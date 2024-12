La Futura batte Cremona e sale in vetta al Girone B

CASTELLANZA (VARESE)- Settima vittoria consecutiva per la Futura Giovani Busto Arsizio che, nel posticipo della 1a di ritorno, supera 3-0 (25-20 25-22 25-23) l'Esperia Cremona e, per la prima volta in stagione, si issa in cima al Girone B dell'A2 femminile. Una vittoria pesante che vendica anche il ko dell'andata al PalaRadi.

Nella speciale serata biancorossa spiccano i 23 punti di una Zanette indiscutibilmente MVP (48% e 5 muri), gli 11 di una Enneking sempre più decisiva, il lavoro in seconda linea di Cecchetto e la regia sempre lucida e sicura di Monza.

Degni di nota i 15 muri bustocchi. L’equilibrio del primo set viene rotto dalla formazione di casa, che dopo un avvio un po’ macchinoso trova pian piano fluidità e allunga in progressione. Un ace di Zanette dà fiducia alle Cocche (15-13), due errori delle ospiti dilatano il gap (18-14) mentre un gran “chiodo” ancora dell’opposta col numero nove lancia definitivamente la Futura (21-16) verso l’1-0. Nel secondo parziale Cremona ricuce con grande efficacia il primo strappo bustocco (7-2) ma nulla può sul secondo mini-allungo delle Cocche che, trascinate dalla coppia Zanette-Enneking e molto efficaci a muro (6 nella frazione), riallungano sul 13-11 senza farsi più riprendere. La terza frazione vede le Cocche sempre in gas e concentrate (7-4).

L’Esperia risale sul 7 pari ma nulla può sulla veemente sgasata bustocca (4-0) propiziata, ancora una volta, da Zanette. Sul 17-9 il match però non è chiuso perché le ospiti sono dure a morire e ritrovano la parità a quota 22. Busto Arsizio si affida ancora al fondamentale migliore della serata, e con la doppietta a muro di Monza e Landucci si prende la vetta della classifica.

I protagonisti-

Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Abbiamo fatto una gran bella partita. I primi due set sono stati combattuti ma eravamo sul pezzo sempre. Nell’ultimo parziale il filotto di Taborelli ha interrotto il nostro dominio ma sono contenta perché siamo riuscite a chiuderla. Siamo primi in classifica, non ci montiamo la testa ma vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro. Tenevamo tanto a questa gara, ricordando cosa era successo all’andata; volevamo rifarci e sono molto felice per il risultato. Continuiamo così pensando partita dopo partita ».

Dalila Marchesini (U.S. Esperia Cremona)- « È stata una partita difficile, contro Futura ce lo aspettavamo. Loro si sono dimostrate molto brave e meritano la classifica che hanno. Noi non abbiamo fatto il nostro lavoro, non siamo soddisfatte per questa sera, quindi cercheremo di lavorare ancora meglio in palestra. Ora torniamo al PalaRadi per due partite, cercheremo sicuramente di rifarci, giocando in maniera più agguerrita ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - U.S. ESPERIA CREMONA 3-0 (25-20 25-22 25-23) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 8, Rebora 6, Monza 6, Enneking 11, Kone 5, Zanette 23, Cecchetto (L), Landucci 1, Baratella. Non entrate: Brandi, Zakoscielna, Osana (L), Spiriti, Del Freo. All. Beltrami.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bondarenko 8, Munarini 11, Taborelli 15, Arciprete 4, Modesti 6, Turla' 2, Parlangeli (L), Zuliani 2, Felappi 2, Marchesini 1, Zorzetto. Non entrate: Bellia, Foina (L), Maiezza. All. Zanelli.

ARBITRI: Sabia, Manzoni.

Durata set: 27', 27', 27'; Tot: 81'.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 390

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 24, Itas Trentino 23, Trasporti Bressan Offanengo 18, Volley Hermaea Olbia 17, Nuvolì Altafratte Padova 16, Narconon Volley Melendugno 15, U.S. Esperia Cremona 15, Tecnoteam Albese Volley Como 12, Imd Concorezzo 8, Tenaglia Abruzzo Volley 2.