Messina-Offanengo.

Lo scontro al vertice del Girone A sorride infatti all’Omag-Mt San Giovanni in M.no che, in quattro set, infligge la prima sconfitta stagionale all’Akademia Sant’Anna Messina superandola in classifica al primo posto. Le romagnole costruiscono il successo vincendo il primo set, il più combattuto, 25-22 grazie alla concentrazione negli istanti finali. Il secondo set viene gestito in totale tranquillità mentre le siciliane riaprono tutto vincendo un’altra frazione testa a testa, la terza, 23-25. Ma, nel quarto gioco, il ritmo delle ospiti cala, lasciando spazio al trionfo della squadra di coach Bellano, trascinata dalle doppie cifre di Piovesan, 19 punti, Consoli, MVP con 17, Ortolani, 15, e Nardo, 12. Per la formazione di coach Bonafede, non sufficienti i 24 punti di Diop.

Nelle altre due partite del Girone A, sorprendente successo della Cbl Costa Volpino, che davanti al suo pubblico regola 3-1 la Cbf Balducci Hr Macerata. Prova super per le lombarde, soprattutto per quanto di buono messo in campo in termini di testa: decisivi infatti i finali di primo, terzo e quarto set, tutti vinti di slancio punto a punto (25-22 e doppio 26-24). Premio di MVP per Neciporuka, determinante con il suo ingresso nelle ultime due frazioni, mentre chiude a 19 punti Zago. Top scorer Decortes con 22 punti. In Toscana, la FGL-Zuma Castelfranco Pisa lascia solo il terzo parziale alla Bam Mondovì nel confronto in coda alla classifica, allungando proprio sulle piemontesi, ultime a -5. Bene Salinas con 23 punti per le padroni di casa, chiude a 26 Berger per le ospiti.

Succede di tutto nel Girone B, dove andavano assegnati ancora gli ultimi due posti per la coppa. A prenderseli sono la Trasporti Bressan Offanengo, vincente sulla Tecnoteam Albese Volley Como, e l’Us Esperia Cremona, che perde contro l’Itas Trentino ma grazie al punto conquistato al tie-break riesce a tenere distanziata Olbia. Al PalaCoim, sono Martinelli (22 punti), Nardelli (18) e l’MVP Bole (17) a indirizzare un match equilibratissimo, con tutti i parziali decisi nel finale e la testimonianza del 29-27 dell’ultimo quarto. Al Sanbapolis, botta e risposta lungo due ore e mezza tra trentine e cremonesi, con le ospiti inizialmente avanti, poi sotto 2-1 e infine in grado di prendersi il 2-2 valso la Coppa Italia. Ma il successo la tie-break, guidato dai 22 punti di Weske e i 17 di Molinaro contro i 21 di Taborelli, fa sorridere anche la squadra di coach Mazzanti che mantiene la vetta della classifica, seppur con gli stessi punti della Futura Giovani Busto Arsizio.

Le bustocche vincono in trasferta in casa della Narconon Volley Melendugno grazie al 24-26 della quarta frazione, dopo aver controllato i primi due set e perso il terzo. Enneking e Zanette firmano 16 punti a testa, Joly e Malik ne fanno 30 in due. Oltre alle pugliesi, a veder tramontare il sogno della qualificazione in Coppa Italia sono la Volley Hermaea Olbia e la Nuvolì Altrafratte Padova. Alle sarde non basta il netto 0-3 in casa della Tenaglia Abruzzo Volley, con Korhonen top scorer e MVP con 15 punti. Le padovane cadono invece in quattro set contro un’ottima Imd Concorezzo, attenta e concentrata per tutto l’arco della gara. A recitare il ruolo da protagonista è l’opposta Kavalenka, che mette a referto 29 punti, mentre tra le ragazze di coach Sinibaldi si distingue Esposito (21).

I TABELLINI-

GIRONE A-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - AKADEMIA SANT'ANNA MESSINA 3-1 (25-22 25-18 23-25 25-16) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 7, Ortolani 15, Piovesan 19, Consoli 17, Nicolini 6, Valoppi (L), Bagnoli. Non entrate: Sassolini, Ravarini, Monti, Polesello, Merli, Meliffi (L). All. Bellano.

AKADEMIA SANT'ANNA MESSINA: Rossetto 12, Modestino 7, Carraro, Mason 5, Olivotto 11, Diop 24, Caforio (L), Babatunde 7, Norgini. Non entrate: Trevisiol, Guzin. All. Bonafede.

ARBITRI: Lentini, Adamo.

Durata set: 27', 26', 31', 26'; Tot: 110'.

MVP: Claudia Claudia (Omag-MT)

Spettatori: 516



FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA - BAM MONDOVI' 3-1 (25-14 25-21 21-25 25-21) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 18, Lotti 8, Fucka 15, Ferraro 3, Salinas 23, Colzi 14, Bisconti (L). Non entrate: Tesi (L), Vecerina, Tosi, Fava, Moschettini. All. Bracci.

BAM MONDOVI': Viscioni 4, Tresoldi 3, Berger 26, Bosso 14, Catania 5, Schmit, Giubilato (L), Lancini 8, Deambrogio 1, Fini. Non entrate: Marengo, Manig. All. Basso.

ARBITRI: Sumeraro, Lanza.

Durata set: 23', 28', 30', 28'; Tot: 109'.

MVP: Candela Sol Salinas ( Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)



VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (17-25 11-25 17-25) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Grbavica 3, Perletti, Montano Lucumi 11, Costagli 10, Nwokoye 2, Pincerato, Faraone (L), Nosella 1, Cantoni, Ribechi. Non entrate: Marku, Dalla Rosa, Perini (L). All. Napolitano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Meli 10, Davidovic 11, Pistolesi 15, Tonello 6, Scacchetti 3, Siftar 14, Scognamillo (L), Riccardi 1, Stroppa, Romanin. Non entrate: Trevisan, Franceschini. All. Solforati.

ARBITRI: Manzoni, Pasin.

Durata set: 25', 19', 20'; Tot: 64'.

MVP: Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)

Spettatori: 457

C.B.L. COSTA VOLPINO - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-22 16-25 26-24 26-24) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 13, Dell'orto 1, Buffo 14, Brandi 9, Zago 19, Yilmaz 4, Gamba (L), Neciporuka 7, Tosi 1, Dell'amico, Camerini. Non entrate: Civitico, Fumagalli, Fracassetti (L). All. Cominetti.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Battista 4, Caruso 9, Decortes 22, Fiesoli 10, Mazzon 15, Bonelli 4, Bresciani (L), Bulaich Simian 4, Braida 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Orlandi, Busolini, Costantini (L). All. Lionetti.

ARBITRI: Papapietro, De Nard.

Durata set: 30', 24', 30', 33'; Tot: 117'.

MVP: Paula Neciporuka (C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (23-25 25-22 25-20 29-27) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 18, Campagnolo, Martinelli 22, Rodic 5, Caneva 8, Bridi 6, Tellone (L), Bole 17, Salvatori 1, Tommasini. Non entrate: Pinetti, Compagnin, Lanzara (L), Favaretto. All. Bolzoni.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 14, Taje' 8, Rimoldi 1, Grigolo 20, Veneriano 8, Colombino 20, Pericati (L), Mancastroppa 1, Baldi, Radice. Non entrate: Mazzon, Calcetto, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Pecoraro, Mazzara'.

Durata set: 32', 29', 28', 35'; Tot: 124'.

MVP: Elisa Bole (Trasporti Bressan Offanengo)



TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY - VOLLEY HERMAEA OLBIA 0-3 (19-25 21-25 22-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Ndoye 13, Petrovic 7, Grazia 3, Foresi 1, Bovolo 1, Martinelli 12, Galuppi (L), Tega 6, Pisano (L). Non entrate: Vighetto, Sangoi. All. Giandomenico.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 13, Barbazeni 2, Korhonen 15, Fontemaggi 6, Ngolongolo 10, Pasquino 3, Blasi (L), Negri 3, Trampus 3. Non entrate: Kogler, Piredda, Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: Proietti, Giulietti.

Durata set: 32', 34', 29'; Tot: 95'.

MVP: Piia Korhonen (Hermaea Olbia)



ITAS TRENTINO - U.S. ESPERIA CREMONA 3-2 (26-28 26-24 25-21 21-25 15-11) –

ITAS TRENTINO: Prandi 3, Kosareva 16, Marconato 3, Weske 22, Giuliani 4, Molinaro 17, Fiori (L), Pizzolato 11, Zojzi 9, Bassi 3, Ristori, Batte, Zeni (L). Non entrate: Iob. All. Mazzanti.

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 8, Modesti 13, Turla' 1, Bondarenko 9, Munarini 17, Taborelli 21, Parlangeli (L), Zuliani 4, Zorzetto, Felappi, Maiezza. Non entrate: Marchesini, Bellia, Brusaferri (L). All. Zanelli.

ARBITRI: Polenta, Ancona.

Durata set: 33', 30', 24', 28', 17'; Tot: 132'.

MVP: Beatrice Molinaro (Itas Trentino)

Spettatori: 480



IMD CONCOREZZO - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (25-18 16-25 25-22 25-21) –

IMD CONCOREZZO: Tonello 6, Frigerio 4, Kavalenka 29, Tsitsigianni 16, Piazza 8, Marini, Rocca (L), Bianchi 1, Bianchi, Rosina, Alberti, Ghezzi (L). Non entrate: Pegoraro, Brutti. All. Delmati.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Micheletti 6, Stocco 3, Esposito 21, Bovo 7, Grosse Scharmann 14, Fiorio 13, Maggipinto (L), Pridatko 3, Esposito 1, Talerico 1, Ghibaudo. Non entrate: Occhinegro (L), Fanelli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Peccia, Pasquali.

Durata set: 24', 27', 31', 28'; Tot: 110'.

MVP: Julia Kavalenka (Imd Concorezzo)

Spettatori: 230



NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (16-25 17-25 25-18 24-26) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Biesso 3, Caracuta 1, Tanase 11, Riparbelli 5, Malik 15, Joly 15, Ferrario (L), Andrich 1, Maruotti 1, Passaro, D'onofrio. Non entrate: Fioretti. All. Giunta.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 8, Rebora 10, Monza 2, Enneking 16, Kone 7, Zanette 16, Cecchetto (L), Zakoscielna 4, Baratella 1, Del Freo 1, Brandi. Non entrate: Landucci, Osana (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Candeloro, Palumbo.

Durata set: 26', 25', 26', 33'; Tot: 110'.

MVP: Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)



GIRONE A-

I RISULTATI-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Akademia Sant'Anna Messina 3-1 (25-22, 25-18, 23-25, 25-16);

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Bam Mondovì 3-1 (25-14, 25-21, 21-25, 25-21);

Volleyball Casalmaggiore - Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (17-25, 11-25, 17-25);

Clai Imola Volley - Orocash Picco Lecco 3-0 (25-20, 25-18, 25-15);

C.B.L. Costa Volpino - Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-22, 16-25, 26-24, 26-24).

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 24, Akademia Sant'Anna Messina 23, Cbf Balducci Hr Macerata 18, Valsabbina Millenium Brescia 18, Clai Imola Volley 13, C.B.L. Costa Volpino 11, Orocash Picco Lecco 10, Volleyball Casalmaggiore 9, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 7, Bam Mondovì 2.

IL PROSSIMO TURNO 08/12/2024 Ore 17-00-

Clai Imola Volley – Akademia Sant’Anna Messina Ore 15.30

Valsabbina Millenium Brescia – Bam Mondovi’

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Orocash Picco Lecco

C.B.L. Costa Volpino – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Cbf Balducci Hr Macerata – Volleyball Casalmaggiore

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo - Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 29-27);

Tenaglia Abruzzo Volley - Volley Hermaea Olbia 0-3 (19-25, 21-25, 22-25);

Itas Trentino - U.S. Esperia Cremona 3-2 (26-28, 26-24, 25-21, 21-25, 15-11);

Imd Concorezzo - Nuvolì Altafratte Padova 3-1 (25-18, 16-25, 25-22, 25-21);

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (16-25, 17-25, 25-18, 24-26).

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 21, Futura Giovani Busto Arsizio 21, Trasporti Bressan Offanengo 17, U.S. Esperia Cremona 15, Volley Hermaea Olbia 14, Narconon Volley Melendugno 14, Nuvolì Altafratte Padova 14, Tecnoteam Albese Volley Como 9, Imd Concorezzo 8, Tenaglia Abruzzo Volley 2.

IL PROSSIMO TURNO 08/12/2024 Ore 17.00

Itas Trentino – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Hermaea Olbia – Imd Concorezzo 16.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Tenaglia Abruzzo Volley

Nuvoli’ Altafratte Padova – Narconon Volley Melendugno

Futura Giovani Busto Arsizio – U.S. Esperia Cremona Si gioca il 09/12/2024 Ore 20.00